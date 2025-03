"Đại bàng" C909 sắp được nhập khẩu vào Việt Nam: Hàng nội địa Trung, chất lượng thì sao?

Đầu tháng 1/2025, đại diện từ Cục Hàng không Việt Nam đã có buổi làm việc trực tiếp tại Thượng Hải với đại diện của Tập đoàn Máy bay thương mại Trung Quốc (COMAC) và Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc. Theo thông tin từ báo cáo, quy định an toàn hàng không của Trung Quốc được xây dựng với các phần tương ứng với cách thức tổ chức của Cục Hàng không Liên Bang Hoa Kỳ (FAA), gồm 25 tiêu chuẩn thiết kế đảm bảo đủ điều kiện cho máy bay vận tải hoạt động. Dựa trên dữ liệu từ Comac, không hề có vụ tai nạn hay sự cố nghiêm trọng nào liên quan đến máy bay C909 kể từ khi nó được đưa vào sử dụng.

Để đưa dòng máy bay mới này vào khai thác, Cục Hàng không đã báo cáo, kiến nghị Bộ Xây dựng sửa đổi một số điều của Nghị định số 92/2016 của Chính phủ và Thông tư số 01/2011, theo hướng công nhận các tiêu chuẩn chứng nhận đủ điều kiện bay của Trung Quốc làm cơ sở cho nhập khẩu tàu bay vào Việt Nam.

Sau khi đảm bảo các quy định pháp lý về công nhận tiêu chuẩn chứng nhận đủ điều kiện bay, Cục Hàng không Việt Nam triển khai thực hiện quy trình tiếp theo để các hãng hàng không Việt Nam có thể khai thác máy bay COMAC theo hình thức thuê ướt (thuê cả máy bay và tổ bay) hoặc thuê khô (chỉ thuê máy bay).

Máy bay nội địa Trung Quốc

COMAC nhà sản xuất máy bay phản lực nội địa ARJ21 của Trung Quốc. Tháng 11/2024, ARJ21được đổi tên thành C909. Trước đó, mẫu máy bay đã đi vào hoạt động vào tháng 6/2016, khi Chengdu Airlines khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên của máy bay từ Sân bay quốc tế Chengdu Shuangliu (CTU) đến Sân bay quốc tế Shanghai Hongqiao (SHA). COMAC hiện có các mẫu máy bay C919 và C929, và máy bay chở khách thân rộng C929 có sức chứa dự kiến là 280 chỗ ngồi và phạm vi hoạt động là 12.000 km.

Ông Chen Yong, nhà thiết kế chính của C909 cho biết, máy bay được Trung Quốc thiết kế và thử nghiệm theo các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất và cao nhất. Từ năm 2003, Chen và nhóm của ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cấp và mở rộng loạt máy bay, dẫn đến cái mà ông gọi là "cú nhảy ba bước" - đạt được những đột phá về công nghệ, thương mại và sinh thái trong ngành hàng không.

Theo China Daily, kể từ chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 28/6/2016, dòng máy bay C909 đã giao 160 máy bay tính đến cuối tháng 1/2025. Tổng cộng có 644 tuyến bay, cả trong nước và quốc tế, đã được khai thác và 580.000 giờ bay an toàn đã được thực hiện, mang lại gần 20 triệu chuyến đi của hành khách.

Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cao nhất

Những thành tựu vượt bậc này báo hiệu ý định của Trung Quốc trong việc cạnh tranh với Airbus và Boeing.

Ông Chen bày tỏ, những thành tựu như vậy đạt được nhờ sự tập trung mạnh mẽ vào vấn đề an toàn, bao gồm an toàn bay và an toàn bay, cũng như nỗ lực không ngừng để đạt được sự cân bằng giữa an toàn và tính kinh tế. Khi quá trình phát triển C909 hướng tới quy mô và sản xuất hàng loạt, nhóm nghiên cứu và phát triển đã đặc biệt tập trung vào việc thích ứng với các công nghệ mới nhất và các nâng cấp công nghiệp.

"Và để đảm bảo an toàn bay, chúng tôi đã liên tục có những cải tiến và thiết kế sáng tạo, bao gồm buồng lái tối và yên tĩnh cùng hệ thống thiết bị lái thông minh dành cho phi công", ông Chen nói thêm.

C909 cũng giảm trọng lượng, sức cản và tiếng ồn, đồng thời cải thiện một số chi phí bay so với ARJ21 được bán trước đó. Máy bay cũng được trang bị hai động cơ GE CF34-10A sản xuất bởi General Electric (Mỹ), hệ thống càng đáp của Liebherr Aerospace (Pháp) và động cơ phụ APU của Hamilton Sunstrand (Mỹ).

Ông cho biết tương lai của sự phát triển máy bay chở khách sẽ theo ba xu hướng lớn - phát triển các mẫu máy bay biến thể, áp dụng năng lượng sạch và phát thải carbon thấp, cũng như khai thác máy bay siêu thanh.

Theo thông tin công khai, C909 hiện là máy bay phản lực khu vực có nhiều biến thể nhất, bao gồm máy bay phản lực thương mại, máy bay chở hàng, máy bay y tế, máy bay chỉ huy cứu hộ và máy bay chữa cháy cùng nhiều loại khác.