Đây là dấu hiệu cho thấy Kia Carens ở Việt Nam sắp có bản mới: Từ 9 xuống 4 bản, giảm giá hàng chục triệu đồng

Khi mới ra mắt, Kia Carens ở Việt Nam vốn có tới 7 phiên bản (nếu tính cả tùy chọn ghế và phanh phụ thì có tới 9) đi cùng 3 tùy chọn động cơ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các phiên bản 1.5G MT Deluxe (tiêu chuẩn), 1.4T Premium, 1.4T Signature 6 chỗ, 1.5D Premium và 1.5D Signature đã không còn xuất hiện trên website của thương hiệu ở Việt Nam. Như vậy, Kia Carens hiện chỉ còn 4 phiên bản ở Việt Nam.

So với khi mới ra mắt, số phiên bản của Kia Carens ở Việt Nam đã giảm phân nửa. Ảnh chụp màn hình

Thực tế, việc này đã diễn ra từ nhiều tháng trước. Tháng 6/2024, hãng đã âm thầm rút bớt hai bản máy dầu khỏi website, đồng thời đồng thời tăng nhẹ giá bán mỗi phiên bản (trừ bản tiêu chuẩn) thêm 10 triệu đồng. Khoảng cuối năm 2024, đến lượt bản 1.4T Signature 6 chỗ bị rút đi. Nay là bản tiêu chuẩn và 1.4T Premium.

Với việc loại bỏ bản số sàn, Kia Carens đã không còn phiên bản cạnh tranh trực diện với Mitsubishi Xpander MT. Giá khởi điểm cũng lên từ 634 triệu đồng (bản 1.5G IVT không trang bị phanh phụ) thay vì dưới 600 triệu đồng như trước.

Bù lại, mẫu xe này đang được áp dụng khuyến mãi chính hãng, giúp giảm giá bán 35 triệu đồng tùy phiên bản. Sau ưu đãi mẫu xe có giá bán còn từ 599 triệu đồng.



Ngoài bớt phiên bản, Kia Carens còn được giảm giá. Ảnh: Đại lý Kia

Nguồn tin từ đại lý cho biết những phiên bản không còn xuất hiện là bản được bán hết. Hiện đại lý tập trung bán nốt những phiên bản còn lại bằng cách khuyến mại, dọn đường cho mẫu mới dự kiến sẽ được đưa về nước trong tương lai không xa.

Trên thị trường quốc tế, Kia Carens đã được bổ sung bản Clavis và bản thuần điện. Bản cũ vẫn được giữ lại để trở thành bản giá rẻ. Trong khi đó, bản Clavis và thuần điện tập trung vào nhóm khách muốn nhiều hơn là một mẫu MPV cơ bản.

Kia Carens đã được lột xác trên thị trường quốc tế. Ảnh: Kia

So với Carens, Kia Carens Clavis sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới hiện đại hơn đáng kể. Ngoài ra, xe còn có nhiều tính năng và công nghệ trong cabin hơn, bổ sung ADAS và cũng như các tùy chọn truyền động đa dạng.

Kia Carens Clavis có thêm một tùy chọn động cơ và hộp số so với Carens là loại xăng tăng áp 160 mã lực đi kèm hộp số sàn 6 cấp. 3 tùy chọn cũ còn lại bao gồm 1.5L xăng 115 mã lực đi kèm hộp số sàn 6 cấp, 1.5L xăng tăng áp 160 mã lực đi kèm hộp số sàn tự động hóa 6 cấp hoặc ly hợp kép tự động 7 cấp và 1.5L diesel 116 mã lực đi kèm hộp số sàn hoặc tự động đều 6 cấp.

Nội thất Kia Carens Clavis ghi điểm hơn trước nhờ thiết kế theo hướng hiện đại, sang trọng hơn. Ảnh: CarWale

Trong khi đó, bản thuần điện được gọi là Kia Carens Clavis EV. Bản này chia sẻ nhiều điểm chung với Carens Clavis xăng, khác biệt lớn nhất nằm ở cách vận hành. Kia Carens Clavis EV được phát triển dựa trên nền tảng của Hyundai Creta Electric.

Xe được trang bị hai tùy chọn pin: 42kWh cho quãng đường di chuyển 404km và 51,4kWh cho quãng đường tối đa lên tới 490km. Cả hai loại pin đều được làm mát bằng chất lỏng, đạt chuẩn IP67 chống bụi và nước, và hỗ trợ chức năng Vehicle-to-Load (V2L) cùng khả năng sạc nhanh DC 100 kW.

Sức mạnh của Carens Clavis EV đến từ động cơ điện đặt ở cầu trước, sản sinh công suất 171 mã lực và mô-men xoắn 255Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,4 giây, đi kèm 4 cấp độ phanh tái sinh năng lượng.

Nếu bản mới về Việt Nam, nhiều khả năng Kia sẽ đưa về Carens Clavis bản xăng, do thương hiệu này chưa có hệ thống trạm sạc rộng khắp như VinFast, còn trạm sạc bên thứ ba cũng đủ nhiều để kích thước nhiều người sử dụng xe điện.

Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp Kia Carens cạnh tranh tốt hơn trong phân khúc MPV, khi mẫu này hiện mới bán được 2.168 xe sau 7 tháng năm 2024, cách Mitsubishi Xpander tới 7.572 xe.