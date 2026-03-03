Đây là chú gấu sở hữu chiếc răng bằng titan lớn nhất thế giới

Trong thế giới tự nhiên, những chiếc răng nanh là vũ khí sinh tồn và là công cụ thiết yếu để sinh hoạt. Đối với Tundra - một chú gấu nâu Alaska nặng 800 pound đang cư ngụ tại Vườn thú Lake Superior - một vết thương ở răng nanh không chỉ gây đau đớn mà còn là một bài toán hóc búa đối với các bác sĩ thú y.

Mới đây, các chuyên gia đã giải quyết triệt để vấn đề này bằng một quy trình chưa từng có tiền lệ: lắp đặt một chiếc mão răng toàn kim loại bằng hợp kim titan. Đây được xác nhận là chiếc mão răng thú y lớn nhất từng được ghi nhận trên thế giới.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2023 khi Tundra bị gãy răng nanh bên phải. Đây là một trong bốn chiếc răng quan trọng nhất giúp loài gấu bám giữ và xé nhỏ thức ăn. Ban đầu, các bác sĩ đã thực hiện phương pháp lấy tủy để loại bỏ mô hỏng và bảo tồn cấu trúc răng.

Tuy nhiên, cấu trúc răng sau điều trị vốn đã yếu đi, nay lại bị Tundra làm tổn thương lần nữa trong quá trình sinh hoạt. Đối với một sinh vật có thể đứng cao tới 2,4 mét và sở hữu lực nhai khủng khiếp, việc để nguyên chiếc răng bị vỡ sẽ dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng, gây đau đớn kéo dài và ảnh hưởng đến khả năng ăn uống.

Nhận thấy các phương pháp truyền thống không còn hiệu quả, đội ngũ y tế tại Lake Superior đã quyết định thực hiện một bước đi táo bạo: áp dụng kỹ thuật nha khoa cao cấp của con người lên cơ thể gấu.

Họ đã hợp tác cùng Creature Crowns, một phòng thí nghiệm chuyên biệt tại Idaho để thực hiện ca phục hình này. Quá trình chế tạo không hề đơn giản. Các chuyên gia phải lấy mẫu dấu răng bằng sáp để tạo ra một bản đúc chính xác tuyệt đối, đảm bảo chiếc mão răng mới phải khớp hoàn toàn với cấu trúc hàm của Tundra.

Vật liệu được lựa chọn là hợp kim titan vì đặc tính bền bỉ, trọng lượng nhẹ và khả năng tương thích sinh học cao. Kết quả là một nắp kim loại màu bạc sáng loáng, đủ sức chống chịu áp lực nghiền nát từ hàm gấu. Đại diện vườn thú cho biết, chiếc mão răng này được thiết kế để bảo vệ răng nanh của Tundra trong suốt phần đời còn lại của chú.

Ngày 23 tháng 6 trở thành một ngày lịch sử khi ca phẫu thuật diễn ra. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội ngũ y tế, Vườn thú Lake Superior đã triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Bên cạnh các thiết bị gây mê hiện đại, một đội phản ứng có vũ trang luôn túc trực trong phòng mổ với súng sẵn sàng trên tay.

Đây là quy tắc an toàn bắt buộc khi làm việc với loài ăn thịt trên cạn lớn nhất Bắc Mỹ, đề phòng trường hợp thuốc mê mất tác dụng đột ngột. Rất may mắn, Tundra đã duy trì trạng thái hôn mê sâu trong suốt một giờ đồng hồ của ca mổ.

Chiếc mão titan đã được gắn cố định, bịt kín các kẽ hở ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập và tạo lớp bảo vệ vững chắc chống lại các tác động cơ học sau này. Sau khi tỉnh lại, Tundra cho thấy sự phục hồi kinh ngạc. Chú gấu nhanh chóng quay lại với thói quen ăn uống bình thường và hiện tại vẫn thường xuyên khoe "vũ khí" mới lấp lánh mỗi khi đứng trên mỏm đá chờ nhận thức ăn từ nhân viên chăm sóc.

Bác sĩ Grace Brown, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, khẳng định đây là một thành tựu y học cần được chia sẻ rộng rãi. Bà dự định sẽ công bố báo cáo chi tiết về ca lâm sàng này vào cuối năm 2026. Nghiên cứu này được kỳ vọng sẽ trở thành tài liệu hướng dẫn quý giá cho các bác sĩ thú y trên toàn cầu khi phải đối mặt với những ca chấn thương nha khoa phức tạp ở động vật hoang dã cỡ lớn.

Sự kiện này không chỉ đơn thuần là một ca chữa răng thành công mà còn minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của y học thú y hiện đại. Khi tuổi thọ của động vật trong các vườn thú ngày càng tăng lên, nhu cầu về các phương pháp chăm sóc y tế chuyên sâu như chỉnh hình, nha khoa hay phẫu thuật phức tạp trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tundra giờ đây không chỉ là một cư dân của vườn thú, mà còn là một minh chứng sống cho sự giao thoa hoàn hảo giữa công nghệ nha khoa và bảo tồn động vật hoang dã.