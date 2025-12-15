Đây là chiếc xe tay ga 'rất Ý' nhưng nhưng lại đến từ Honda

Trong bối cảnh thị trường xe hai bánh ngày càng bị chi phối bởi những thiết kế an toàn, trung tính và ít màu sắc, sự xuất hiện của Honda NS150LA bất ngờ mang đến một làn gió khác biệt. Chiếc xe tay ga mang phong cách tân cổ điển này toát lên vẻ sang trọng, thời thượng và vui tươi, nhưng điều thú vị là nó hoàn toàn không liên quan gì đến nước Ý, nơi vốn được xem là cái nôi của những mẫu scooter thời trang.

Thay vào đó, NS150LA là sản phẩm của sự hợp tác giữa Honda và Sundiro tại thị trường Trung Quốc, một cái tên đang ngày càng cho thấy tham vọng nghiêm túc trong phân khúc xe tay ga phong cách sống.

Xe tay ga từ lâu đã có một vị trí rất riêng trong đời sống đô thị. Chúng không chỉ là phương tiện di chuyển đơn thuần, mà còn đại diện cho sự tiện dụng, linh hoạt và một tinh thần không quá nghiêm túc. Chính sự “dễ thương”, sành điệu và phục vụ tốt cho nhu cầu thực tế hàng ngày đã khiến xe tay ga trở thành lựa chọn của hàng triệu người trên thế giới. Honda NS150LA dường như được sinh ra để tôn vinh đúng tinh thần đó, một chiếc xe gọn gàng, hiện đại nhưng vẫn phảng phất nét cổ điển, đủ rẻ để tiếp cận và đủ vui để khiến người dùng mỉm cười mỗi ngày.

Honda NS150LA được giới thiệu với hai phiên bản là Youth và Pro, hướng đến những nhóm người dùng khác nhau. Phiên bản Youth đóng vai trò là lựa chọn cơ bản, lược bỏ một số trang bị để giữ mức giá dễ tiếp cận. Xe không có kính chắn gió nhỏ phía trước, không có giá đỡ hay thùng chứa đồ phía sau, đồng thời cũng thiếu camera hành trình tích hợp và phanh đĩa so với bản Pro. Đây là phiên bản phù hợp với những người dùng yêu thích sự đơn giản, nhẹ nhàng và chủ yếu sử dụng xe cho nhu cầu đi lại ngắn trong đô thị.

Trong khi đó, phiên bản Pro hướng tới nhóm khách hàng coi trọng tính thực dụng và công nghệ. Ngoài ngoại hình tương tự, bản Pro được trang bị đầy đủ hơn với kính chắn gió, thùng đựng đồ phía sau, phanh đĩa và đặc biệt là camera hành trình tích hợp sẵn, một trang bị ngày càng được đánh giá cao trong bối cảnh giao thông phức tạp tại các đô thị châu Á. Với mức chênh lệch giá không quá lớn, phiên bản Pro được xem là lựa chọn hợp lý cho những ai muốn có cả phong cách lẫn sự an tâm khi sử dụng hàng ngày.

Về màu sắc, Honda NS150LA cho thấy rõ triết lý hướng đến phong cách sống. Cả hai phiên bản đều có bốn tùy chọn màu gồm vàng, trắng, hồng và xám kim loại. Những gam màu tươi sáng như vàng hay hồng mang lại cảm giác trẻ trung, nổi bật, trong khi màu xám kim loại hướng đến người dùng thích sự tinh tế, hiện đại nhưng vẫn khác biệt so với phần đông xe tay ga phổ thông.

Tại thị trường Trung Quốc, phiên bản Youth của NS150LA có giá khoảng 14.980 nhân dân tệ, tương đương hơn 2.100 USD, trong khi bản Pro có giá 16.580 nhân dân tệ, tương đương khoảng 2.350 USD.

Nếu đặt trong bối cảnh thị trường Việt Nam, mức giá quy đổi và các loại thuế phí chắc chắn sẽ thay đổi, nhưng rõ ràng NS150LA đang nhắm đến phân khúc xe tay ga tầm trung, nơi người dùng không chỉ quan tâm đến phương tiện di chuyển mà còn coi xe là một phần của phong cách cá nhân.

Điểm đáng chú ý là dù thuộc phân khúc không quá cao cấp, NS150LA vẫn được trang bị loạt công nghệ an toàn và tiện nghi khá đầy đủ. Xe sở hữu hệ thống kiểm soát lực kéo, ABS, hệ thống giám sát áp suất lốp, màn hình TFT màu hiển thị rõ ràng, cổng sạc USB loại A và C, khóa thông minh Honda SmartKey và khả năng kết nối, phản chiếu thông tin thông qua ứng dụng Honda trên điện thoại thông minh. Những trang bị này cho thấy Honda và Sundiro không chỉ tập trung vào hình thức, mà còn chú trọng đến trải nghiệm sử dụng thực tế.

Bên cạnh tổng thể thiết kế hài hòa, NS150LA còn ghi điểm bằng những chi tiết nhỏ nhưng tinh tế. Một trong số đó là cụm đèn hậu, chi tiết tưởng chừng rất quen thuộc nhưng lại được lấy cảm hứng từ băng cassette cổ điển. Với những ai từng gắn bó với thời kỳ băng nhạc, chi tiết này gợi lên cảm giác hoài niệm rất đặc biệt. Đây chính là kiểu thiết kế mà người dùng chỉ thực sự nhận ra và trân trọng khi quan sát kỹ, một điểm cộng lớn cho những ai yêu thích sự tinh tế trong từng đường nét.

Xét một cách tổng thể, Honda NS150LA không phải là mẫu xe chạy theo hiệu suất hay thông số ấn tượng. Thay vào đó, giá trị cốt lõi của nó nằm ở niềm vui sử dụng hàng ngày. Một chiếc xe nhỏ nhắn, dễ điều khiển, tiện dụng và đủ đẹp để khiến bạn muốn bước ra khỏi nhà và khởi động máy mỗi sáng. Trong bối cảnh đô thị ngày càng đông đúc, những chiếc xe tay ga mang tinh thần như NS150LA thực sự có chỗ đứng rất rõ ràng.

Dù hiện tại mẫu xe này chủ yếu được phân phối tại Trung Quốc và có thể xuất hiện ở một số thị trường châu Á khác, khả năng NS150LA xuất hiện chính hãng tại Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy vậy, nếu đặt trong bối cảnh giao thông đô thị Việt Nam, nơi xe tay ga vẫn là phương tiện chủ lực, một mẫu xe vừa đẹp, vừa tiện dụng, lại mang màu sắc cá tính như Honda NS150LA chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng trẻ. Và biết đâu, trong tương lai không xa, những chiếc xe tay ga “đầy nắng và niềm vui” như thế này sẽ không còn là điều xa lạ trên đường phố Việt Nam.