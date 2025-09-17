Đây là tín hiệu cho thấy Mitsubishi Destinator có thể làm nên chuyện ở Việt Nam: Mới ra mắt đã lọt ngay top 10 xe bán chạy ở nơi này

Thị trường xe ô tô Indonesia trong tháng 8/2025 tiếp tục giữ vững phong độ ổn định, theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Indonesia (Gaikindo). Doanh số bán buôn (từ nhà máy đến đại lý) đạt 61.780 chiếc, tăng nhẹ 1,5% so với tháng 7/2025. Doanh số bán lẻ (từ đại lý đến người tiêu dùng) cũng tăng 5,7%, đạt 66.478 chiếc, tạo nên bức tranh cạnh tranh sôi động trong danh sách 10 xe bán chạy nhất.

Tân binh Mitsubishi Destinator gây ấn tượng mạnh khi ngay lập tức chiếm lĩnh vị trí trong top 10. Với 2.213 xe được bán ra, Destinator đứng thứ 8. Đây là một vị thành tích gây chú ý, bởi mẫu xe này mới chỉ ra mắt thị trường Indonesia hồi cuối tháng 7 vừa qua. Điều đó có nghĩa là, Destinator chỉ mất một tháng để lọt ngay top 10 xe bán chạy.

Vừa ra mắt, Mitsubishi Destinator đã làm được điều nhiều mẫu xe khác mong muốn. Ảnh: Kompas

Dẫn đầu thị trường vẫn là Toyota Kijang Innova với 3.741 xe. Trong đó, Innova Reborn đóng góp 2.089 xe, còn Zenix đóng góp 1.652 xe. Điều này cho thấy dù phiên bản hybrid ngày càng phổ biến, nhưng mẫu xe sử dụng động cơ diesel truyền thống vẫn có chỗ đứng vững chắc trong lòng người tiêu dùng.

Bám sát ở vị trí thứ hai là Daihatsu Gran Max với 3.607 xe. Mẫu xe tải nhẹ này luôn là trụ cột doanh số của Daihatsu, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa vẫn ở mức cao.

Toyota Avanza tiếp tục giữ vững vị trí trong top 3 với 3.148 xe bán ra. Mẫu xe gia đình này vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trong phân khúc bất chấp sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Vị trí thứ tư thuộc về Suzuki Carry pikap với 2.613 xe. Trong khi đứng thứ năm là Daihatsu Sigra với 2.377 xe. Mẫu xe này tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc LCGC nhờ giá cả phải chăng và sức chứa lên đến bảy hành khách.

Bên cạnh đó, Honda Brio, "ông vua" một thời của phân khúc xe đô thị, giữ vị trí thứ sáu với 2.346 xe. Mặc dù doanh số Brio vẫn ổn định, nhưng sự cạnh tranh từ các mẫu xe mới trong cùng phân khúc đang ngày càng gay gắt.

Các vị trí còn lại là mẫu MPV Toyota Calya với 2.285 chiếc đứng thứ 7, Toyota Rush với 1.949 xe đứng thứ 9, và Mitsubishi Xpander/Xpander Cross "chốt top" với 1.668 xe.

Nguồn số liệu: Gaikindo

Theo một nguồn tin thân cận, Mitsubishi Destinator sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào mùa mua sắm cuối năm nay, tức là khoảng tháng 11-12/2025. Giá xe chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, phía đại lý đã nhận đặt cọc và đưa ra mức giá tạm tính dưới 800 triệu đồng.

Nếu được bán tại Việt Nam trong thời gian tới, Destinator nhiều khả năng sẽ được nhập khẩu từ Indonesia, tương tự Xforce. Với việc sử dụng động cơ 1.5L tăng áp, Destinator cũng sẽ có thuế tiêu thụ đặc biệt giống Xforce. Do đó, có thể dự đoán giá Destinator khi về Việt Nam dựa vào giá của Xforce. Nếu chính xác, Destinator sẽ trở thành "bom tấn" khi về Việt Nam trong thời gian tới. Hiện mẫu xe cỡ C đang "hot" nhất hiện tại là Mazda CX-5 có giá niêm yết từ 749 triệu đồng. Một mẫu xe cùng 7 chỗ trong phân khúc này là Honda CR-V có giá niêm yết từ 1,029 tỷ đồng.