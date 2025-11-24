Mỗi năm vào tháng 11, hàng trăm nghìn học sinh Hàn Quốc lại bước vào kỳ thi CSAT (College Scholastic Ability Test), hay còn gọi là Suneung, kỳ thi quan trọng quyết định cánh cửa đại học và tương lai của các em. Không chỉ nổi tiếng về áp lực khủng khiếp, CSAT còn khiến nhiều người phải “đau đầu” với độ khó của từng môn, đặc biệt là tiếng Anh. Từ những đoạn văn dài với từ vựng khó nhằn đến các câu hỏi đánh đố tinh vi, CSAT không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn thử thách khả năng tư duy, phân tích và kiên nhẫn của học sinh.

Năm nay, kỳ thi CSAT có phần thi tiếng Anh nổi tiếng khó đến mức nhiều học sinh ví von như… đang giải mã một loại chữ cổ. Không phải là một bài kiểm tra thông thường, phần thi này chứa những đoạn văn dài, từ vựng khó, khiến cả những người nói tiếng Anh trôi chảy cũng phải đau đầu. Một kỳ thi nhằm đánh giá năng lực ngôn ngữ tưởng đơn giảng bỗng chốc trở thành một cuộc thử thách đầy căng thẳng về mặt ngôn ngữ.

Trong số các câu hỏi của đề thi đại học Hàn Quốc môn tiếng Anh năm nay, câu số 39 được nhiều người đánh giá là khó nhất, khiến cả học sinh và giáo viên phải “vắt óc” suy nghĩ. Đề bài yêu cầu thí sinh hãy chọn vị trí phù hợp nhất trong đoạn văn để đặt câu đặt trong khung. Hãy thử thử sức như một thí sinh thực thụ xem bạn có thể giải được câu này không nhé!

Câu hỏi khó nhất trong đề thi năm nay.

Nội dung đề bài tạm dịch như sau:

"Sự khác biệt nằm ở chỗ: những hành động trong thế giới game chỉ có thể được khám phá thông qua “cơ thể ảo” của avatar.

Trò chơi điện tử tạo ra một mô hình thực tại riêng của nó tồn tại độc lập với thế giới thực của người chơi bao gồm không gian cơ thể của người chơi và không gian cơ thể của avatar. (①) Không gian cơ thể của avatar, tức là những hành động mà avatar có thể thực hiện trong game, chính là con đường duy nhất giúp người chơi cảm nhận được “thực tại bên ngoài” của thế giới game. (②) Giống như trong đời thực, việc tri nhận luôn cần có hành động. (③) Vì vậy, người chơi mở rộng trường tri giác của mình vào trong trò chơi, tiếp nhận các khả năng hành động của avatar như thể đó là của chính họ. (④) Vòng lặp phản hồi giữa tri giác và hành động vốn trong đời thực diễn ra thông qua cơ thể thật của bạn khi tương tác với thế giới bên ngoài giờ đây đã được chuyển vị: thay vì tri nhận thế giới thông qua cơ thể thật, bạn tri nhận thế giới game thông qua tương tác của avatar. (⑤) Nói cách khác, toàn bộ hệ thống tri giác của người chơi đã được “chuyển” vào trong thế giới game.

Theo tờ The Korea Times, khi được hỏi về câu này, cả những người bản ngữ lẫn ChatGPT đều chọn đáp án số 1, cho thấy mức độ khó và dễ gây nhầm lẫn của câu hỏi.

Tuy nhiên, đáp án chính xác lại là số 3, điều này càng làm nổi bật thách thức mà phần thi tiếng Anh CSAT đặt ra, không chỉ với học sinh mà ngay cả những người có vốn tiếng Anh vững cũng phải suy nghĩ thật kỹ mới có thể chọn được đáp án đúng.

ChatGPT chọn đáp án 1, tuy nhiên, đây không phải đáp án đúng

Đề thi ĐH môn tiếng Anh của Hàn Quốc năm nay quá khó!

Những năm gần đây, phần tiếng Anh CSAT càng dựa nhiều vào các đáp án đánh đố và câu hỏi trung - cao cấp để phân hóa điểm số. Theo Daesung Academy, một trong những trung tâm luyện thi lớn nhất Hàn Quốc, đề năm nay còn được đánh giá khó hơn năm trước, khiến nhiều người tranh luận liệu kỳ thi có thực sự giúp phát triển tiếng Anh của học sinh hay không.

Dù bị chỉ trích vì độ khó vượt quá khả năng của học sinh phổ thông, các chuyên gia cho rằng CSAT không chỉ nhằm kiểm tra khả năng tiếng Anh cơ bản mà còn đánh giá tiềm năng phân tích và học tập của học sinh khi bước vào đại học. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng sự cạnh tranh khốc liệt quanh kỳ thi có thể gây ra những tác động tiêu cực, bao gồm căng thẳng quá mức và văn hóa học tập chỉ hướng tới việc thi cử.

“Nhìn chung, tôi thấy mức độ khó của các câu hỏi thật nực cười. Tôi cá rằng một tỷ lệ lớn người bản ngữ cũng sẽ gặp khó khăn khi giải đề này. Những đề thi này buộc học sinh phải tiếp xúc với loại ngôn ngữ phức tạp, đôi khi cổ xưa, ít liên quan đến giao tiếp thực tế”, Anjee DiSanto, trợ lý giáo sư tại Đại học Wonkwang (Mỹ), nhận xét sau khi xem qua phần thi tiếng Anh năm nay.

Các giáo viên người bản ngữ cũng đưa ra nhận định tương tự, cho rằng câu hỏi quá rắc rối và xa rời cách sử dụng ngôn ngữ tự nhiên. “Mục đích của đề là sử dụng từ vựng và cấu trúc câu phức tạp để làm rối người đọc. Ngay cả người bản ngữ cũng sẽ gặp khó khăn với một số đoạn văn này”, một giáo viên tiểu học người Mỹ giấu tên đang sống ở Sejong cho biết.

Samuel Denny, giáo sư tiếng Anh đã nghỉ hưu tại Đại học Sangmyung, nhận xét rằng đề thi có thể kiểm tra kỹ năng đọc nâng cao nhưng không phản ánh nhu cầu tiếng Anh thực tế của học sinh. Giữa những lời chỉ trích về độ khó, các chuyên gia cho rằng khoảng cách giữa ngôn ngữ sử dụng hàng ngày và các đoạn văn học thuật trong CSAT là điều khó tránh.

Kim Soo-yeon, giáo sư ngành Văn học và Văn hóa Anh tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk, cho biết các phàn nàn về độ khó của đoạn đọc là phổ biến, nhưng phản ánh đúng mục đích của đề là đánh giá xem học sinh có chuẩn bị học thuật để vào đại học hay không. “CSAT không chỉ là bài kiểm tra ngôn ngữ, nó đo khả năng đọc hiểu và năng lực xử lý tài liệu học thuật, nên cần những đoạn văn có mức độ chuyên môn nhất định”, cô nói.

Cấu trúc của CSAT còn tạo ra hiệu ứng “washback” mạnh mẽ, tức ảnh hưởng trực tiếp của đề thi đến cách học của học sinh và giảng dạy của giáo viên.

“Tại Hàn Quốc, hiệu ứng này đặc biệt rõ rệt. Khi đề dựa trên các câu hỏi đánh đố hoặc ngữ pháp nâng cao, học sinh sẽ học theo hướng đó và đó là lý do các lớp học thêm tư nhân trở nên phổ biến”, Lee nói.