Đây là đường bay của Vietjet có tỷ lệ đúng giờ cực cao, vượt chuẩn vàng của hàng không quốc tế

Theo phân tích dữ liệu lịch sử các chuyến bay từ FlightAware và thời gian cất-hạ cánh dự kiến được hãng công bố, chúng tôi tính thử tỷ lệ đúng giờ theo chuẩn quốc tế (OAG/DOT) của các chuyến bay Vietjet Air từ Việt Nam đến Nhật Bản: đến cổng không muộn quá 15 phút so với giờ đến dự kiến (STA).

Với VJ935 Narita (NRT, Nhật Bản) đến Hà Nội (HAN), STA hiển thị 20:05 (+07). Trong 12 chuyến liên tiếp từ 2-13/9, phần lớn hạ cánh sớm 1-19 phút; hai chuyến 03/9 (20:25, +20’) và 05/9 (20:41, +36’) vượt ngưỡng 15 phút nên bị tính “trễ”. Độ lệch đến cổng bình quân ~-0,2 phút, cho thấy tuyến bám khá sát lịch, dù có ngày rời gate NRT muộn (ví dụ 17:01–17:03 JST) rồi “gỡ giờ” trên đường bay.

Với VJ822 TP.HCM (SGN) đến Tokyo Narita (NRT, Nhật Bản), giờ STA công bố là 07:55 JST (ngày hôm sau). Dựa trên 12 chuyến liên tiếp 2–13/9 ở FlightAware, chỉ có 10/9 đến 10:20 JST (+145’, trễ sâu); 11 chuyến còn lại đến sớm hoặc trong ngưỡng (+/– vài phút). Điều này cho thấy dù khung giờ khởi hành khuya tại SGN đôi lúc xê dịch, phần lớn chuyến vẫn chạm cổng đúng cửa sổ 15 phút ở Narita.

Kết luận tỷ lệ đúng giờ. VJ935 NRT→HAN: 10/12 chuyến đúng giờ, cho thấy OTP 83,3%, trễ 16,7%. Còn VJ822 SGN→NRT: 11/12 chuyến đúng giờ, giúp OTP đạt 91,7%, trễ 8,3%.

Đây kết quả tích cực cho trục Việt Nam - Nhật Bản của Vietjet. OTP cao giúp giảm rủi ro lỡ nối, hạn chế phát sinh lưu trú/chi phí do trễ dây chuyền. Với nhà khai thác, đúng giờ tốt giảm chi phí vận hành (khách bù trễ, nhiên liệu “gỡ giờ”, đổi tổ bay) và duy trì uy tín slot tại các sân bay kiểm soát chặt như Narita/Haneda - nơi có giờ giới nghiêm và khung slot nghiêm ngặt. Ở chiều thương mại, OTP ổn định là điểm cộng khi đàm phán hợp đồng doanh nghiệp, chương trình khách hàng tổ chức.

Trong thực tế vận hành quốc tế, ≥80% OTP được xem là ngưỡng đạt: đủ cân bằng giữa biến số khách quan (thời tiết, ATC, mật độ đường bay) và kỳ vọng dịch vụ. 85–90% thường được xếp tốt/đáng khen, còn <80% là tín hiệu cần xem lại lịch bay, buffer xoay vòng hay năng lực phối hợp mặt đất. Với hai tuyến nêu trên, VJ935 đang ở ngưỡng đạt (83,3%), VJ822 ở mức rất tốt (91,7%).

Nhật Bản là điểm đến quốc tế quan trọng trong mạng bay Vietjet. Bên cạnh Hà Nội – Tokyo (Narita) mang hiệu số VJ935/936 và TP.HCM – Tokyo (Narita) VJ822/823, hãng còn khai thác/đã công bố các đường bay thẳng như TP.HCM – Tokyo (Haneda), TP.HCM – Nagoya (NGO), TP.HCM – Fukuoka (FUK)...

*Do hạn chế phiên bản dùng miễn phí của đơn vị cung cấp lịch sử chuyến bay, bài viết này chỉ có thể khảo sát trong 7 ngày gần nhất. Hành khách cần chú ý thông báo của hãng bay tuỳ theo tình hình thực tế.