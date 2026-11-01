Thử để Doraemon sống ở nhà khác một ngày, bạn sẽ hiểu vì sao người được chọn phải là Nobita.

Tuổi thơ của phần lớn chúng ta đều có Doraemon, bộ truyện tranh Nhật Bản về chú mèo máy màu xanh đến từ tương lai. Chỉ cần nhìn dáng tròn tròn mũm mĩm ấy của Doraemon là đã thấy mến. Lại thêm chiếc túi thần kỳ chứa đủ loại bảo bối, gỡ được mọi rắc rối thường ngày và đưa người ta đến những vùng đất lạ lùng nhất, thử hỏi có đứa trẻ nào chưa từng ước có một người bạn như Doraemon ở bên, nhất là những hôm ở nhà một mình.

Trong truyện, Doraemon về sống với Nobita vì được Sewashi, hậu duệ của cậu, gửi từ thế kỷ 22 về. Nhưng xem lâu sẽ thấy còn một lý do khác khiến mèo ú gắn bó với gia đình này. Có trong tay cả kho bảo bối, vậy mà Nobita chưa bao giờ dùng chúng để đổi đời. Nhà Nobita trước khi Doraemon đến thế nào thì sau đó vẫn thế, vẫn căn nhà thuê hai tầng, vẫn những bữa cơm bình thường. Không phải họ không nghĩ ra. Sự tử tế và nếp nhà khiến họ không làm vậy, và đó chính là điều khiến gia đình này xứng đáng có Doraemon.

Doraemon trở về từ tương lai và sống ở nhà Nobita

Thử đặt bảo bối vào tay người khác sẽ thấy ngay. Có một truyện ngắn kể Suneo muốn Doraemon thành của riêng mình. Cậu đem cả núi dorayaki ra dụ mà không được, bèn lấy cớ số bánh ấy để mượn viên nang tình bạn, món bảo bối khiến ai cũng trở nên thân thiết với mình. Cậu gắn luôn nó lên người Doraemon để sai khiến. Từ đó Suneo đòi hết món này đến món khác, nào robot làm bài tập hộ, nào máy làm ra tiền, nào bảo bối biến mình thành ca sĩ, minh tinh. Lòng tham cứ thế nối dài không dứt.

Suneo từng tìm cách biến Doraemon thành bạn thân của riêng mình

Nobita thì khác. Với cậu, bảo bối chỉ là thứ để chữa cháy. Phần lớn các truyện ngắn đều mở đầu bằng cảnh Nobita bị Jaian và Suneo bắt nạt, chạy về mếu máo xin Doraemon giúp. Cậu mượn bảo bối, trả đũa hai ông bạn một chút rồi trả lại, chứ không giữ để thỏa mãn ham muốn riêng. Cũng có lúc cậu bỏ ngoài tai lời Doraemon dặn, đem bảo bối đi nghịch dại. Những lần ấy, người lãnh hậu quả thường là chính cậu.

Nobita không phải chưa từng nghĩ tới chuyện kiếm tiền. Có điều mỗi lần cậu “kinh doanh”, giá chỉ loanh quanh 10 yên, 100 yên. Như lần dùng cây chung cư tạo ra những căn phòng nhỏ dưới lòng đất, cậu cho thuê với giá 100 yên một ngày. Đến khi dựng cả một vương quốc trên mây, cậu cũng chẳng bắt ai mua vé vào cửa. Nói cho cùng, Nobita chỉ muốn chơi với bảo bối chứ không thật sự muốn làm giàu.

Với Nobita, bảo bối là để chơi và để gỡ rắc rối, hiếm khi là để kiếm lời

Bố mẹ Nobita cũng là những người như thế. Thời trẻ, ông Nobi - bố Nobita mê vẽ và theo học một họa sĩ về sau rất nổi tiếng. Ông từng được ngỏ lời tài trợ ra nước ngoài học mỹ thuật, một con đường thẳng tới giấc mơ làm họa sĩ lớn.

Trong truyện Nobita Sắp Biến Mất, Nobita cùng Doraemon quay về đúng ngày hôm ấy và dùng một bảo bối giúp người ta vững tin vào suy nghĩ của mình. Bố cậu hạ quyết tâm rồi lao đi. Hóa ra lời đề nghị đến từ một cô gái nhà giàu đem lòng mến ông, chỉ cần gật đầu là mọi thứ nằm trong tầm tay. Ông đã từ chối để tự mở đường cho mình. Và trên đường về hôm đó, ông gặp mẹ Nobita.

Điều đáng nhớ nhất của câu chuyện lại nằm ở Nobita. Biết mình có thể biến mất nếu bố chọn khác đi, cậu vẫn canh cánh về giấc mơ dang dở của bố.

Trong đêm trước ngày cưới của con gái, bố Shizuka từng nói rằng điều quý nhất ở Nobita là cậu biết vui khi người khác hạnh phúc và biết buồn khi người khác bất hạnh. Có lẽ không còn lời nào đúng hơn về cậu bé hậu đậu ấy và về lý do mèo ú chọn ở lại.

Nobita vụng về đủ đường nhưng luôn biết vui buồn cùng người khác

Theo Baijiahao