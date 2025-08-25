Đế chế Honda và câu chuyện thống trị toàn cầu

Nhắc đến xe máy, người ta thường nghĩ ngay đến bốn ông lớn Nhật Bản: Honda, Suzuki, Kawasaki và Yamaha.

Với công nghệ tinh xảo, kỹ thuật tiên tiến và chất lượng đáng tin cậy, các thương hiệu Nhật Bản chiếm vị trí quan trọng trong lĩnh vực xe máy toàn cầu.

Theo Motorcycles Data, công ty phân tích dữ liệu xe máy nổi tiếng, doanh số xe máy toàn cầu năm ngoái tăng 2,7% đạt 61,8 triệu chiếc, mức cao kỷ lục. Honda dẫn đầu với 19,4 triệu chiếc, chiếm 31,4% thị phần. Cứ 3 chiếc xe máy trên toàn cầu thì gần 1 chiếc mang thương hiệu Honda.

Vào ngày 22 tháng 5 năm nay, tổng sản lượng xe máy toàn cầu của Honda đã vượt mốc 500 triệu chiếc. Đây là cột mốc đáng nhớ tiếp theo sau các mốc 100 triệu chiếc vào năm 1997, 200 triệu chiếc năm 2008, 300 triệu chiếc năm 2014 và 400 triệu chiếc năm 2019.

Tập đoàn Honda được thành lập vào tháng 9 năm 1948, có trụ sở tại Tokyo, sở hữu 360 công ty liên kết. Honda hoạt động trong bốn lĩnh vực chính: xe máy, ô tô, dịch vụ tài chính, sản phẩm động lực và các lĩnh vực khác. Đây là nhà sản xuất xe máy lớn nhất thế giới, một trong mười nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới, với 194.000 nhân viên.

Xe máy là lĩnh vực kinh doanh khởi nghiệp của Honda.

Người sáng lập, ông Honda Soichiro, sinh năm 1906 trong một gia đình thợ rèn nghèo khó ở làng Komyo, quận Iwata, thành phố Hamamatsu. Từ nhỏ, ông đã yêu thích máy móc.

Năm 15 tuổi, ông đến Tokyo làm thợ học việc tại Art Shokai, và gắn bó với nơi này suốt sáu năm. Nhờ sự thể hiện xuất sắc, ông được chủ tịch Art Shokai là ông Sakakibara Ikusaburo hỗ trợ tài chính để về quê mở một chi nhánh sửa chữa ô tô và kiếm được khoản tiền đầu tiên.

Sau chiến tranh, nguồn cung năng lượng của Nhật Bản vô cùng khan hiếm. Nhiều người chuyển sang đi xe đạp, nhưng những con đường gồ ghề khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa.

Người dân rất cần một phương tiện giao thông vừa tiện lợi, hiệu quả lại vừa đáp ứng nhu cầu vận chuyển. Nắm bắt được cơ hội này, Honda Soichiro đã mua một lượng lớn máy phát điện nhỏ và cải tiến chúng thành thiết bị phụ trợ lắp vào xe đạp.

Loại "xe đạp điện" này ngay lập tức được ưa chuộng. Ông tiếp tục nghiên cứu và chế tạo thành công động cơ 50cc hai xi-lanh "A-type", hay còn gọi là động cơ thử nghiệm số một, dành riêng cho xe đạp. Đây là sản phẩm đầu tiên mang tên Honda, đặt nền móng vững chắc cho việc sản xuất hàng loạt xe máy sau này.

Năm 1948, Honda Soichiro chính thức thành lập Honda Motor Co., Ltd. Năm kế tiếp, ông cho ra mắt mẫu xe máy sản xuất hàng loạt đầu tiên là Dream D-Type, chính thức mang logo hình cánh chim ưng nổi tiếng của Honda.

Bước sang thập niên 50, Honda liên tiếp giới thiệu các mẫu xe Dream E, Cub F, Benly J, Super Cub C100 và bắt đầu xuất khẩu xe máy, mở rộng quy mô kinh doanh. Bên cạnh đó, Honda còn tham gia các giải đua xe máy thế giới như Isle of Man TT, không ngừng nâng cao danh tiếng.

Đến cuối những năm 50, Honda đã trở thành nhà sản xuất xe máy lớn nhất thế giới. Sau đó, các mẫu xe "Superbike" như CB750, CB750Four, GL1000 Gold Wing, XRV650 Africa Twin, Fireblade lần lượt được bán ra thị trường, tạo thành một dải sản phẩm đa dạng, phục vụ mọi nhu cầu từ đi hàng ngày, thể thao đến off-road.

Năm 1963, Honda mở rộng ra quốc tế với cơ sở sản xuất đầu tiên ở nước ngoài đặt tại Bỉ. Với triết lý cốt lõi là "sản xuất tại địa phương", hiện nay Honda có 37 cơ sở sản xuất tại 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, với năng lực sản xuất hàng năm hơn 20 triệu chiếc.

Honda áp dụng chiến lược sản phẩm phù hợp với từng thị trường, như Super Cub tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ ở Đông Nam Á, xe tay ga Activa ở Ấn Độ và Gold Wing sang trọng ở Bắc Mỹ. Chiến lược này, cùng với mạng lưới hơn 30.000 đại lý trên toàn cầu, đã giúp Honda thành công vang dội.

Trong năm tài chính 2024 (từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025), Honda đạt doanh thu 21,69 nghìn tỷ yên Nhật (tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận ròng 835,8 tỷ yên Nhật (giảm 24,5%).

Doanh thu từ mảng xe máy đạt 3,63 nghìn tỷ yên Nhật (tương đương khoảng 1775 tỷ NDT), tăng 12,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận hoạt động đạt 663,4 tỷ yên Nhật, tăng 18,3%.

Lợi nhuận từ mảng xe máy gấp 2,5 lần mảng ô tô (243,8 tỷ yên Nhật), chiếm tới 54,3% tổng lợi nhuận của tập đoàn, trở thành mảng kinh doanh sinh lời nhất. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động của mảng xe máy đạt 18,3%, trong khi mảng ô tô chỉ đạt 1,7%.