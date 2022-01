Vào ngày 10/1, lễ trao giải danh giá Quả Cầu Vàng ( Golden Globe Awards ) lần thứ 79 đã được tổ chức riêng tư, không có sự tham gia của báo chí, khán giả và cả nghệ sĩ tại Los Angeles, Mỹ. Nguyên nhân là bởi vì lễ trao giải vướng bê bối phân biệt chủng tộc. Đài NBC cũng quyết định "cắt sóng" GGA 2022 vì lý do trên.



Nhưng giữa luồng tin tức tiêu cực, tin vui về kỳ tích của nam tài tử gạo cội Oh Young Soo đã khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Ông đã đi vào lịch sử khi trở thành nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Quả Cầu Vàng với vai diễn trong chính bộ phim nổi tiếng toàn cầu Squid Game .

"Trùm cuối" Squid Game đã vượt qua cả loạt sao Hollywood như Brett Goldstein, Kieran Culkin, Mark Duplass và Billy Crudup để chiến thắng hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Profile, sự nghiệp, cuộc sống của ông cũng ngay lập tức được dân mạng lùng sục.

Tuổi thơ khó khăn, đến với diễn xuất tình cờ ngờ đâu lại trở thành sự nghiệp cả đời

Tài tử gạo cội Oh Young Soo có tên thật là Oh Se Kang, ông sinh năm 1944 tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Nam diễn viên từng chia sẻ rằng ông có 1 tuổi thơ khó khăn, cha mất sớm và phải bỏ học, đi lao động từ trẻ. Oh Young Soo đến với nghiệp diễn 1 cách tình cờ và chưa từng nghĩ rằng đó sẽ là sự nghiệp cả đời.

Năm 25 tuổi, Oh Young Soo rời quân ngũ và không thể tìm được việc. 1 người bạn đã giới thiệu ông đến đoàn kịch để thử vai. Nam diễn viên đã nhận được vai diễn đầu tiên, ông vừa diễn kịch vừa làm song song những công việc chân tay khác trong hơn 1 năm. Đến năm 28 tuổi, ông có vai chính đầu tiên. Oh Young Soo không khỏi bồi hồi khi nhớ về thời trẻ: "Giờ trông tôi có vẻ già nhưng khi còn trẻ, tôi là 1 anh chàng rất được đấy".

Làm nên tên tuổi từ 2 tác phẩm trái ngược nhau hoàn toàn

Trong suốt sự nghiệp, Oh Young Soo đã xuất hiện trong hơn 200 bộ phim, trong đó có loạt tác phẩm nổi tiếng như Nữ Hoàng Seon Deok, The Return of Iljimae. Đặc biệt, ông đã làm nên tên tuổi với 2 tác phẩm đình đám là Xuân, Hạ, Thu, Đông Rồi Lại Xuân và Squid Game.

Xuân, Hạ, Thu, Đông Rồi Lại Xuân là 1 trong những tác phẩm xuất sắc nhất điện ảnh Hàn Quốc, do đạo diễn quái kiệt Kim Ki Duk làm nên. Trong phim, tài tử gạo cội vào vai Sư trụ trì chùa, khả năng diễn xuất cùng những câu thoại đầy triết lý nhân sinh của nhân vật đã khiến khán giả suy ngẫm không nguôi. Cũng từ đây, Oh Young Soo biệt danh “diễn viên tu sĩ chuyên nghiệp”.

Oh Young Soo trong Xuân, Hạ, Thu, Đông Rồi Lại Xuân

Đến Squid Game, tài tử lại thể hiện khía cạnh hoàn toàn khác. Ông hóa thân thành "trùm cuối" đầy mưu mô và đáng sợ, khiến dân tình hồi hộp dõi theo. Oh Young Soo chính là thành viên lớn tuổi nhất đoàn làm phim và nhận được sự tôn trọng tuyệt đối của các lớp đàn em.



Lee Jung Jae vô cùng kính phục Oh Young Soo, cho rằng ông là "1 đàn anh đáng kính, có tâm hồn và tư duy trẻ trung". Đáp lại điều này, nam tài tử chỉ khiêm tốn nói rằng ông cố tỏ ra trẻ trung để bắt kịp năng lượng của các diễn viên khác.

Lee Jung Jae và Oh Young Soo thân thiết sau hậu trường Squid Game

Đổi đời sau Squid Game nhưng chỉ có 1 ước muốn giản dị

Squid Game đã gây bão toàn cầu, khiến dàn diễn viên "1 bước thành sao". Oh Young Soo cũng không ngoại lệ. Đã đóng phim hơn 5 thập kỷ nhưng nam tài tử gạo cội vẫn sống kín tiếng, chính vì vậy sự nổi tiếng mà Squid Game mang lại đã khiến ông cảm thấy choáng ngợp.

Điện thoại của Oh Young Soo đã liên tục "cháy máy" vì có quá nhiều cuộc gọi mời ông tham gia chương trình, đóng quảng cáo. Vì không có công ty quản lý hay trợ lý, "trùm cuối" Squid Game đã nhờ con gái hỗ trợ, sắp xếp công việc. Oh Young Soo cho biết sự nổi tiếng bất ngờ làm ông thấy như đang bay trên mây và cần bình tĩnh, sắp xếp lại suy nghĩ.

Squid Game đã biến Oh Young Soo thành ngôi sao toàn cầu

Nhiều đồng nghiệp cũng liên lạc với Oh Young Soo, hỏi xem cảm nghĩ của ông ra sao khi đã thành ngôi sao nổi tiếng thế giới. "Mọi thứ đã thay đổi. Giờ đây khi ra ngoài uống cà phê, tôi cũng phải nhìn trước ngó sau vì nhiều người nhận ra. Điều này khiến tôi nghĩ rằng làm người nổi tiếng hóa ra vất vả thật" - tài tử gạo cội chia sẻ.

Dù đã trở thành ngôi sao toàn cầu và giờ đây là diễn viên Hàn đầu tiên giành giải Quả Cầu Vàng danh giá, nhưng với người đã đi qua hỷ nộ ái ố của cuộc đời, sự nổi tiếng không còn quan trọng với Oh Young Soo nữa. Tài tử gạo cội từ chối mọi lời mời đóng quảng cáo và cho biết ước muốn của ông chỉ là quay trở về quê nhà Haeju, đó là nơi ông nội ông từng sống.

Oh Young Soo không quen với cuộc sống nổi tiếng, ông chỉ muốn trở về quê nhà

