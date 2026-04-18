Dạy từ mầm non đến Tiến sĩ, hệ thống trường học của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập đỉnh doanh thu, tăng trưởng 2 con số: Học phí đang thu là bao nhiêu?

Theo Báo cáo thường niên năm 2025 của Tập đoàn Vingroup, doanh thu thuần từ giáo dục và các dịch vụ liên quan đạt hơn 6.600 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. So với 2024, mức doanh thu này đã tăng 12%.

Ở lĩnh vực giáo dục, hiện Vingroup có hệ thống trường liên cấp Vinschool, trường đại học VinUni và trường giáo dục đặc biệt Vin Nexus Center.

Về Vinschool, năm 2025, hệ thống giáo dục này mở thêm 2 điểm trường mới, nâng tổng số cơ sở lên 56 và tổng số học sinh lên 50,2 nghìn em. Chất lượng giảng dạy được ghi nhận bằng việc có thêm 4 cơ sở đạt giám định của Hội đồng các trường quốc tế (CIS), nâng tổng số trường đạt giám định quốc tế lên 18 trường. Trong kỳ tuyển sinh đại học năm học 2025-2026, 80% học sinh khối 12 đã nhập học tại các trường đại học hàng đầu trong nước, trong đó có 60% là các trường uy tín tại Việt Nam và 40% là các trường quốc tế. Nhiều học sinh đạt học bổng toàn phần từ các nhóm trường danh tiếng như Ivy League (Mỹ), Russell Group (Anh) và Group of Eight - G8 (Úc).

2025 cũng là năm Vinschool nhận giải thưởng QS Reimagine Education Awards 2025 với chiến thắng ở hạng mục Chăm sóc Sức khoẻ Toàn diện & Lý tưởng sống; Giải thưởng Đội ngũ lãnh đạo xuất sắc trong lĩnh vực Giáo dục của Việt Nam tại Asian Management Excellence Award 2025.

Về trường đại học VinUni, sau 5 năm hoạt động, số lượng sinh viên đang theo học là 1.800 sinh viên, đến từ 36 quốc gia.

VinUni hiện đang đảm nhận vai trò UNESCO Chair Việt Nam dưới mô hình Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, bảo trợ về Lãnh đạo môi trường Di sản văn hoá và Đa dạng sinh học. Đồng thời năm 2025, ngôi trường này chính thức nhận dấu Chất lượng FIBAA. Đơn vị này khẳng định trở thành trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng 100% bộ tiêu chí kiểm định của tổ chức này chỉ sau 5 năm hoạt động.

Cùng năm VinUni khánh thành Trung tâm Trí tuệ Môi trường (CEI), hướng tới thúc đẩy nghiên cứu liên ngành và phát triển các giải pháp khoa học phục vụ mục tiêu tăng trưởng xanh.

Ở phương diện học thuật, 21 giảng viên và nhà nghiên cứu của trường được ghi nhận trong danh sách Top 2% nhà khoa học có tầm ảnh hưởng năm 2025 do nhóm nghiên cứu tại đại học Stanford công bố dựa trên dữ liệu Scopus.

2025 cũng là năm VinUni ghi dấu ấn lớn khi giành chiến kép tại ESG Business Awards 2025 với hai hạng mục: “Hợp tác Đại học - Chính quyền - Cộng đồng” và “Hợp tác liên ngành”.

Dự án đoạt giải mang tên Chuyển đổi xanh Nha Trang - Khánh Hòa, do VinUni phối hợp với chính quyền tỉnh Khánh Hòa thực hiện, hướng tới quy hoạch tổng thể phát triển xanh cho tỉnh. Với sáng kiến mang lại lợi ích cho hơn 1,2 triệu người dân và hơn 11.000 doanh nghiệp, VinUni xác nhận trở thành đại học duy nhất tại châu Á được vinh danh tại mùa giải 2025.

Về trường giáo dục đặc biệt Vin Nexus Center, tập đoàn Vingroup chỉ mới thành lập vào tháng 12/2025. Đây là mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo tiêu chuẩn quốc tế dành cho trẻ phổ tự kỷ, tăng động giảm chú ý, rối loạn học tập. Dự kiến cơ sở Vin Nexus Center đầu tiên sẽ khai giảng vào cuối năm nay tại Vinhomes Ocean Park 3, trên khuôn viên rộng hơn 16 ha, phục vụ quy mô khoảng 300 học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Hiện nay, học phí của hệ thống giáo dục Vinschool đang được chia tuỳ theo bậc học, chương trình học và cơ sở giảng dạy. Theo công bố của Vinschool về biểu phí và quy định tài chính cho năm học 2026-2027, học phí đối với bậc mầm non dao động 52-165 triệu đồng/năm, tiểu học và trung học là 48-225 triệu đồng/năm. Đây chỉ là học phí chính khoá, chưa bao gồm các khoản phí khác như dịch vụ bán trú, đồng phục, bảo hiểm y tế bắt buộc, xe buýt đưa đón…

Đối với trường đại học VinUni, sinh viên theo học tại đây sẽ nhận được khoản hỗ trợ 35% học phí do Vingroup tài trợ. Ngoài ra nhà trường còn có chương trình học bổng tài năng năng.

Hiện học phí dành cho chương trình cử nhân năm học 2025-2026 đang được niêm yết như sau: