Đây là cách Ford làm xe mới vừa đơn giản, vừa rẻ hơn, bắt đầu bằng mẫu bán tải điện ‘xịn sò’ chỉ ngang giá Ranger

Ford đặt mục tiêu ra mắt mẫu bán tải điện tầm trung mới vào năm 2027. Ford tự tin rằng mẫu xe bán tải có giá khoảng 30.000 USD sẽ thay đổi cuộc chơi trên thị trường. Mức giá này tiệm cận với Ford Ranger đang bán tại Mỹ.

Bán tải điện mới là mẫu xe đầu tiên sử dụng nền tảng mới của Ford. Ảnh: Ford

Mẫu xe mới sẽ sở hữu 4 cửa, kích thước tầm trung với "không gian hành khách rộng rãi hơn cả Toyota RAV4 mới nhất". Ngoài ra, xe còn được trang bị khoang chứa đồ phía trước tương tự như F-150 Lightning và thùng xe đủ dài để chứa ván lướt sóng.

Ford cũng khẳng định hiệu suất của xe sẽ tương đương với Ford Mustang EcoBoost phiên bản động cơ 4 xi-lanh, có khả năng tăng tốc từ 0-97 km/h trong khoảng 5 giây.

Ford sắp có bán tải điện cỡ trung tương đương Ranger với giá không đắt hơn. Ảnh dựng đồ họa AI

Để hiện thực hóa tham vọng này, Ford sẽ đầu tư 2 tỷ USD vào nhà máy ở Louisville để sản xuất mẫu xe mới và 3 tỷ USD vào BlueOval Battery Park ở Michigan để sản xuất pin lithium iron phosphate (LFP). Ford tuyên bố sẽ là hãng xe đầu tiên sản xuất pin LFP tại Mỹ. Loại pin này, mặc dù đã được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu (chiếm hơn một nửa số xe điện), nhưng chủ yếu được các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc sử dụng. Pin LFP có ưu điểm là rẻ hơn, an toàn hơn và không sử dụng coban.

Điểm đột phá trong hệ thống sản xuất xe điện phổ thông của Ford chính là việc thay thế dây chuyền lắp ráp truyền thống bằng "cây lắp ráp". Theo hệ thống mới, mỗi chiếc xe sẽ được chia thành ba cụm lắp ráp riêng biệt. Các cụm này sẽ được lắp ráp lại với nhau ở cuối quy trình thay vì trong quá trình lắp ráp. Hiện tại, Ford chưa tiết lộ chi tiết về cách thức hoạt động của hệ thống này đối với các công đoạn sơn và lắp ráp phụ tùng.

Mô hình sản xuất mới của Ford. Ảnh: Ford

Kể từ khi dây chuyền lắp ráp chuyển động của Henry Ford ra đời năm 1913, Ford đã góp phần đưa thế giới đến gần hơn với ô tô. Giá của Model T đã giảm gần 20% và doanh số bán hàng tăng vọt. Tuy nhiên, với nền tảng xe điện phổ thông mới và mẫu bán tải tầm trung dự kiến ra mắt năm 2027, Ford đang từ bỏ nhiều yếu tố tiên phong mà Henry Ford đã tạo ra hơn một thế kỷ trước.

Ford cũng sẽ thay đổi cách thức lắp ráp các bộ phận để giúp công nhân dễ dàng thao tác hơn, từ đó cải thiện chất lượng và giảm chi phí. Một ví dụ điển hình là thay vì lắp đặt nội thất qua khung gầm đã hoàn thiện, phần lớn nội thất sẽ được lắp đặt trên bộ pin. Sau đó, toàn bộ cụm này sẽ được lắp đặt cùng với phần còn lại của khung gầm.

Nền tảng mới được Ford tối ưu cho nhiều dòng xe. Ảnh: Ford

Ford cho biết, hệ thống mới này sẽ giúp rút ngắn thời gian sản xuất xe tải mới lên đến 40% so với các phương tiện được sản xuất tại nhà máy Louisville hiện nay. Hãng cũng sẽ tận dụng thời gian này để đưa thêm nhiều công việc hiện đang được thuê ngoài về lại nhà máy, qua đó cải thiện chi phí và chất lượng. Nền tảng mới giảm 20% số lượng linh kiện, 25% số lượng ốc vít và 40% số lượng trạm làm việc so với các xe khác của Ford. Ví dụ, dây cáp điện sẽ ngắn hơn 1.219 mét và nhẹ hơn 9,9 kg. Nếu như dây cáp hiện tại được nâng bằng cần cẩu thì dây cáp mới có thể lắp đặt bằng tay.