Đây là loạt xe 'ngủ ngon' khi mức nhiên liệu 4,83 lít/100km được áp dụng: Tất cả đều là hybrid, xe thuần xăng dầu tiết kiệm nhất cũng không đáp ứng được

Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia do Cục Đăng kiểm (Bộ Xây dựng) soạn thảo đặt mục tiêu toàn bộ xe con tại Việt Nam phải đạt mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 4,83 lít/100 km vào năm 2030.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), hiện có tới 96% xe chạy xăng truyền thống và 14% xe hybrid không đạt chuẩn này. Để duy trì sản lượng và đáp ứng lộ trình, trong 5 năm tới, các hãng xe buộc phải tăng gần 10 lần lượng xe điện hóa, gồm hybrid, hybrid sạc ngoài và xe thuần điện. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định đây là nhiệm vụ gần như bất khả thi do còn nhiều rào cản.

Mức tiêu thụ nhiên liệu 4,83 lít/100km một khi được áp dụng sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Ảnh: AP Team

Thực tế thị trường Việt Nam cho thấy, số mẫu xe xăng dầu có mức tiêu hao từ 4,83 lít/100 km trở xuống hiện rất ít và hầu hết thuộc nhóm HEV hoặc PHEV. Con số này quá nhỏ so với quy mô toàn thị trường.

Ngay cả các dòng xe thuần động cơ đốt trong cỡ nhỏ, vốn được xem là tiết kiệm nhiên liệu, cũng không đạt chuẩn. Chẳng hạn, Kia Morning tiêu thụ 5,54 lít/100 km, Nissan Almera 5,21 lít/100 km, Mitsubishi Attrage 5,3 lít/100 km, Mazda2 5,56 lít/100 km.

Một số mẫu hybrid cũng vượt ngưỡng đề xuất, điển hình như Honda CR-V e:HEV RS với 5,2 lít/100 km.

Danh sách dưới đây là các mẫu ôtô có mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn 4,83 lít/100 km trong điều kiện đường hỗn hợp, dựa trên số liệu do hãng công bố. Tất cả đều thuộc nhóm HEV hoặc PHEV.

Tuy nhiên, mức tiêu thụ thực tế có thể chênh lệch, phụ thuộc vào tình trạng xe, cách bảo dưỡng, phong cách lái và điều kiện giao thông.