Đây là chiếc mô tô bay được chế tạo từ 48 động cơ phản lực thu nhỏ và bạn có thể mua trước với 990 USD

Những người yêu điện ảnh hẳn vẫn còn ấn tượng với hình ảnh ván trượt bay trong bộ phim kinh điển "Back to the Future". Trong nhiều thập kỷ, các tác phẩm khoa học viễn tưởng đã vẽ nên viễn cảnh một thế giới nơi con người có thể dễ dàng sở hữu các phương tiện bay cá nhân, lướt qua những con phố đông đúc mà không cần bận tâm đến tắc đường.

Tuy nhiên, khi bước ra khỏi màn ảnh, hiện thực của công nghệ và các rào cản pháp lý khiến giấc mơ ấy tiến triển chậm hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Dẫu vậy, những nỗ lực gần đây từ các công ty công nghệ cho thấy khái niệm phương tiện bay cá nhân không còn quá xa vời, và LEO Flight Solo là một trong những ví dụ tiêu biểu.

LEO Flight, một công ty có trụ sở tại bang Indiana, Mỹ, đã giới thiệu mẫu mô tô bay mang tên Solo với thiết kế khá khác biệt so với những phương tiện hai bánh quen thuộc. Thay vì bánh xe và động cơ đốt trong hay điện, chiếc Solo được trang bị tổng cộng 48 động cơ phản lực điều khiển từ xa thu nhỏ.

Cách bố trí này được cho là nhằm tạo ra lực đẩy đủ mạnh để nâng phương tiện cùng người lái lên khỏi mặt đất, đồng thời giảm thiểu rủi ro nếu một hoặc vài động cơ gặp trục trặc trong quá trình vận hành. Theo thông tin từ nhà sản xuất, mỗi góc của phương tiện được lắp đặt 12 động cơ, tạo thành một hệ thống phân tán lực đẩy khá dày đặc.

Về mặt pháp lý, các phương tiện bay cá nhân tại Mỹ chịu sự quản lý nghiêm ngặt. Những quy định này bao gồm yêu cầu về chỗ ngồi đơn, giới hạn trọng lượng và các mức trần về tốc độ cũng như độ cao bay.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là người điều khiển LEO Flight Solo không cần phải có giấy phép bay, đây được xem là yếu tố quan trọng giúp phương tiện này tiếp cận gần hơn với nhóm người dùng phổ thông, thay vì chỉ giới hạn trong giới phi công hay những người có đào tạo chuyên sâu.

Theo công bố, LEO Flight Solo có thời gian bay liên tục từ 10 đến 15 phút, với tốc độ tối đa đạt khoảng 60 dặm mỗi giờ. Những con số này cho thấy đây không phải là phương tiện được thiết kế cho các chuyến đi dài hay di chuyển liên tỉnh, mà thiên về trải nghiệm bay ngắn, mang tính thử nghiệm và giải trí nhiều hơn. Thời gian bay hạn chế cũng phản ánh những thách thức hiện tại của công nghệ động cơ đẩy cỡ nhỏ, đặc biệt là khi phải cân bằng giữa trọng lượng, công suất và độ an toàn.

Để đưa sản phẩm đến gần hơn với thị trường, LEO Flight hiện đã mở chương trình đặt hàng trước. Người quan tâm có thể đăng ký với mức đặt cọc 990 USD và khoản tiền này được cam kết hoàn lại đầy đủ. Giá mục tiêu mà hãng đưa ra cho chiếc mô tô bay này là 99.900 USD, một con số không hề nhỏ nhưng vẫn thấp hơn so với một số sản phẩm bay cá nhân từng xuất hiện trước đó. Theo kế hoạch ban đầu, LEO Flight Solo dự kiến được bán chính thức vào cuối năm 2025, dù chính hãng cũng thừa nhận mốc thời gian này có thể khó đạt được như kỳ vọng.

Khi nhìn lại thị trường, LEO Flight Solo không phải là cái tên đầu tiên khiến công chúng tò mò về phương tiện bay cá nhân. Trước đó, Jetson từng thông báo kế hoạch ra mắt một mẫu xe thể thao bay, với mức giá sẽ được xác định tại thời điểm đặt hàng trước, dao động trong khoảng từ 90.000 đến 150.000 USD.

Tại Nhật Bản, mẫu xe bay Xturismo cũng từng gây chú ý khi được giới thiệu như một “xe du lịch bay hạng sang”, với giá bán từ 680.000 đến 777.000 USD. Những ví dụ này cho thấy ý tưởng về phương tiện bay cá nhân đã được nhiều công ty theo đuổi trong những năm qua, với các cách tiếp cận và mức giá rất khác nhau.

Tuy nhiên, mỗi lần những sản phẩm như vậy xuất hiện trên truyền thông, bên cạnh sự hào hứng về một tương lai hiện đại hơn, chúng cũng gợi lại những lo ngại rất thực tế. Trong quá khứ, cảnh sát Dubai từng thử nghiệm mô tô bay cho mục đích tuần tra, nhưng đã xảy ra sự cố khi một sĩ quan bị rơi do hỏng hóc máy móc.

Dù may mắn sống sót, nhưng tai nạn này cho thấy rủi ro của các phương tiện bay cá nhân là không thể xem nhẹ. Khi một phương tiện rời khỏi mặt đất, chỉ một trục trặc nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với tai nạn giao thông đường bộ thông thường.

Chính những bài học như vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách LEO Flight thiết kế và định vị Solo. Theo thông tin được công bố, độ cao bay của chiếc mô tô này được giới hạn ở mức khoảng 15 feet, tương đương 4,5 mét.

Mục tiêu của giới hạn này là giữ phương tiện trong một vùng an toàn tương đối, nơi mà trong trường hợp xảy ra sự cố, người điều khiển vẫn có cơ hội sống sót cao hơn. Với cách tiếp cận đó, LEO Flight Solo được mô tả giống như một trải nghiệm bay có kiểm soát độ cao hơn là một phương tiện bay tự do theo đúng nghĩa truyền thống.

Từ góc nhìn rộng hơn, thị trường phương tiện bay cá nhân hiện vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm và dò đường. Các thương hiệu lớn cố gắng làm cho khái niệm bay trở nên gần gũi và cá nhân hóa hơn, nhưng trong ngắn hạn, ba rào cản lớn nhất vẫn là giá thành, quy định pháp lý và yếu tố an toàn. Giá bán cao khiến những sản phẩm này khó tiếp cận với số đông, trong khi các quy định hàng không được xây dựng với mục tiêu đảm bảo an toàn tối đa lại vô tình hạn chế sự phổ biến của những phương tiện mới mẻ.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của các mẫu mô tô bay như LEO Flight Solo đang thúc đẩy sự phát triển của nhiều công nghệ liên quan. Từ động cơ đẩy cỡ nhỏ, hệ thống điều khiển bay, cho đến các giải pháp an toàn, tất cả đều được cải tiến thông qua quá trình thử nghiệm và thương mại hóa ban đầu. Những bước tiến này có thể chưa đủ để tạo ra một cuộc cách mạng giao thông ngay lập tức, nhưng chúng đặt nền móng cho các ứng dụng thực tiễn hơn trong tương lai.



