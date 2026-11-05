Đây là BMW 3 Series dành riêng cho Trung Quốc: To gần bằng 5 Series, hàng ghế sau rộng hơn, chỉ dùng máy 2.0L tăng áp

BMW 3 Series mới dành cho thị trường Trung Quốc vừa lộ thông số qua hồ sơ đăng ký. Mẫu sedan này có trục cơ sở chỉ ngắn hơn BMW 5 Series 25 mm.

Hãng xe Đức chưa chính thức giới thiệu BMW 3 Series bản Trung Quốc. Tuy nhiên, dữ liệu trên website Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã hé lộ nhiều chi tiết. Theo đó, mẫu sedan chạy xăng này dài hơn phiên bản bán tại nhiều thị trường quốc tế.

BMW 3 Series tại Trung Quốc có nhiều thay đổi so với các thị trường khác. Ảnh: MIIT

BMW 3 Series tại Trung Quốc có trục cơ sở gần bằng 5 Series

Hồ sơ MIIT cho thấy BMW 3 Series bản Trung Quốc có chiều dài tổng thể 4.865 mm. Trong khi đó, chiều dài cơ sở của xe đạt 2.970 mm. Như vậy, cả hai thông số đều lớn hơn 110 mm so với 3 Series tiêu chuẩn.

Để dễ hình dung, BMW 5 Series bán tại Mỹ dài 5.060 mm và có chiều dài cơ sở 2.995 mm. Nói cách khác, trục cơ sở của BMW 3 Series bản Trung Quốc chỉ kém mẫu 5 Series 25 mm.

Mẫu xe này được liên doanh BMW Brilliance sản xuất tại Thẩm Dương. Ở hầu hết các góc nhìn, xe gần như không khác biệt so với bản ở thị trường khác. Đồng thời, BMW 3 Series mới dùng ngôn ngữ thiết kế xuất hiện lần đầu trên mẫu sedan điện i3. Bên cạnh đó, các bản chạy xăng vẫn dùng nền tảng CLAR cải tiến thay vì kiến trúc Neue Klasse của i3.

Điểm khác biệt nằm ở tay nắm cửa. Theo đó, các mẫu iX3, i3 và BMW 3 Series bán tại Trung Quốc đều dùng tay nắm kiểu truyền thống. Nguyên nhân là quy định an toàn sắp có hiệu lực tại nước này cấm tay nắm cửa dạng ẩn.

BMW 3 Series có hai phiên bản 325L và 330L tại Trung Quốc. Ảnh: MIIT

BMW 3 Series tại Trung Quốc chỉ dùng động cơ 2.0L

Theo tài liệu MIIT, BMW 3 Series mới tại Trung Quốc có hai phiên bản 325L và 330L. Trong đó, chữ "L" thể hiện thân xe dài hơn. Cả hai đều dùng động cơ xăng 2.0L tăng áp, 4 xi-lanh thẳng hàng.

Cụ thể, bản 325L có công suất 231 mã lực và tốc độ tối đa 233 km/h. Trong khi đó, bản 330L đạt 283 mã lực, tốc độ tối đa giới hạn ở 250 km/h.

Theo Carscoops, bản 325L mạnh hơn BMW 3 Series 320 tại châu Âu, vốn đạt 208 mã lực. Trong khi đó, bản 330L mạnh hơn bản 330 tại Mỹ với công suất 255 mã lực. Cả hai mẫu xe này đều dùng động cơ 2.0L bốn xi-lanh.

Các tùy chọn trang bị trên BMW 3 Series ở Trung Quốc. Ảnh: MIIT

Ngoài Trung Quốc, BMW 3 Series còn có phiên bản M350 xDrive. Phiên bản này dùng động cơ 3.0L sáu xi-lanh thẳng hàng, công suất 437 mã lực. Tuy nhiên, hồ sơ MIIT không đề cập đến bản M350. Khả năng cao phiên bản này có thể sẽ không được phân phối tại Trung Quốc. Nguyên nhân đến từ chính sách thuế tiêu thụ đối với động cơ dung tích lớn.

Cụ thể, động cơ đến 2.0L chịu mức thuế 5%, trong khi động cơ từ 2.0L đến 2.5L chịu mức 9%. Với động cơ 3.0L, BMW 3 Series M350 sẽ phải chịu mức thuế 12%.