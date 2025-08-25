Đây là lý Honda Accord bán ít hơn cả siêu xe nhưng không bị khai tử, song ngày tháng đó có thể không còn kéo dài

Honda Accord, một cái tên gắn liền với lịch sử của hãng xe Nhật Bản, đang trải qua giai đoạn khó khăn tại thị trường Úc cũng như một số thị trường khác như Việt Nam.

Tính đến cuối tháng 7 năm nay, doanh số bán ra của Accord ở Úc chỉ đạt 72 chiếc, thấp hơn cả số lượng xe Ferrari được bán ra trong cùng kỳ (102 chiếc). Con số này quá nhỏ bé so với đối thủ Toyota Camry, mẫu sedan bán chạy nhất tại Úc với 5.415 xe được giao

Ở Việt Nam cũng diễn ra tình trạng tương tự, khi Camry bán được 1.356 xe trong khi Accord chỉ vỏn vẹn 21 chiếc.

Honda Accord có doanh số đáng báo động ở nhiều thị trường. Ảnh: Honda

Mặc dù vậy, CEO của Honda Úc, ông Jay Joseph, vẫn khẳng định Accord giữ một vai trò quan trọng trong dòng sản phẩm của hãng. Ông chia sẻ với Drive: "Khi nhắc đến Honda, điều đầu tiên mọi người nghĩ đến - ít nhất là ngoài xe máy - là Accord và Civic. Chúng tôi may mắn khi có Accord là sản phẩm chủ lực và Civic Type R là biểu tượng hiệu suất". Dù doanh số thấp, nhưng theo ông Joseph, những khách hàng đã chọn Accord đều rất hài lòng với chiếc xe.

Ở Việt Nam, Honda Accord vẫn dậm chân tại thế hệ thứ 10, nhưng ở Úc đã được bước sang thế hệ thứ 11 vào năm ngoái. Dù vậy, mẫu xe này đang phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn trong thị trường đang ngày càng thu hẹp do sức ép từ nhiều phía.

Mẫu xe này sẽ không bị khai tử, ít nhất trong ngắn hạn. Ảnh: Honda

Ngoài cái bóng quá lớn của Camry, Accord còn cạnh tranh với Hyundai Sonata và Skoda Octavia. Tất cả đều bán tốt hơn Accord. Trong khi đó, Mazda đã buộc phải ngừng bán Mazda6 ở Úc hồi đầu năm nay do không đáp ứng các quy định an toàn bắt buộc còn Volkswagen Passat cũng đã ngừng sản xuất. Mặc dù bớt đối thủ, Accord cũng không dễ thở hơn.

Ông Joseph thừa nhận tương lai của Accord chưa chắc chắn: "Liệu điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ luôn có Accord? Không hẳn là như vậy". Tuy nhiên, hiện tại Honda Úc vẫn cam kết giữ Accord trong danh mục sản phẩm. Điều này cho thấy hãng vẫn đặt niềm tin vào mẫu sedan này, ít nhất là trong thời gian tới.