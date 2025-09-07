Đây là "hoàng tử châu Á" đểu giả nhất showbiz: "5 lần 7 lượt" cặp gái trẻ sau lưng vợ, lại còn gây chuyện lớn suýt đi tù

Hạ Quân Tường sinh năm 1983, là sao nam nổi tiếng bậc nhất khi dòng phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) làm mưa làm gió khắp châu Á. Tầm ảnh hưởng của anh sánh ngang Trịnh Nguyên Sướng, Minh Đạo, Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân... Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của Hạ Quân Tường có Định mệnh, Bảy ngày yêu em, Đáng kiếp độc thân, Hợp đồng tình yêu, Hoán đổi tình yêu...

Nam diễn viên từng được mệnh danh là "bạch mã hoàng tử" của giới giải trí xứ Đài. Tuy nhiên, theo thời gian, Hạ Quân Tường càng bộc lộ nhân cách tồi tệ, đời tư hỗn loạn cho thấy anh không xứng đáng với danh xưng mỹ miều nói trên. Sau nhiều tai tiếng đằng sau ống kính máy quay, cư dân mạng xếp Hạ Quân Tường vào nhóm tài tử đểu giả nhất showbiz Đài Loan (Trung Quốc).

Hạ Quân Tường từng là nam thần khiến khán giả cả châu Á mê mẩn

Tuy nhiên, nam diễn viên lại gây thất vọng với đời tư lộn xộn, thái độ hành xử coi thường phụ nữ

Liên tục ngoại tình sau lưng vợ

Năm 2017, Hạ Quân Tường gây sốc khi thông báo anh đã có vợ và 1 con gái. Nam diễn viên chia sẻ bà xã là mối tình đầu của anh. Họ yêu nhau lúc học trung học, nhưng sau đó chia tay. Đến năm 2015, cả hai bí mật tái hợp. 2 năm sau, họ đăng ký kết hôn ở Mỹ và đón con gái đầu lòng chào đời.

6 tháng sau khi công khai là người đàn ông đã có gia đình, Hạ Quân Tường bị tóm gọn đi chơi qua đêm với người mẫu ngực khủng Bobo Jane. Cả hai có nhiều hành động tình tứ, thân mật dành cho nhau. Hạ Quân Tường được tiết lộ đã vụng trộm với Bobo Jane thời gian dài, thậm chí ngang nhiên dắt "tiểu tam" ra mắt và tụ tập với nhóm bạn thân của mình. Trước nghi vấn ngoại tình chỉ sau vài tháng kết hôn, Hạ Quân Tường phủ nhận và cho biết anh và Bobo Jane chỉ là bạn bè đơn thuần.

6 tháng sau khi công bố đã có vợ con, Hà Quân Tường bị bắt gặp ăn chơi qua đêm, thân mật với nữ người mẫu nóng bỏng

Ngày 1/1/2020, Hạ Quân Tường bị tung clip ôm hôn 1 mỹ nhân lạ mặt trên phố. Những hình ảnh nóng bỏng này được paparazzi quay lại khi cả hai vừa cùng nhóm bạn đi hát karaoke xong. Trên MXH, khán giả phẫn nộ khi Hạ Quân Tường "ngựa quen đường cũ", "5 lần 7 lượt" cắm sừng vợ.

Trước làn sóng chỉ trích từ dư luận, "nam thần đời đầu Cbiz" cho biết cô gái xinh đẹp mà paparazzi bắt gặp là "người bạn thân thiết" của anh. Hạ Quân Tường khẳng định anh và cô gái chỉ ôm ấp, cầm tay do đã uống quá nhiều rượu, chứ "không có bất cứ hành động nào đi quá giới hạn". Phát ngôn của Hạ Quân Tường khiến cư dân mạng ngán ngẩm thất vọng khi mỹ nam đình đám này lại có lối sống thiếu nghiêm túc và không tôn trọng vợ con. Netizen còn mỉa mai Hạ Quân Tường có đúng 1 bài thanh minh cô gái nào cũng là bạn với anh sau khi lộ bằng chứng ngoại tình.

Bị quay cảnh nắm tay, ôm hôn 1 mỹ nữ giữa phố, Hạ Quân Tường vẫn mặt dày khẳng định anh không phản bộ vợ, và chỉ là bạn bè với cô gái kia

Tới năm 2023, Hạ Quân Tường tiếp tục bị tay săn ảnh Cát Tư Tề khui bằng chứng ngoại tình là hình ảnh khóa môi một cô gái trẻ gợi cảm tại hộp đêm rồi cùng vào khách sạn. Paparazzi này khẳng định Hạ Quân Tường là một người trăng hoa và qua lại với rất nhiều cô gái trẻ.

Thiếu tôn trọng phụ nữ, ép vợ sinh non gây phẫn nộ

Là nam thần trên màn ảnh, nhưng ngoài đời lối hành xử của Hạ Quân Tường với phụ nữ luôn gây bức xúc. Hạ Quân Tường từng vướng nghi vấn tình ái với Lâm Y Thần. Tuy nhiên, thay vì khéo léo phủ nhận, nam diễn viên lại phũ phàng "dội cả gáo nước lạnh" vào bạn diễn, khiến Lâm Y Thần tổn thương.

Năm xưa, khi bị truyền thông dí hỏi về tin đồn hẹn hò Lâm Y Thần, Hạ Quân Tường lạnh lùng tuyên bố anh còn chằng thèm lưu số Lâm Y Thần, nói chi yêu đương với nữ diễn viên. Đáng nói, Hạ Quân Tường và Lâm Y Thần từng nhiều lần hợp tác trên màn ảnh nhỏ. Thái độ thiếu tôn trọng của Hạ Quân Tường khiến Lâm Y Thần bực tức, cho anh vào blacklist vĩnh viễn không đóng phim chung 1 lần nào nữa. Mãi đến năm 2023, mối quan hệ của cặp sao mới tốt hơn, xóa bỏ hiềm khích năm nào.

Hạ Quân Tường từng bị Lâm Y Thần cạch mặt vì phát biểu kém duyên, thiếu tôn trọng cô

Phẫn nộ hơn cả là chẳng những Hạ Quân Tường ngoại tình sau lưng vợ, anh còn ép nửa kia phải sinh non. Năm 2020, vợ chồng Hạ Quân Tường đã đón con gái thứ 2 chào đời. Tuy nhiên, thay vì nhận được lời chúc mừng, Hạ Quân Tường lại bị "ném đá" dữ dội. Nguyên nhân là vì tài tử Định mệnh tiết lộ bản thân đã thuyết phục vợ sinh mổ trước hai tuần để con gái tránh chào đời mang cung Xử Nữ. Tài tử không muốn con gái thuộc cung Xử Nữ, vì có rằng những người thuộc cung này có tính cách rất cầu toàn. Trên mạng xã hội, không ít khán giả đã chỉ trích quan niệm mê tín, bất chấp rủi ro sinh non cho mẹ lẫn bé của nam diễn viên xứ Đài.

Hạ Quân Tường yêu cầu vợ sinh sớm 2 tuần vì không muốn con mang cung hoàng đạo Xử Nữ

Bị điều tra và suýt vào tù bóc lịch vì cáo buộc quấy rối tình dục

Cuối tháng 5/2024, cảnh sát đã tiến hành khám nhà Hạ Quân Tường khẩn cấp. Theo Văn phòng công tố Đài Bắc, Hạ Quân Tường bị điều tra vì hành vi tấn công, lạm dụng tình dục 1 phụ nữ trẻ trong khách sạn. Vụ việc diễn ra sau khi Hạ Quân Tường tham dự bữa tiệc sinh nhật của 1 người bạn trong showbiz. Nạn nhân đã nộp đơn tố cáo hành vi thô lỗ của nam diễn viên với cơ quan chức năng và có tổng cộng 3 thiết bị điện tử được thu giữ ngay sau đó.

Sau khi vướng cáo buộc tình dục nghiêm trọng, Hạ Quân Tường lên tiếng phủ nhận việc có hành vi sai trái với cô gái kiện cáo anh. Tới tháng 9 cùng năm, tòa án ra quyết định không truy tố hình sự nam diễn viên vì thiếu bằng chứng. Không phải chịu trách nhiệm pháp lý và đi tù, nhưng danh tiếng và sự nghiệp của tài tử vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hạ Quân Tường bị kiện, đối mặt với sự điều tra của cảnh sát vì cáo buộc quấy rối tình dục phụ nữ

Sau khi dính lùm xùm có hành vi khiếm nhã với phụ nữ và vi phạm pháp luật, Hạ Quân Tường bị tẩy chay trong giới. Anh không có việc làm, phải sống dựa vào tiền tiết kiệm. Nam diễn viên khổ sở cho biết vẫn còn hai khoản vay mua nhà chưa trả hết, có con nhỏ và cha mẹ già phải nuôi nên áp lực kinh tế rất khủng khiếp. Hạ Quân Tường còn tâm sự rằng bản thân anh cũng bị chấn thương thắt lưng suốt thời gian dài, chỉ có thể dùng thuốc giảm đau và thuốc kê đơn từ bệnh viện để cầm cự. Do đó, để có tiền nuôi gia đình, anh chấp nhận xuất hiện ở các sự kiện bình dân, miễn có thu nhập.

Nguồn: Sina, Sohu, China Times