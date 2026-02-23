Cây bút công nghệ: "Tôi thấy mẫu đồng hồ Casio giá chỉ hơn 200 nghìn này ăn đứt mọi loại đồng hồ thông minh"

Cây bút Yadullah Abidi của MakeUseOf đã không ít lần dấn thân vào “mê cung” đồng hồ thông minh. Từ Apple Watch, các dòng chạy Android, vòng đeo tay sức khỏe cho đến đủ loại máy tính thu nhỏ trên cổ tay, anh đều đã thử qua.

Công bằng mà nói, chúng rất tuyệt nếu bạn cần theo dõi tập luyện hay quản lý thông báo. Nhưng nếu so về giá trị thực dụng, chúng khó lòng bì kịp một chiếc đồng hồ rẻ hơn gấp nhiều lần: Đó là Casio.

Dưới đây là trải nghiệm của ﻿Yadullah.

Độ bền thách thức thời gian: Rơi rớt, ngấm nước đều chẳng hề hấn gì

Bất cứ ai có chút hiểu biết về đồng hồ đều biết rằng Casio nổi tiếng với danh xưng "nồi đồng cối đá". Chiếc F-200 tôi đang đeo là món quà sinh nhật cha tặng từ hồi lớp 9, tận năm 2014. Dù không thuộc dòng G-Shock siêu bền, nhưng nó đã kiên cường đồng hành cùng tôi suốt 11 năm qua, vượt qua mọi sự "hành hạ" khắc nghiệt nhất.

Tôi có thói quen đeo đồng hồ 24/7, gần như chẳng bao giờ tháo ra trừ khi đi qua cửa an ninh sân bay. Nó đã cùng tôi kinh qua những vụ va chạm, tai nạn, những cơn mưa tầm tã, bão bùng, ngâm mình dưới nước và cả những mức nhiệt độ cực đoan. Dù bề mặt giờ đây chằng chịt vết trầy xước, nhưng bộ máy và các nút bấm vẫn hoạt động hoàn hảo không tì vết.

Trước đây, tôi từng dùng hàng ngày đủ loại từ Galaxy Gear Sport, Galaxy Watch 4, Watch 6, Pixel Watch 2 cho đến Apple Watch Series 9, chưa kể những sản phẩm của Garmin hay Fitbit. Dù chẳng cố ý "phá" đồ, nhưng khi đeo những chiếc smartwatch đắt tiền đó, tôi luôn canh cánh nỗi lo va quẹt vào khung cửa hay làm xước mặt kính. Còn với chiếc F-200 này? Tôi chưa bao giờ phải bận tâm dù chỉ một giây.

Chiếc Casio này cũng nhẹ và mỏng hơn hầu hết mọi mẫu smartwatch trên thị trường. Bạn sẽ nhanh chóng quên mất sự hiện diện của nó trên tay, và cái nỗi lo vô hình về việc làm hỏng một món đồ công nghệ đắt đỏ cũng theo đó mà biến mất.

Tất nhiên, dây đeo vẫn có thể hỏng hoặc đứt sau thời gian dài sử dụng. Trong suốt 11 năm qua, tôi cũng mới chỉ phải thay dây đúng 2 lần. Chi phí thay thế rẻ như cho và bạn có thể tìm thấy chúng ở bất kỳ tiệm sửa đồng hồ nào ven đường.

Thời lượng pin: Lời hứa không bao giờ lỗi hẹn

Là một người đeo đồng hồ cả ngày lẫn đêm, tôi vốn không quen với khái niệm "phải sạc đồng hồ". Thời gian đầu dùng smartwatch, tôi thường xuyên rơi vào cảnh đồng hồ sập nguồn ngay giữa ngày, biến một thiết bị hiện đại thành một chiếc vòng đeo tay đắt tiền nhưng vô dụng. Sau đó, tôi cũng dần thích nghi với việc sạc pin vào mỗi sáng khi đi tắm hoặc lúc đi ngủ.

Thế nhưng, cảm giác không thể rời xa nguồn điện quá 24 giờ chỉ để duy trì một chiếc đồng hồ khiến tôi thấy không thoải mái. Đúng là smartwatch có chế độ tiết kiệm pin giúp kéo dài thời gian dùng lên tới 30 ngày, nhưng khi đó, mọi tính năng "thông minh" đặc trưng cũng biến mất hoàn toàn.

Ngược lại, chiếc Casio của tôi tự tin khẳng định thời lượng pin lên đến 10 năm ngay trên mặt số. Và thực tế đã chứng minh: từ năm 2014 đến nay, tôi chưa một lần phải thay pin. Tôi không cần lo sạc vì chẳng có gì để sạc, và chiếc đồng hồ cũng chưa có dấu hiệu gì là sắp hết năng lượng.

Thậm chí nếu pin có hết, tôi chỉ cần tháo nắp lưng và thay một viên pin mới—một thao tác đơn giản chưa đầy một phút. Tôi thậm chí đã thủ sẵn một viên pin trong ba lô vài năm nay, nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ hội để dùng đến.

Smartwatch gây xao nhãng: Khi thông báo biến đồng hồ thành "gông xiềng" công việc

Phương tiện di chuyển chính của tôi là mô tô, nghĩa là tôi cần sự tập trung tuyệt đối vào con đường phía trước và các phương tiện xung quanh. Vấn đề của smartwatch là chúng liên tục rung lên và sáng đèn với đủ loại thông báo từ điện thoại. Thú thật, tôi đã có vài lần suýt gặp tai nạn chỉ vì thói quen liếc nhìn đồng hồ khi đang lái xe.

Tôi hiểu đây là lỗi của người dùng chứ không hẳn là lỗi của thiết bị. Tôi cũng biết mình có thể tùy chỉnh để hạn chế thông báo. Nhưng nếu làm vậy, chẳng phải tôi đang "ngu hóa" một chiếc smartwatch để nó hoạt động như một chiếc đồng hồ bình thường sao? Tôi cũng không thể cứ rảnh tay là lại đi chỉnh cài đặt thông báo mỗi khi lên hay xuống xe, quá phiền phức.

Chiếc Casio thì khác, nó làm đúng chức năng của một chiếc đồng hồ mà không gây xao nhãng. Nếu muốn biết giờ, tôi liếc nhìn. Còn lại, nó cứ lẳng lặng nằm trên cổ tay, bền bỉ đếm nhịp thời gian và luôn sẵn sàng mỗi khi tôi cần.

Dòng F-200 này đáp ứng mọi nhu cầu cơ bản của tôi: xem giờ chính xác, báo thức hàng tuần, báo giờ mỗi tiếng, bấm giờ thể thao và có đèn nền đủ sáng để nhìn trong đêm.

Nó thậm chí còn hiển thị được múi giờ thứ hai — tính năng tôi thường dùng để theo dõi giờ làm việc. Tất cả gói gọn trong một thiết kế nhẹ bẫng, gần như không thể phá hủy, không cần bảo trì và có thể mang đi bất cứ đâu mà không cần lo nghĩ.

Giải pháp đơn giản thường là tốt nhất

Tôi không nói smartwatch là tệ, nếu chúng phù hợp với bạn, hãy cứ dùng. Nhưng với cá nhân tôi, tôi nhận ra rằng để chiếc smartwatch hoạt động đúng ý mình, tôi đã vô tình biến nó thành một chiếc đồng hồ thông thường.

Sẽ thật vô lý khi tôi đã có sẵn một lựa chọn nhẹ hơn, bền hơn và đáng tin cậy hơn nhiều ngay từ đầu. Nhìn từ góc độ đó, smartwatch bỗng trở thành một món đồ công nghệ xa xỉ không thực sự cần thiết.

Đúng là tôi đang hy sinh một số tính năng khi chọn Casio. Tôi không thể điều khiển nhạc, xem thời tiết hay thanh toán chạm từ cổ tay. Nhưng chỉ mất 2 giây để rút điện thoại ra, và điện thoại thực hiện những việc đó tốt hơn nhiều.

Trong khi đó, chiếc F-200 giá 10 USD (hơn 200 nghìn) vẫn đang nằm trên tay tôi, lặng lẽ đếm từng giây, chẳng đòi hỏi gì ngoài một cú bấm nút đèn nền thi thoảng. Và thành thật mà nói, đó chính xác là tất cả những gì tôi mong đợi ở một chiếc đồng hồ.