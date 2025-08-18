Xe Rolls-Royce 'cờ đỏ sao vàng' ở châu Âu hút 20.000 lượt tương tác, nhiều người hỏi: Sao chỉ có 3 bánh?

Trên mạng xã hội Instagram, bài đăng từ một tài khoản chuyên chụp ảnh xe đường phố ở Paris, Pháp đang thu hút lượt gần 20.000 lượt tương tác - cao gấp 5-6 lần thông thường.

Bài đăng là 10 bức ảnh chụp lại một chiếc Rolls-Royce màu đỏ đỗ trên đường phố châu Âu. Không chỉ khiến người xem bất ngờ vì màu sắc sặc sỡ đi kèm với hình ngôi sao 5 cánh màu vàng tương tự quốc kỳ Việt Nam, chiếc xe còn khiến nhiều người bối rối vì... chỉ có 3 bánh xe.

Trong bài đăng, người đăng tải cũng bất ngờ khi cùng lúc gặp phải 2 điều rất bất ngờ này. Người đăng tải chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy một chiếc xe được sơn như quốc kỳ của một quốc gia. Chưa hết, chiếc xe dường như là Rolls-Royce Wraith mang trên mình quốc kỳ Việt Nam và đang đeo biển số của Anh quốc".

Người này cũng bày tỏ sự ngạc nhiên: "[...] chiếc xe mất một bánh xe và đang kê trên một đống lốp".

Chiếc Rolls-Royce Wraith kỳ lạ với màu sơn như quốc kỳ Việt Nam, đeo biển số Anh quốc, và bị mất một bánh xe.

Dưới phần bình luận, nhiều tài khoản cũng tỏ ra bối rối với tình huống của chiếc xe. Một người dùng bình luận một cách vui vẻ: "Nhiều câu hỏi hơn cả câu trả lời với chiếc xe này". Một người dùng khác cũng hài hước bình luận: "Mất một bánh, cách chống trộm hiệu quả nhất ở Paris".

Trong khi đó, một người dùng lại chỉ ra thêm một thông tin bất ngờ về chiếc xe: "Và hạn đăng kiểm hết vào hôm nay!"

Trong khi những câu chuyện xung quanh chiếc xe vẫn là những bí ẩn, đây vốn là một mẫu xe thu hút nhiều sự chú ý. Chiếc xe xuất hiện trong bài đăng thuộc mẫu Wraith do Rolls-Royce phát triển hướng đến nhóm khách hàng trẻ.

Khác với Phantom hay Ghost được thiết kế với 4 cửa, Rolls-Royce Wraith được làm với phong cách fastback 2 cửa, mang đến cảm giác trẻ trung và khác biệt so với những mẫu xe khác của Rolls-Royce nói riêng và các mẫu xe khác trên phố nói chung.

Nội thất sáng màu trên chiếc Rolls-Royce Wraith kỳ lạ.

Tương tự nhiều mẫu xe khác của Rolls-Royce, tên gọi Wraith cũng có nghĩa là "bóng ma", hàm ý gợi vẻ huyền bí, khó nắm bắt. Trong khi đối thủ Bentley Continental GT có vẻ ngoài hiện đại hơn và cũng tập trung hơn đến hiệu suất vận hành, Rolls-Royce Wraith vẫn luôn chú trọng đến trải nghiệm thoải mái, sang trọng.



Tuy vậy, xe vẫn có hiệu suất rất cao so với các mẫu xe phổ thông. Cụ thể hơn, phiên bản thường của Wraith sử dụng động cơ V12 6,6L tăng áp kép mang mã N74 do BMW cung cấp. Động cơ này cho công suất tối đa 623 mã lực và mô men xoắn 800 Nm. Cùng với đó, Wraith còn có phiên bản Black Badge thể thao hơn với mô men xoắn 870 Nm.

Câu chuyện phía sau chiếc Rolls-Royce Wraith này vẫn là những điều bí ẩn.

Các xe Black Badge khác biệt với các xe phiên bản thường bằng lưới tản nhiệt, biểu tượng Spirit of Ecstasy cùng được sơn đen.

Chiếc Rolls-Royce Wraith trong bài đăng cũng có lưới tản nhiệt sơn đen, nhưng không rõ chiếc xe có thuộc phiên bản Black Badge thật hay không, bởi các đơn vị ngoài có thể sơn/dán đề can đen cho chi tiết này.

Tại Việt Nam, Rolls-Royce đã phân phối chính hãng mẫu Wraith với giá tham khảo khởi điểm 33,649 tỷ đồng cho bản thường và 38,653 tỷ đồng cho bản Black Badge. Giá của xe thường tăng lên do được cá nhân hóa theo sở thích của chủ nhân.