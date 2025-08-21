Đây là mẹ bầu chất nhất showbiz Việt, tháng cuối thai kỳ vẫn slay cỡ này!

Sau 4 năm yêu đương, siêu mẫu Tuyết Lan và bạn trai quyết định kết hôn vào tháng 3/2024. 1 năm sau đó, cô thông báo tin vui mang thai con đầu lòng trên mạng xã hội. Trong suốt thời gian bầu bí, người đẹp sinh năm 1990 vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, điều hành công ty đào tạo người mẫu.

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Tuyết Lan khiến cư dân mạng mắt tròn mắt dẹt khi liên tục đăng tải hình ảnh khoe đường cong tháng cuối thai kỳ. Cô còn được nhận xét là mẹ bầu chất nhất nhì Vbiz hiện nay vì gương mặt thần thái, nhan sắc rạng rỡ cùng gu thời trang ấn tượng.

Người đẹp 9x chia sẻ quan điểm: "Mỗi ngày mang thai là một ngày đặc biệt. Và mình chọn mặc đẹp, không để khoe với ai mà để chính mình cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày. Lan tin rằng phụ nữ mang thai vẫn có thể rạng rỡ, thanh lịch và xinh đẹp theo cách riêng của mình".

Siêu mẫu Tuyết Lan công khai tin mang thai con đầu lòng vào tháng 4/2025

Thời gian qua, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh bầu bí trên mạng xã hội

Nhan sắc và vóc dáng của người đẹp sinh năm 1990 nhận được cơn mưa lời khen từ netizen

Nhiều người còn nhận xét rằng Tuyết Lan là mẹ bỉm có phong cách ấn tượng hàng đầu Vbiz hiện nay

Trong khoảng thời gian đầu mang thai, nữ siêu mẫu bị nghén nặng dân tới sụt cân. Có thời điểm, Tuyết Lan bật khóc vì không thể chịu đựng nổi, sợ ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Ông xã bác sĩ luôn đồng hành và động viên cô khi bầu bí. Người đẹp 9x thừa nhận: "Nếu không có anh, tôi nghĩ chắc mình khó có đủ can đảm để đi qua chặng đường này".

Tuyết Lan bị nghén nặng, cơ thể thay đổi nhiều khi mang thai con đầu lòng

Có sự nghiệp thăng hoa nhưng đường tình duyên của cô lại không mấy suôn sẻ. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nữ siêu mẫu thừa nhận bản thân từng khép lòng và dè dặt trước tình yêu. Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khi cô gặp bác sĩ Nguyễn Thiện Khánh. Tuyết Lan từng tâm sự: “Em dường như không tìm kiếm điều gì khi mới gặp anh. Nhưng hoá ra anh lại là mọi thứ em đang kiếm tìm".

Tuyết Lan được biết đến là Á quân mùa đầu tiên của Vietnam’s Next Top Model, đồng thời là một trong những gương mặt hiếm hoi của làng mẫu Việt ghi dấu tại các sàn diễn quốc tế danh giá như New York Fashion Week, catwalk cho những thương hiệu lớn như Elie Tahari, Park Choon Moo...

Tuyết Lan kết hôn với bác sĩ Nguyễn Thiện Khanh vào tháng 03/2024