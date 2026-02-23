Lột sơn bằng laser, khoe toàn bộ linh kiện bên trong

Sau các bản mod iPhone trong suốt trước đây, YouTuber Linzin tiếp tục thực hiện phiên bản đặc biệt với iPhone Air. Thiết bị được xử lý tại khu chợ công nghệ Hoa Cường Bắc ở Trung Quốc để biến mặt lưng kính thành dạng trong suốt.

Quá trình làm mặt lưng trong suốt cho iPhone Air không đơn giản.

Quá trình này không đơn giản. Lớp sơn phía sau được loại bỏ bằng laser, đồng thời phải tránh làm hỏng cuộn sạc không dây MagSafe bên dưới. Khi hoàn tất, toàn bộ linh kiện bên trong iPhone Air có thể nhìn thấy rõ qua mặt kính.

Khoan khung máy, thay động cơ rung để gắn khe SIM

Chưa dừng lại ở đó, nhóm modder tiếp tục khoan khung máy để tạo không gian cho khe SIM vật lý. Việc này buộc phải loại bỏ động cơ rung chính hãng của Apple và thay bằng một động cơ rung nhỏ hơn từ bên thứ ba. Sau khi hàn lại ở cấp độ bo mạch, khe SIM vật lý hoạt động bình thường và máy vẫn khởi động ổn định. Điều này giúp người dùng không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào eSIM khi chuyển đổi nhà mạng.

Thêm khe SIM vật lý cần thay cả bộ rung gốc để có thêm chỗ chứa.

Tuy nhiên, những thay đổi này cũng kéo theo hệ quả. Do loại bỏ các miếng đệm tản nhiệt phía sau trong quá trình lột sơn, hiệu năng tản nhiệt của máy suy giảm rõ rệt. Thiết bị cũng mất khả năng chống nước và bụi. Ngoài ra, một dây cáp micro bị lỏng sau đó, buộc phải gửi máy đi sửa lại. Kết quả cuối cùng là một chiếc iPhone Air mặt lưng trong suốt, có khe SIM vật lý hoạt động ổn định, nhưng đánh đổi bằng khả năng tản nhiệt, độ bền và việc mất bảo hành chính hãng.