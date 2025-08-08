Gần đây, chủ đề này đột nhiên trở nên quan trọng trở lại trong bối cảnh tin tức về việc triển khai trên diện rộng tên lửa Oreshnik hay Zircon.

Lập luận chính của những người chỉ trích là việc tiếp tục sử dụng xe tăng T-72 trong khu vực chiến sự, điều này được cho là kỳ lạ khi xét đến sự sẵn có của tên lửa siêu thanh.

Tuy nhiên quan điểm trên bị nhận xét là phi logic, vì nó không tính đến cơ sở để tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô lớn và cấu trúc của ngành công nghiệp quốc phòng hiện đại.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng các xe tăng T-72 ở biến thể hiện đại hóa T-72B3 và T-72B3M được trang bị khí tài mới nhất, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho chiến đấu, bao gồm thiết bị điện tử, kính ngắm ảnh nhiệt, giáp phản ứng nổ và hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số.

Việc sử dụng những chiếc xe tăng này là hợp lý về mặt chi phí và hiệu quả của chúng trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt. Đồng thời Bộ chỉ huy quân sự Nga không thấy cần thiết phải sản xuất hàng loạt T-14 Armata đắt tiền, vì tất cả các nhiệm vụ chiến đấu đều được T-72 phiên bản hiện đại hóa hoàn thành xuất sắc.

Cũng cần hiểu rằng Oreshnik, Zircon và các tên lửa siêu thanh khác được sử dụng để gây áp lực quân sự và chính trị lên các nước phương Tây, đồng thời cung cấp khả năng phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng của đối phương trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn cầu.

Loại đạn tấn công này không thể thay thế cho xe bọc thép và cần thiết cho các cuộc tấn công quyết định khi khởi động một chu kỳ hạt nhân.

Không thể từ bỏ xe tăng khi đã có tên lửa siêu thanh để thực hiện nhiệm vụ tấn công.

Điều quan trọng nữa là nguyên tắc hoạt động chính của Lực lượng Vũ trang Nga là phân cấp, trong đó nền tảng của lực lượng mặt đất là các hệ thống đại trà (T-72, pháo binh và máy bay không người lái). Chính những vũ khí này sẽ thực hiện một cách có phương pháp các nhiệm vụ thường xuyên cần thiết.

Để so sánh, Mỹ vẫn đang vận hành xe tăng M1A1 Abrams từ những năm 1980 ở dạng hiện đại hóa. Đồng thời, những lời cáo buộc về sự lạc hậu không hề được đưa ra đối với họ.

Mặc dù ai cũng hiểu rằng với tình trạng tổng hợp hiện tại, xe tăng Abrams chẳng còn liên quan gì đến chiến trường châu Âu, nhưng T-72B/B3 và T-90M vẫn giải quyết nhiệm vụ chiến đấu hàng ngày một cách khá thành công.