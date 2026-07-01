"Dày phước" lắm mới lấy lại được tiền cọc của chủ nhà: Chuyện tưởng đơn giản nhưng khiến không ít người "khóc ròng"

Tiền cọc lúc đưa thì nhanh, lúc đòi lại mới thấy hết sự gian nan.

Với nhiều người từng đi thuê nhà, việc lấy lại đủ tiền cọc khi chuyển đi đôi khi giống như... vượt qua một "ải cuối" đầy thử thách. Có người nhận lại trọn vẹn, nhưng cũng không ít trường hợp phải thương lượng, tranh cãi, thậm chí chấp nhận mất một phần tiền chỉ để kết thúc mọi chuyện.

Vậy vì sao chuyện hoàn cọc lại trở thành nỗi ám ảnh của người thuê nhà?

"Đến ngày trả phòng mới biết mình sắp bước vào vòng phỏng vấn cuối"

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bài đăng than thở:

"Mình lau nhà sạch bong, chủ vẫn bảo còn bụi." "Ổ cắm hơi ngả màu cũng bị tính là hỏng". "Rèm cửa cũ từ trước nhưng lúc trả phòng lại bắt đền". "Điều hòa dùng hai năm, chủ bảo phải vệ sinh chuyên sâu rồi mới hoàn cọc".

Nhiều người đùa rằng, lúc thuê nhà chỉ cần chuyển khoản là xong, còn lúc trả nhà thì phải chứng minh mình vô tội.

Thậm chí có người còn ví von: "Lấy lại tiền cọc còn khó hơn xin tăng lương".

Vì sao tiền cọc thường khó lấy lại?

1. Hợp đồng ghi quá chung chung

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất.

Không ít hợp đồng chỉ ghi vài dòng như:

- Hoàn cọc khi trả phòng.

- Nhà phải nguyên trạng.

- Người thuê chịu mọi hư hỏng.

Nhưng "nguyên trạng" là nguyên trạng đến mức nào?

Tường hơi bẩn có tính không? Sơn cũ bong tự nhiên thì ai chịu? Thiết bị xuống cấp theo thời gian được xem là hao mòn hay hỏng hóc?

Khi không có tiêu chí rõ ràng, người quyết định cuối cùng thường là... chủ nhà.

2. Hao mòn tự nhiên và hư hỏng bị đánh đồng

Sau một, hai năm sinh hoạt, căn nhà chắc chắn sẽ có những thay đổi:

- Tường hơi bẩn.

- Sàn có vài vết xước nhỏ.

- Bản lề cửa bớt trơn.

- Sơn phai màu.

Đó là điều bình thường.

Tuy nhiên, không ít trường hợp những dấu hiệu sử dụng tự nhiên lại bị xem là "làm hỏng tài sản", từ đó bị trừ vào tiền cọc.

3. Người thuê không chụp hiện trạng khi nhận nhà

Ngày đầu nhận phòng, ai cũng chỉ nghĩ đến chuyện dọn đồ vào ở.

Ít người dành thời gian chụp từng góc nhà, từng thiết bị, từng vết nứt hay vết xước có sẵn.

Đến khi trả phòng mới xảy ra cuộc đối thoại quen thuộc:

"Cái này lúc anh vào đã thế rồi". "Không có bằng chứng thì sao chứng minh được?".

Lúc ấy, lời nói thường khó có sức nặng bằng vài bức ảnh chụp từ ngày đầu.

4. Phát sinh đủ loại chi phí "không tên"

Nhiều người chia sẻ mình bị trừ tiền vì:

- Phí vệ sinh.

- Phí sơn sửa.

- Phí thay bóng đèn.

- Phí bảo trì điều hòa.

- Phí xử lý mùi.

- Phí sửa những hạng mục rất khó xác định trách nhiệm.

Mỗi khoản chỉ vài trăm nghìn đến một, hai triệu đồng, nhưng cộng lại có thể "bay màu" gần hết tiền cọc.

5. Chủ nhà cũng có những nỗi lo riêng

Không phải chủ nhà nào cũng cố tình giữ tiền cọc.

Nhiều người từng gặp khách thuê:

- Làm hỏng nội thất.

- Trả nhà quá bẩn.

- Chậm thanh toán điện nước.

- Bỏ đi đột ngột.

- Không báo trước khi chuyển.

Vì vậy, tiền cọc cũng là cách để chủ nhà giảm rủi ro.

Vấn đề nằm ở chỗ, khi hai bên không có tiêu chí rõ ràng, sự thiếu tin tưởng rất dễ biến thành tranh cãi.

Muốn lấy lại tiền cọc "nguyên đai nguyên kiện", nhớ 5 điều này

- Đọc kỹ hợp đồng trước khi ký, đặc biệt là điều khoản hoàn cọc.

- Chụp ảnh, quay video toàn bộ hiện trạng ngay ngày nhận nhà.

- Giữ hóa đơn sửa chữa hoặc các trao đổi với chủ nhà.

- Báo trước thời gian trả phòng đúng theo hợp đồng

- Khi bàn giao, nên kiểm tra hiện trạng cùng chủ nhà và lập biên bản xác nhận nếu có thể.

Tiền cọc không chỉ là vài triệu đồng, mà còn là phép thử của sự rõ ràng

Đối với người thuê, vài triệu đến vài chục triệu đồng tiền cọc là khoản tiền không nhỏ.

Đối với chủ nhà, đó cũng là "lá chắn" để bảo vệ tài sản của mình.

Nếu hợp đồng minh bạch, hiện trạng được ghi nhận đầy đủ và hai bên trao đổi thẳng thắn ngay từ đầu, việc hoàn cọc sẽ chỉ là một thủ tục đơn giản.

Còn nếu mọi thứ đều dựa vào trí nhớ và thiện chí, thì đúng như câu đùa của nhiều người thuê nhà: "Lúc chuyển đi chỉ mong chủ nhà nhắn một câu: 'Em kiểm tra tài khoản nhé'". Khi tin nhắn ấy xuất hiện đúng hẹn, cảm giác sung sướng đôi khi còn... hơn cả ngày nhận lương.