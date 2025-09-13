Đây là lý do Mercedes-Benz GLC đời mới có màn hình cảm ứng siêu khủng nhưng vô-lăng lại ‘cải lùi’ bằng nút cơ

Sau màn ra mắt GLC chạy hoàn toàn bằng điện tại Munich (Đức), Mercedes-Benz đã xác nhận kế hoạch trang bị màn hình lớn tương tự trên các mẫu xe sắp tới. Điều này cho phép người dùng cá nhân hóa trải nghiệm xe hơi của mình.

Mặc dù xu hướng màn hình lớn đang thịnh hành, hãng xe Đức vẫn khẳng định sẽ kết hợp màn hình cỡ lớn với các nút bấm, công tắc vật lý cho một số chức năng quan trọng. Đại diện Mercedes-Benz tin rằng đây là cách tốt nhất để vừa dẫn đầu về công nghệ trong xe, vừa đáp ứng nhu cầu của những khách hàng đã quen với các nút bấm truyền thống.

GLC có màn hình siêu lớn trải dài hết táp lô. Ảnh: Mercedes-Benz

Tại triển lãm IAA Mobility (Đức), thành viên ban quản trị phụ trách bán hàng và tiếp thị của Mercedes, ông Mattias Giesen, chia sẻ: "Chúng tôi thấy quan trọng khi nhận ra các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Chúng tôi muốn đổi mới nhưng phải có ý nghĩa với khách hàng. Màn hình này không chỉ lớn mà còn cho phép khách hàng cá nhân hóa toàn bộ trải nghiệm xe của họ". Mercedes-Benz không chạy theo xu hướng mà bỏ quên những yêu cầu khác nhau của khách hàng.

Đối với mẫu GLC chạy điện, Mercedes-Benz đã "mang các nút xoay vật lý trở lại vô-lăng" theo phản hồi từ phía khách hàng. Giám đốc phần mềm Magnus Ostberg cho biết dữ liệu nội bộ của hãng cho thấy nhóm khách hàng mua GLC thường là người lớn tuổi và ưa chuộng các nút điều khiển truyền thống. Ông Ostberg cũng nhấn mạnh sự cân bằng giữa nút bấm vật lý và màn hình cảm ứng là vô cùng quan trọng đối với Mercedes-Benz. Hãng đang nghiên cứu cách tối ưu hóa trải nghiệm cho các khu vực, độ tuổi và kích thước xe khác nhau.

Vô-lăng xe lại "cải lùi" về nút bấm vật lý cho thuận tiện sử dụng. Ảnh: Mercedes-Benz

Một trong những mẫu xe tiếp theo được dự đoán sẽ có màn hình tương tự GLC là C-Class chạy điện, đối thủ của BMW i3 sắp ra mắt. Mặc dù nội thất xe chưa được tiết lộ, một hình ảnh hé lộ gần đây cho thấy C-Class chạy điện sẽ có lưới tản nhiệt phát sáng tương tự GLC EQ. Mercedes-Benz tiếp tục lắng nghe phản hồi từ khách hàng để hoàn thiện trải nghiệm người dùng trên các sản phẩm của mình.