Đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy loài người vẫn đang tiến hóa với tốc độ rất nhanh

Nghiên cứu được thực hiện bởi các chuyên gia tại Đại học Flinders và Đại học Adelaide cho thấy, động mạch giữa đang xuất hiện ngày một nhiều ở người từ cuối thế kỷ 19 cho tới nay.

Động mạch giữa là một mạch quan trọng đóng vai trò cung cấp máu cho cẳng tay và bàn tay của phôi thai khi còn ở trong bụng mẹ. Thông thường, động mạch giữa sẽ biến mất vào thời điểm 8 tuần sau khi chúng ta ra đời. Khi đó, động mạch giữa sẽ bị thay thế bởi động mạch quay và động mạch trụ. Điều này lý giải vì sao nhiều người chúng ta không có động mạch giữa khi trưởng thành.

Tuy nhiên, những nghiên cứu mới nhất lại cho thấy, tỷ lệ người trưởng thành vẫn còn động mạch giữa đang ngày càng tăng lên trong vài trăm năm trở lại đây. Cụ thể, có tới 30% người sinh ra vào cuối thế kỷ 20 sở hữu đồng thời cả 3 động mạch, bao gồm động mạch giữa, động mạch quay và động mạch trụ. Vào năm 2020, số người vẫn còn động mạch giữa thậm chí đã tăng lên 35%.

3 động mạch ở cẳng tay người, bao gồm động mạch giữa, động mạch quay và động mạch trụ.

Trong khi đó, con số này chỉ là 10% vào thời điểm giữa những năm 1880. Điều này cho thấy con người vẫn đang tiến hóa với tốc độ cực nhanh. Thậm chí, các nhà khoa học còn dự đoán, nếu xu hướng tiến hóa này vẫn tiếp diễn, đa số con người sẽ có có động mạch giữa ở cẳng tay vào năm 2100.

"Sự gia tăng này có thể là do các gen liên quan đến sự phát triển động mạch giữa đột biến, hoặc do các bà mẹ gặp vấn đề sức khỏe trong thời kỳ mang thai, hoặc cả hai lý do trên", nhà giải phẫu Teghan Lucas của Đại học Flinders giải thích nguyên nhân vì sao động mạch giữa xuất hiện ngày một phổ biến ở người.

Đáng chú ý, xu hướng tiến hóa này mang lại nhiều lợi ích cho con người. Theo Giáo sư Henneberg, thành viên Viện Y học Tiến hóa ở Đại học Zurich, Thụy Sĩ, động mạch giữa sẽ làm tăng tổng lượng cung cấp máu cho toàn bộ cơ thể, đồng thời có thể dùng như phương án thay thế trong quá trình phẫu thuật các bộ phận khác.

"Đây là sự tiến hóa vi mô ở con người hiện đại. Động mạch giữa là ví dụ hoàn hảo cho thấy chúng ta vẫn đang tiến hóa vì độ phổ biến của động mạch này cao hơn ở những người sinh ra trong thời gian gần đây so với các thế hệ trước", các nhà nghiên cứu kết luận.

Động mạch giữa không phải là dấu hiệu duy nhất cho thấy loài người vẫn đang tiến hóa. Trên thực tế, các nhà khoa học đã ghi nhận những trường hợp sinh ra không có răng khôn. Các nhóm nghiên cứu cho biết, đây là kết quả của việc khuôn mặt người dần trở nên nhỏ hơn, vô hình trung khiến răng khôn...không còn đất dụng võ!

Tham khảo Daily Mail