Đây là mẫu MacBook có giá khởi điểm thấp nhất lịch sử Apple tại Việt Nam

Trong bối cảnh thị trường laptop đang dịch chuyển về phân khúc giá dễ tiếp cận, đặc biệt trong khoảng từ 15 đến 20 triệu đồng, các dòng sản phẩm phục vụ học tập và làm việc cơ bản ngày càng thu hút sự quan tâm của người dùng trẻ. Từ thực tế tại các hệ thống bán lẻ, nhóm học sinh - sinh viên, người dùng lần đầu chuyển sang hệ sinh thái Apple và phụ huynh mua thiết bị cho con đang có xu hướng tăng lên rõ rệt trong thời gian gần đây.

MacBook Neo hiện là một trong những sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm trên thị trường, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ và người dùng lần đầu tiếp cận hệ sinh thái Apple. Tại Việt Nam, sản phẩm đã chính thức được các hệ thống bán lẻ triển khai nhận đặt cọc từ ngày 07/4.

Di Động Việt cho biết, trong giai đoạn đăng ký nhận thông tin trước mở bán, lượng khách hàng quan tâm đến MacBook Neo tập trung chủ yếu ở nhóm học sinh - sinh viên, chiếm khoảng 72%. Trong đó, phiên bản dung lượng 256GB chiếm khoảng 68% lựa chọn, trong khi các màu như Hồng Phớt, Vàng Citrus nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ người dùng.

Khách hàng trẻ ngày càng quan tâm đến các dòng sản phẩm laptop trong phân khúc giá từ 15 triệu đồng.

MacBook Neo được Apple định vị là dòng MacBook hướng đến việc mở rộng tệp người dùng với mức giá hợp lý trong hệ sinh thái. Sản phẩm được xem là một trong những mẫu MacBook có mức giá khởi điểm thấp nhất hiện nay, tiệm cận với phân khúc laptop phổ thông tại Việt Nam.

MacBook mới nhất của Apple được trang bị chip A18 Pro với 6 nhân CPU và 5 nhân GPU, đáp ứng tốt các nhu cầu học tập, làm việc văn phòng và các tác vụ cơ bản. Máy sở hữu màn hình Liquid Retina 13 inch, độ sáng 500 nits, hỗ trợ hiển thị 1 tỷ màu, đồng thời loại bỏ thiết kế “tai thỏ”, mang lại trải nghiệm hiển thị liền mạch hơn.

Thiết bị có thời lượng pin lên đến 16 giờ sử dụng liên tục, trọng lượng khoảng 1,23 kg, phù hợp với nhu cầu di chuyển thường xuyên. MacBook Neo được giới thiệu với các tùy chọn màu gồm Bạc, Hồng Phớt, Vàng Citrus và Xanh Indigo, hướng đến nhóm người dùng trẻ.

Bên cạnh đó, sản phẩm cũng được lược giản một số yếu tố để giữ mức giá phù hợp. Máy trang bị hai cổng USB-C với chuẩn kết nối cơ bản, RAM tiêu chuẩn 8GB đáp ứng nhu cầu sử dụng phổ thông. Tính năng Touch ID chỉ có trên phiên bản 512GB, trong khi phiên bản 256GB được lược bỏ.

MacBook Neo, mẫu laptop có giá từ 16,5 triệu đồng của Apple bắt đầu cho đặt hàng từ 7/4.

MacBook Neo phiên bản 256GB có giá từ 16,49 triệu đồng, trong khi phiên bản 512GB có giá từ 18,99 triệu đồng. Đây cũng là một trong những mẫu MacBook có mức giá khởi điểm thấp nhất trong hệ sinh thái Apple tại thời điểm hiện tại.

Lý giải về sức hút của dòng sản phẩm này, đại diện đơn vị này cho biết, trong giai đoạn đặt cọc đã có nhiều chương trình ưu đãi nhằm hỗ trợ người dùng tiếp cận sản phẩm dễ dàng hơn. Đặc biệt, với khách hàng là học sinh - sinh viên sẽ được giảm trực tiếp 500.000 đồng vào giá bán. Khi tham gia chương trình thu cũ - đổi mới, khách hàng được trợ giá thêm đến 3 triệu đồng, sản phẩm áp dụng thu cũ đa dạng từ nhiều dòng smartphone đến laptop.

Đại diện Di Động Việt cho biết: “Trước đây, mức giá là một trong những rào cản lớn nhất khi người dùng cân nhắc chuyển sang MacBook. Với mức giá khởi điểm từ 16 triệu đồng, MacBook Neo đang tiệm cận với mức chi tiêu phổ biến của học sinh - sinh viên, nhân viên văn phòng và người dùng phổ thông. Điều này giúp mở rộng đáng kể tệp khách hàng, đặc biệt là nhóm người dùng lần đầu trải nghiệm hệ sinh thái Apple”.