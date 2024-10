Đây là Top 5 Thương hiệu Đổi mới Sáng tạo phục vụ Người dùng và Doanh nghiệp giành chiến thắng tại Better Choice Awards 2024

Better Choice Awards 2024 vừa công bố Top 5 Thương hiệu Đổi mới sáng tạo phục vụ Người dùng và Doanh nghiệp, tôn vinh những thương hiệu dẫn đầu trong việc mang đến giải pháp đột phá, gia tăng giá trị thực tiễn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Hà Nội vào tối ngày 2/10, với sự góp mặt của nhiều thương hiệu uy tín. Được tổ chức bởi NIC cùng Công ty Cổ phần VCCorp, giải thưởng hướng đến việc vinh danh các sản phẩm công nghệ, xe hơi, dịch vụ tiêu dùng và thương hiệu bền vững sáng tạo.

Khoảnh khắc các thương hiệu thuộc top 5 "Thương hiệu Đổi mới sáng tạo phục vụ Người dùng và Doanh nghiệp" được tôn vinh trên sân khấu Better Choice Awards 2024

Thuộc nhóm giải thưởng Innovative Choice Awards, hạng mục "Thương hiệu Đổi mới sáng tạo phục vụ Người dùng và Doanh nghiệp" ghi nhận những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp mang tính đột phá, tối ưu quy trình, cải thiện trải nghiệm người dùng và thúc đẩy phát triển bền vững trong lĩnh vực công nghệ và kinh doanh. Top 5 thương hiệu năm nay đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ nhờ những thành tựu nổi bật và đóng góp tích cực cho thị trường.

Một trong những cái tên được xướng danh đầu tiên là Tủ Đóng Cắt Trung thế SM AirSeT Không Dùng Khí SF6 của Schneider Electric. Với nhu cầu mở rộng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam trong quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế, giải pháp này đã đáp ứng một cách hoàn hảo việc giảm phát thải khí nhà kính theo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP. SM AirSeT không chỉ thay thế khí SF6 gây hại bằng không khí tinh khiết mà còn áp dụng công nghệ đóng cắt chân không tiên tiến, đảm bảo hiệu quả vận hành và bền vững với môi trường. Đây là một bước tiến đột phá, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành, giảm phát thải khí nhà kính và góp phần vào nền kinh tế tuần hoàn.

Ứng dụng hỗ trợ mua sắm quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, A2EShip , cũng xuất sắc góp mặt trong Top 5. Ra mắt từ năm 2022, A2EShip đã mang đến cho người dùng một trải nghiệm mua sắm trực tuyến toàn cầu dễ dàng và tiện lợi. Với các tính năng như Buy-for-Me và Ship-for-Me, ứng dụng này giúp người dùng mua sắm từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Mỹ một cách liền mạch. Sự tích hợp của AI trong việc tối ưu hóa lộ trình và quản lý kho bãi đã giúp giảm thời gian giao hàng và chi phí vận chuyển, đồng thời đem đến sự hài lòng và tiện lợi tối đa cho người dùng.

Trong kỷ nguyên số hóa, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào đào tạo doanh nghiệp cũng trở nên phổ biến, và FPT AI Mentor của FPT Smart Cloud đã khẳng định vị thế tiên phong của mình. FPT AI Mentor không chỉ cung cấp môi trường học tập cá nhân hóa dựa trên AI tạo sinh mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí đào tạo. Nhờ khả năng tạo nội dung học tập đa dạng, linh hoạt, và ứng dụng các công nghệ AI như sơ đồ tri thức và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, FPT AI Mentor đã tạo nên một cuộc cách mạng trong lĩnh vực đào tạo tại Việt Nam, giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng của nhân viên một cách hiệu quả.

Pavana RedBox cũng được vinh danh trong Top 5 với giải pháp giám sát an ninh toàn diện cho xe buýt đưa đón học sinh. RedBox tích hợp phần mềm quản lý, camera giám sát và hệ thống định vị GPS, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho phụ huynh và nhà trường. Sản phẩm giúp giám sát hành trình, phát hiện và cảnh báo kịp thời trong trường hợp trẻ bị bỏ quên trên xe, đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh. RedBox không chỉ là một bước tiến trong việc giám sát an ninh thông minh mà còn khẳng định cam kết của Pavana trong việc bảo vệ cộng đồng.

Thương hiệu cuối cùng được vinh danh là Paditech , với hàng loạt giải pháp AI tiên tiến cho doanh nghiệp. Thành lập vào năm 2014, Paditech nhanh chóng khẳng định vị thế trong lĩnh vực công nghệ với các sản phẩm nổi bật như Signal Pro – công cụ phân tích thị trường tài chính, Simple Docs Pro-IDP – giải pháp số hóa tài liệu, và Real Assistant AI – nền tảng chatbot thông minh. Những giải pháp này không chỉ giúp tối ưu hóa hoạt động doanh nghiệp mà còn mang lại trải nghiệm cá nhân hóa cho người tiêu dùng. Khả năng phân tích dữ liệu lớn và ứng dụng công nghệ AI của Paditech đã tạo ra những giá trị mới, giúp cải thiện quy trình vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Sự công nhận từ Better Choice Awards 2024 dành cho Top 5 Thương hiệu Đổi mới sáng tạo khẳng định nỗ lực của các thương hiệu trong việc tạo ra giá trị thực tiễn và thúc đẩy phát triển bền vững. Đây không chỉ là nguồn động lực mà còn khích lệ họ tiếp tục sáng tạo, mang đến những sản phẩm và dịch vụ tiên tiến, đáp ứng tốt hơn nhu cầu doanh nghiệp và người tiêu dùng.