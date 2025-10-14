"Đây là điều quan trọng nhất": Đại tá Mỹ tiết lộ một tính năng độc đáo của tên lửa Tomahawk

Kiev cũng đang tăng cường sản xuất tên lửa Flamingo của riêng mình. Nếu cả hai loại vũ khí này được đưa vào sử dụng tại Ukraine, chúng sẽ tăng cường hiệu quả tấn công vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Sĩ quan tình báo - Đại tá Lục quân Mỹ đã nghỉ hưu Jon Sweet phát biểu trên Kênh 24 về các tính năng của tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Ông cũng đánh giá các tính năng của tên lửa Flamingo của Ukraine.

Sự khác biệt giữa tên lửa Tomahawk và Flamingo

Cả Tomahawk và Flamingo đều được đánh giá có tầm bay xa. Tên lửa Mỹ có khả năng tấn công sâu, và hệ thống dẫn đường đưa chúng từ điểm phóng đến mục tiêu.

Có hai loại tên lửa Tomahawk. Đại tá Mỹ cho biết loại thứ nhất mang theo chất nổ nặng 1.000 pound (gần 500 kg), loại còn lại là bom chùm, tức bom hỗn hợp.

"Đây là điều quan trọng nhất - Tomahawk có thể bay ở độ cao thấp với tốc độ cận âm cao. Nó có thể được điều khiển theo quỹ đạo lệch hướng. Nó có khả năng độc đáo là bay lơ lửng trên mục tiêu để tấn công vào thời điểm thuận tiện nhất", ông Sweet nhấn mạnh.

Theo ông, đây chính là điểm khác biệt giữa Tomahawk và Flamingo. Các loại tên lửa khác nhau có tầm tấn công khác nhau, nhưng tên lửa Mỹ có tầm bắn xa hơn nhiều và khả năng bắn trúng mục tiêu cao hơn.

Tổng thống Volodymyr Zelensky không xác nhận Ukraine đã sử dụng tên lửa Flamingo hay chưa. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng trong các cuộc tấn công vào Nga, Ukraine không chỉ sử dụng máy bay không người lái do Ukraine sản xuất.

Ông nhấn mạnh rằng tên lửa Flamingo giúp tăng tầm bắn của các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Do đó, Ukraine có thể sử dụng những tên lửa này để tấn công lục địa Nga hoặc bán đảo Crimea nhằm cô lập lực lượng Nga tại đó.

Còn điều gì về tên lửa Flamingo của Ukraine?

Ông Zelensky từng tiết lộ tên lửa này của Ukraine hiện chưa được sử dụng rộng rãi. "Flamingo", giống như "Neptune", chỉ được sử dụng trong những trường hợp riêng lẻ. Tuy nhiên, nó luôn hiệu quả.

Ngoài ra, theo sĩ quan Lực lượng Vũ trang Ukraine Andriy Tkachuk, Ukraine có thể đã sử dụng Flamingo vào ngày 6/9 để phá hoại cơ sở hạ tầng của nhà máy Sverdlov của Nga tại Feodosia. Đây là một trong những nhà sản xuất thuốc nổ lớn nhất của Nga.

Tạp chí The Economist lưu ý rằng việc sử dụng liên tục tên lửa Flamingo, về mặt lý thuyết có khả năng vượt qua hệ thống phòng không của Nga, có thể nâng cao khả năng tấn công mạnh mẽ vào sâu trong lãnh thổ Nga của Ukraine lên một tầm cao mới.

Cần nhớ rằng tên lửa hành trình FP-5 "Flamingo" có khả năng bay thấp (khoảng 50 mét) và có tầm bắn hơn 3.000 km. Trọng lượng đầu đạn mà chúng có thể mang theo là khoảng 1.150 kg.

(Theo Kênh 24)