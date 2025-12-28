Đây là tính năng an toàn trên Honda Civic nhưng khiến nhiều người khó chịu

Tại châu Âu và Vương quốc Anh, một tính năng an toàn bắt buộc đang khiến nhiều người dùng Honda trong năm 2025 cảm thấy bất tiện: âm cảnh báo tốc độ quá nghiêm ngặt và gần như không thể tắt đi trên một số mẫu xe mới.

Tính năng này thuộc về Intelligent Speed Assist (ISA) – hệ thống cảnh báo tốc độ thông minh được Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu trang bị trên tất cả mẫu xe mới kể từ tháng 7/2024 nhằm đảm bảo tài xế tuân thủ giới hạn tốc độ. Khi người lái chạy vượt quá tốc độ cho phép, hệ thống sẽ kích hoạt cả cảnh báo hình ảnh lẫn âm thanh, nhằm nhắc nhở người điều khiển giảm tốc độ.

Tính năng nhắc nhở quá tốc độ trên Honda Civic làm nhiều người dùng khó chịu. Ảnh: Carscoops

Tuy nhiên, cách mà Honda triển khai ISA trên các mẫu xe 2025 lại được đánh giá là khắt khe hơn nhiều so với các hãng khác, khiến âm “beep” cảnh báo liên tục phát ra dù chỉ vượt tốc giới hạn khoảng 1–2 mph (khoảng 1,6–3,2 km/h). Điều này làm một số chủ xe, nhất là ở Anh, khó chịu và cảm thấy việc lái xe trở nên mệt mỏi hơn.

Một điểm cộng với ISA là khả năng cảnh báo người lái chủ động, giảm rủi ro vi phạm tốc độ. Song điểm trừ lớn được nhiều người phản ánh là không có nút bấm nhanh hoặc tùy chọn dễ dàng trên vô-lăng để tắt tiếng khi cần thiết, đặc biệt trên những mẫu Honda Civic 2025 vừa ra mắt tại châu Âu.

Một chủ xe Civic ở Anh đã chia sẻ trên diễn đàn Reddit rằng việc âm cảnh báo phát liên tục khiến hành trình dài “cảm giác như lâu gấp đôi”, làm mất tập trung và gây khó chịu nếu chạy ở những khu vực giới hạn tốc độ thay đổi dày đặc.

Một chiếc Civic hatchback tại Anh. Ảnh: Carscoops

Trên các mẫu đời 2024 chưa nâng cấp, người dùng có thể vào menu cài đặt để tắt nhận dạng biển báo giao thông (Traffic Sign Recognition) – tính năng mà hệ thống ISA phụ thuộc để đọc tốc độ giới hạn – qua đó giảm bớt cảnh báo. Tuy nhiên, tùy chọn này phải được thực hiện lại mỗi chuyến đi, nghĩa là người dùng không thể “tắt một lần cho tất cả” mà vẫn lái bình thường sau khi dừng xe vài phút.

Trên phiên bản Civic 2025 facelift, tùy chọn này dường như bị loại bỏ hoàn toàn, khiến một số chủ xe chỉ còn cách tìm “workaround” ngoài hệ thống tiêu chuẩn. Một thủ thuật được chia sẻ là tắt ứng dụng điều hướng của Honda để vô hiệu hóa nhận dạng biển báo và cảnh báo âm thanh, nhưng thao tác này đồng thời ảnh hưởng đến các tính năng định vị khác và chỉ hiệu quả với một số điện thoại nhất định.

Dù vậy, ISA là quy định bắt buộc của EU và không có dấu hiệu bị gỡ bỏ trong tương lai gần. Điều này có nghĩa là tài xế tại châu Âu sẽ phải tiếp tục đối mặt với việc cảnh báo tốc độ, và nếu muốn vượt giới hạn định kỳ thì buộc phải tìm cách điều chỉnh cài đặt trên từng mẫu xe – điều mà không phải hãng nào cũng cung cấp dễ dàng.

Việc Hongda thắt chặt âm cảnh báo tốc độ trên các mẫu Civic và khả năng thiếu tùy chọn tắt nhanh cho thấy một trong những thách thức khi các tiêu chuẩn an toàn mới được áp dụng: vừa đảm bảo tuân thủ luật lại vừa không gây khó chịu cho người dùng. Trong bối cảnh cảnh báo tốc độ và kiểm soát hành vi lái ngày càng trở thành ưu tiên an toàn, các nhà sản xuất vẫn đang tìm cách cân bằng giữa tuân thủ quy định và trải nghiệm lái xe thực tế.