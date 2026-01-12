Đây là người thật hay là búp bê: Visual đạt đến giới hạn của cái đẹp, không thể hơn được nữa

Trang Sina đưa tin nữ diễn viên Vương Ngọc Văn được khen ngợi nhan sắc ngày càng lên hương sau khi tăng cân. Trong sự kiện mới, cô được ví như búp bê với làn da trắng sứ, thân hình thon gọn với chiều cam 1,72 m đẹp như người mẫu.

Vương Ngọc Văn xinh đẹp như búp bê

Gương mặt dễ mến của cô gây sốt trên MXH

Nữ diễn viên thu hút hơn 30 triệu khán giả với nhan sắc trong veo, dễ mến. Nhiều người nhận xét Vương Ngọc Văn có khuôn mặt tinh tế, sang trọng nhưng không mang cảm giác kiêu kỳ sắc sảo mà có vẻ đẹp dễ thương, tạo cảm giác thân thiện với mọi người. Đặc biệt, nhan sắc ngôi sao phim Chỉ Là Quan Hệ Hôn Nhân ngày càng rực rỡ hơn khi làm tóc theo kiểu tiểu thư thanh nhã.

"Vương Ngọc Văn xứng đáng nổi tiếng hơn", "Nhan sắc này nên lọt vào top 4 mỹ nhân lứa 95", "Tôi rất thích Vương Ngọc Văn, có cảm giác cô ấy chân thật và hiền lành", "Nhìn cô ấy như búp bê vậy, kiểu tóc thật đẹp", Vương Ngọc Văn bùng nổ Douyin rồi, sao lại xinh như thế", nhiều khán giả khen ngợi nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1997.

Nữ diễn viên được khán giả khen ngợi vì nhan sắc ngày càng thăng hạng

Vương Ngọc Văn nhờ vậy nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo của thương hiệu lớn

Nhan sắc của nữ diễn viên được miêu tả là "tiểu thư được chiều chuộng từ nhỏ đến lớn"

Vương Ngọc Văn là một trong số những diễn viên lứa hậu 95 đầy tiềm năng của giới giải trí xứ Trung. Cô chính thức được biết đến với tư cách diễn viên từ năm 19 tuổi với bộ phim Siêu Tinh Tinh Học Viện, đóng chung với Tiêu Chiến. Từ đó đến nay, Vương Ngọc Văn rất chăm chỉ đóng phim nên nhanh chóng bỏ túi gia tài phim đồ sộ, từ phim truyền hình đến điện ảnh.

Năm 2017, cô nàng thủ vai Lý Yên Nhiên trong bộ phim thanh xuân nổi đình đám Hạ Chí Chưa Tới. Tuy khá nhiều đất diễn nhưng sự xuất hiện của cô bị đánh giá là khá mờ nhạt. Phải tới bộ phim Thiếu Niên Phái, mỹ nhân họ Vương mới bắt đầu được chú ý.

Năm 2020, bộ phim cổ trang Trường An Thiếu Niên Hành do Vương Ngọc Văn và Ngô Hy Trạch đóng chính lên sóng và được đánh giá tương đối cao, nhờ vậy Vương Ngọc Văn cũng nhận về nhiều lời khen về diễn xuất. Thực tế, Vương Ngọc Văn là diễn viên tay ngang, cô tốt nghiệp Học viện vũ đạo Bắc Kinh, sau đó mới theo đuổi con đường diễn xuất.

Vương Ngọc Văn là ngôi sao 9X đang lên

Thực tế, cô vốn học vũ đạo trước khi chuyển sang đóng phim

Năm 2021, sự nghiệp của Vương Ngọc Văn thăng hạng rõ nét khi cô đóng chính trong dự án phim ngôn tình hiện đại Chỉ Là Quan Hệ Hôn Nhân. Đây chính là dự án đầu tiên cô bén duyên với Vương Tử Kỳ. Cặp trai tài gái sắc họ Vương đã mang lại cho khán giả những thước phim ngọt ngào, đáng yêu dù kịch bản phim tương đối cũ, chỉ xoay quanh câu chuyện cưới trước yêu sau. Năm nay, một lần nữa Vương Ngọc Văn trở thành cái tên được chú ý và cũng là nhờ việc diễn xuất quá ăn ý với Vương Tử Kỳ.

Vương Ngọc Văn nhận nhiều loại khác nhau, dù là vai chính hay phụ từ viễn tưởng, thanh xuân vườn trường, cổ trang quyền mưu, đô thị... để mài giũa diễn xuất và ngày càng phát triển sự nghiệp. Gần đây, cô nhận nhiều sự yêu mến khi tham gia show Địa Cầu Siêu Tươi Mới.

Vương Ngọc Văn liên tục gây sốt trong các sự kiện gần đây