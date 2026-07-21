Đây là lý do Honda quyết 'bám trụ đến cùng' tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới dù doanh số lao dốc 60%

Honda gia hạn liên doanh với GAC thêm 10 năm, khẳng định tiếp tục đặt cược vào thị trường Trung Quốc dù doanh số giảm mạnh trong bối cảnh xe điện nội địa ngày càng áp đảo.

Honda Motor vừa gia hạn liên doanh với Tập đoàn Ô tô Quảng Châu (GAC) thêm 10 năm, kéo dài quan hệ hợp tác giữa hai bên đến năm 2038.

Động thái này cho thấy hãng xe Nhật Bản vẫn coi Trung Quốc là thị trường chiến lược, bất chấp doanh số sụt giảm mạnh trong những năm gần đây. Thỏa thuận được công bố hôm thứ 2, sau nhiều tháng hai bên tiến hành đàm phán.

Liên doanh GAC Honda được thành lập năm 1998 theo hợp đồng có thời hạn 30 năm. Đến năm 1999, Honda trở thành hãng ô tô Nhật Bản đầu tiên sản xuất xe du lịch tại Trung Quốc với mẫu sedan Accord.

Năm 2003, Honda tiếp tục thành lập liên doanh Dongfeng Honda với Dongfeng Motor Group. Từ đó đến nay, toàn bộ hoạt động sản xuất ô tô của Honda tại Trung Quốc được triển khai thông qua hai liên doanh này.

Nhờ danh tiếng về chất lượng và khả năng tiết kiệm nhiên liệu của các mẫu xe động cơ đốt trong, Honda từng đạt doanh số 1,62 triệu xe tại Trung Quốc vào năm 2020, biến đây thành một trong những thị trường quan trọng nhất của hãng trên toàn cầu.

Lễ ký kết thỏa thuận năm 1998 giữa Honda và GAC.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của xe điện trong những năm gần đây đã khiến cục diện thay đổi. Các hãng xe nội địa như BYD và Xpeng nhanh chóng vươn lên, trong khi doanh số của Honda liên tục đi xuống.

Đến năm 2025, doanh số của Honda tại Trung Quốc chỉ còn 640.000 xe, giảm khoảng 60% so với năm 2020. Trong đó, GAC Honda bán được khoảng 340.000 xe, còn Dongfeng Honda đạt 300.000 xe.

Theo một lãnh đạo của nhà cung cấp phụ tùng cho Honda, doanh số giảm mạnh khiến doanh nghiệp này từng chuẩn bị các phương án ứng phó nếu liên doanh với GAC không được gia hạn.

Dù hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Honda vẫn quyết định kéo dài thời hạn hợp tác với GAC.

Người phát ngôn của hãng cho biết việc chỉ gia hạn thêm 10 năm, thay vì ký mới hợp đồng 30 năm như trước, phản ánh cách tiếp cận linh hoạt hơn trong bối cảnh thị trường ô tô Trung Quốc thay đổi rất nhanh.

Trong nửa đầu năm 2026, doanh số bán ô tô mới tại Trung Quốc giảm 21% so với cùng kỳ năm trước, trong khi mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt với hơn 500 mẫu xe mới được giới thiệu chỉ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5.

Áp lực càng lớn hơn khi Honda gần như chững lại trong cuộc đua xe điện. Sau khi giới thiệu các mẫu xe điện mới thông qua hai liên doanh vào tháng 3 và tháng 4/2025, hãng chưa ra mắt thêm sản phẩm chạy điện nào tại Trung Quốc và cũng chưa có kế hoạch giới thiệu mẫu mới trong năm 2026.

Để cải thiện vị thế tại Trung Quốc, Honda đang điều chỉnh chiến lược phát triển sản phẩm.

Tổng giám đốc điều hành Toshihiro Mibe cho biết hãng sẽ phát triển các mẫu xe mới dựa trên nền tảng công nghệ của các đối tác Trung Quốc, thay vì tự phát triển toàn bộ như trước. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ giúp Honda rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm và tận dụng năng lực công nghệ của các doanh nghiệp địa phương.

Đại diện một đơn vị chuyên cung cấp linh kiện, phụ tùng cho Honda cho biết, việc gia hạn liên doanh không chỉ nhằm duy trì hoạt động tại Trung Quốc mà còn gửi đi thông điệp rằng hãng sẽ tiếp tục cạnh tranh tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Người này tiết lộ thêm: "Nếu rút lui khỏi Trung Quốc, Honda sẽ đánh mất lợi thế trong cuộc cạnh tranh toàn cầu".



