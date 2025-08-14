Đẩy mạnh hỗ trợ chuyển đổi sang xe điện

Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM (HIDS) vừa gửi báo cáo tới UBND thành phố, tổng hợp ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia trong hệ sinh thái xe điện. Theo đó, hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự ủng hộ đối với mục tiêu và tính cấp thiết của việc kiểm soát khí thải, chuyển đổi phương tiện tại TP HCM.

Đẩy nhanh đề án hỗ trợ chuyển đổi sang xe điện

Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia cũng đề xuất thành phố đầu tư các khu sạc tập trung sử dụng năng lượng tái tạo nhằm bảo đảm tính bền vững của quá trình chuyển đổi.

Nhóm các công ty vận hành nền tảng đề xuất lộ trình khuyến khích tự nguyện kéo dài tối thiểu 5 năm trước khi áp dụng biện pháp hành chính. Trong khi đó, các nhà sản xuất và kinh doanh xe điện kiến nghị miễn thuế thuê đất cho cả đất công và tư nhân dùng xây dựng trạm sạc, đồng thời ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho phương tiện và hạ tầng sạc để yên tâm đầu tư.

Tổng hợp các kiến nghị, HIDS đề xuất Sở Xây dựng TP HCM phối hợp các đơn vị đẩy nhanh thực hiện các đề án đã được thông qua, đặc biệt ở giai đoạn đầu tập trung vào việc thay thế xe buýt công cộng bằng xe điện và phương tiện năng lượng xanh.

Theo kế hoạch, HIDS sẽ trình UBND thành phố đề án chuyển đổi phương tiện trong tháng 9-2025. Đề án này kêu gọi doanh nghiệp tham gia 7 nhóm nội dung, từ giảm giá bán xe, thu mua xe cũ đổi xe mới, cung cấp gói vay trả góp lãi suất ưu đãi, đầu tư hạ tầng sạc và đổi pin, phát triển sản phẩm - dịch vụ hỗ trợ, đến xây dựng nhà máy tái chế pin và đầu tư cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái xe điện. HIDS cũng sẽ triển khai khảo sát nhanh, lấy ý kiến tài xế về khó khăn, thách thức khi chuyển đổi, từ đó hoàn thiện báo cáo trình UBND TP HCM.

Nhu cầu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện tăng cao khi Chính phủ và các địa phương đẩy mạnh lộ trình xanh hóa giao thông. Ảnh: PHƯƠNG NGÂN

Nhiều ngân hàng nhập cuộc

Trong khi đó, các ngân hàng đã chính thức tham gia lộ trình chuyển đổi xe điện với những gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ người mua xe. Cụ thể, Ngân hàng Shinhan Việt Nam vừa triển khai chương trình vay mua ô tô điện với lãi suất chỉ từ 6,9%/năm, cố định trong 3 năm đầu, áp dụng cho cả khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Khách hàng có thể vay tới 80% giá trị xe, thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh, linh hoạt về thời hạn và thời điểm giải ngân. Chương trình này áp dụng cho tất cả mẫu xe điện phân phối chính hãng tại Việt Nam, kéo dài đến hết năm 2025.

Tương tự, Sacombank hợp tác với VinFast cung cấp gói vay ưu đãi mua ô tô điện với lãi suất từ 7,5%/năm trong 12 tháng đầu hoặc 8%/năm trong 24 tháng đầu. Người mua có thể vay tới 80% giá trị xe, thời hạn vay lên tới 8 năm và được VinFast hỗ trợ thêm 3%-4% lãi suất, giúp giảm chi phí tài chính giai đoạn đầu. Đại diện Sacombank khẳng định đây là bước đi chiến lược, vừa mở rộng sản phẩm tài chính vừa thể hiện cam kết đồng hành với Chính phủ trong mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Vingroup cũng tung ra loạt chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi sang xe điện. Tập đoàn này hợp tác với VPBank, Techcombank, BIDV và nhiều ngân hàng khác cung cấp gói vay trả góp lãi suất ưu đãi cho khách hàng mua ô tô điện VinFast. Người mua xe phục vụ nhu cầu cá nhân được hỗ trợ 3% lãi suất/năm trong 3 năm, trong khi khách hàng mua xe để vận hành trên nền tảng Xanh SM Platform được hỗ trợ 4%/năm. Ngoài ra, Vingroup phối hợp với Shinhan Finance và Lotte Finance triển khai giải pháp sở hữu xe máy điện VinFast với vốn đối ứng từ 0 đồng, áp dụng cho người dân có hộ khẩu hoặc tạm trú tại TP Hà Nội.

Theo chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển, việc ngân hàng và doanh nghiệp sản xuất xe điện hợp tác đưa ra các gói tín dụng ưu đãi là một bước đi hợp lý. Ông cho rằng vay mua xe điện là khoản vay tiêu dùng giá trị không quá cao nên lãi suất ưu đãi trong vài năm đầu sẽ giúp người dân và tài xế dễ dàng chuyển đổi. "Chu kỳ vay mua xe điện ngắn hơn vay mua nhà, lại phù hợp chủ trương của Chính phủ, nên nếu có nhu cầu, người dân hoàn toàn có thể cân nhắc vay ngân hàng để mua xe" - ông Hiển nhận định.