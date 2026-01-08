Đây là 6 xe mới sắp ra mắt Việt Nam: Đủ phân khúc từ 300 triệu đến hơn 2 tỷ đồng, có mẫu mạnh như siêu xe

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 220 phát sóng ngày 8/1 trên HTV9.





Honda CR-V hybrid (bản lắp ráp)

Một trong những mẫu xe đáng chú ý nhất đầu năm nay là Honda CR-V hybrid, lần đầu được lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu như trước. Mẫu xe này dự kiến ra mắt vào tháng 2, sau khi Honda xác nhận kế hoạch lắp ráp trong nước hồi tháng 10/2025.

Không chỉ chuyển sang lắp ráp, Honda còn bổ sung thêm phiên bản L, bên cạnh bản RS hiện tại. Theo thông tin từ đại lý, giá bán dự kiến của bản RS vẫn quanh mức 1,259 tỷ đồng, trong khi bản L sẽ thấp hơn ít nhất 50 triệu đồng.

Honda CR-V hybrid sắp có bản lắp ráp trong nước. Ảnh: Hoàng Dũng

Việc lắp ráp trong nước được kỳ vọng sẽ giúp giá bán CR-V dễ tiếp cận hơn trong thời gian tới, bởi hiện nay mức giá vẫn là rào cản lớn nhất của mẫu SUV cỡ C này so với mặt bằng chung phân khúc.

Honda CR-V e:HEV 2026 tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid, gồm động cơ xăng 2.0L kết hợp hai mô-tơ điện, cho công suất khoảng 204 mã lực, mô-men xoắn 335Nm, hộp số e-CVT, dẫn động cầu trước.

Theo các thông tin rò rỉ, khác biệt giữa bản L và RS chủ yếu nằm ở trang bị nội thất. Ngoại thất gần như tương đồng, chỉ khác ở các chi tiết màu sắc: bản RS dùng nhiều chi tiết sơn đen bóng, trong khi bản L là nhựa đen mờ. Bản L có đèn sương mù sau nhưng không có đèn vào cua chủ động.

Honda CR-V mới sẽ có cụm sang số dạng phím bấm. Ảnh: MXH

Bên trong cabin, bản L sử dụng đồng hồ 7 inch thay vì 10,2 inch như bản RS, đồng thời lược bỏ đèn viền nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh, HUD và chìa khóa thẻ từ.

Cả hai phiên bản vẫn dùng cấu hình 5 chỗ, màn hình giải trí 9 inch, giữ lại 12 loa Bose, camera gương chiếu hậu, camera 360 độ, cảm biến đỗ xe trước/sau, Honda Connect và bản đồ định vị.

Câu hỏi được nhiều người quan tâm là chất lượng và trải nghiệm của Honda CR-V hybrid lắp ráp trong nước sẽ khác gì so với bản nhập khẩu trước đây. Điều này cần thêm thời gian để kiểm chứng khi xe chính thức đến tay người dùng.

Toyota Hilux 2026

Toyota Hilux 2026 sẽ ra mắt ngay tháng 1 này. Ảnh: MXH

Mẫu xe tiếp theo đến từ Nhật Bản sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam là Toyota Hilux 2026. Thông tin cho biết xe sẽ ra mắt Việt Nam ngay tháng 1 này.

Xe được nhập khẩu từ Thái Lan, gồm 3 phiên bản: 4x2 MT, 4x2 AT và 4x4 AT, với giá tạm tính từ dưới 700 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả 3 phiên bản đều sử dụng động cơ diesel 2.8L, thay cho loại 2.4L ở đời trước. Tại Thái Lan, động cơ này cho công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 500Nm đối với bản AT số tự động 6 cấp, bản MT số sàn có mô-men xoắn chỉ 420Nm.

Về thiết kế, Hilux 2026 vẫn giữ dáng tổng thể quen thuộc nhưng đầu và đuôi xe được làm mới, với cụm đèn mảnh hơn, thiết kế góc cạnh và lưới tản nhiệt đồng màu thân xe. Phong cách mặt ca-lăng gợi liên tưởng tới các mẫu Toyota gần đây như Corolla Cross.

Nội thất Hilux mới có nhiều nét tương đồng với Prado. Ảnh: MXH

Nội thất được lột xác theo hướng hiện đại, lấy cảm hứng từ Land Cruiser Prado. Xe có vô-lăng mới, màn hình 12,3 inch, phanh tay điện tử và loa JBL trên bản cao. Những thay đổi này giúp Hilux 2026 thoát khỏi hình ảnh “già và cục mịch” trước đây.

Phiên bản cao cấp nhất dự kiến được trang bị gói hỗ trợ lái thế hệ mới Toyota Safety Sense 3.0, qua đó tăng sức cạnh tranh trực tiếp với Ford Ranger trong phân khúc bán tải.

Với nhiều nâng cấp, Toyota Hilux 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm áp lực lên Ranger, đồng thời khiến các đối thủ như Mitsubishi Triton hay Isuzu D-Max phải dè chừng hơn trong cuộc đua doanh số.

VinFast VF 3 Plus

VinFast VF 3 được cho sẽ có thêm bản mới nhiều trang bị hơn. Ảnh: MXH

Chuyển sang thương hiệu đến từ Việt Nam, những ngày gần đây, thông tin từ một số đại lý cho biết VinFast VF 3 sắp có phiên bản cập nhật mới mang tên VF 3 Plus.

Khác biệt của phiên bản này chủ yếu nằm ở trang bị và giá bán. Cụ thể, VF 3 Plus được bổ sung gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, ốp la-zăng và camera lùi. Giá bán dự kiến là 315 triệu đồng, cao hơn khoảng 13 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn. Trước đó, VinFast cũng đã điều chỉnh giá VF 3 từ 299 triệu lên 302 triệu đồng trên website chính thức.

Ngoài ra, VF 3 còn được nâng cấp vô-lăng mới và màn hình hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto. Vô-lăng có thiết kế dễ cầm nắm hơn, tích hợp nút đàm thoại rảnh tay. Màn hình trung tâm vẫn giữ kích thước 10 inch, các trang bị còn lại gần như không thay đổi.

Vô-lăng VF 3 phiên bản Eco hiện tại. Ảnh: MXH

Về vận hành, VinFast VF 3 sử dụng động cơ điện 40 mã lực, mô-men xoắn 110 Nm, đi kèm pin LFP dung lượng 18,64 kWh, cho tầm hoạt động khoảng 215 km mỗi lần sạc. Xe hỗ trợ sạc nhanh từ 10–70% trong 36 phút.

Hiện VinFast vẫn chưa chính thức xác nhận các thông tin nâng cấp này. Tuy vậy, sự xuất hiện của VF 3 Plus được xem là bước bổ sung quan trọng, bởi trước đây VF 3 có trang bị khá cơ bản, khiến nhiều chủ xe phải lắp thêm phụ kiện bên ngoài. Nếu có phiên bản Plus, người dùng sẽ có sẵn những trang bị cần thiết, đặc biệt là các tính năng khó độ thêm như Apple CarPlay và Android Auto, giúp trải nghiệm sử dụng thuận tiện hơn ngay từ đầu.

VinFast Limo Home

Bên cạnh VinFast VF 3 Plus, một mẫu xe khác cùng nhà VinFast là Limo Green cũng được cho là sắp có thêm phiên bản mới mang tên Limo Home. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh về một mẫu MPV có ngoại hình tương đồng với Limo Green nhưng được tinh chỉnh một số chi tiết, làm dấy lên tin đồn về Limo Home.

Một chiếc VinFast Limo bản mới bị bắt gặp tại Hà Nội. Ảnh: Xe Hay

Mẫu xe này được cho là có bộ mâm 19 inch, lớn hơn 1 inch so với Limo Green. Đầu xe có kèm đèn LED ban ngày dạng cánh chim giống VF 8, VF 9. Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn xi-nhan và có thể thêm camera 360 độ.

Không gian nội thất được cho là có nhiều nâng cấp đáng chú ý. Ghế ngồi có thể chuyển từ bọc nỉ sang giả da, vô-lăng tích hợp thêm phím bấm bên phải với chức năng Cruise Control. Điểm khác biệt lớn là cần số dạng cần gạt sau vô-lăng, thay cho núm xoay ở bệ trung tâm như trên Limo Green. Màn hình giải trí trung tâm dự kiến có kích thước 10,1 inch.

Nội thất bọc da, cụm sang số phía sau vô-lăng. Ảnh: Xe Hay

Về vận hành, Limo Home nhiều khả năng vẫn giữ nguyên hệ truyền động điện của Limo Green, với động cơ công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 280Nm, dẫn động cầu trước. Xe sử dụng pin dung lượng 60,13kWh, cho tầm hoạt động khoảng 450km/sạc và hỗ trợ sạc nhanh 10–70% trong 30 phút.

Hiện VinFast vẫn chưa có xác nhận chính thức về phiên bản Limo Home. Tuy nhiên, nếu được ra mắt, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ được định vị ở phân khúc MPV gia đình, trong khi Limo Green tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng chạy dịch vụ. Việc bổ sung các trang bị thực tế như ghế da, cruise control được xem là bước đi hợp lý để Limo Home phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng gia đình.

Lynk & Co 03

Mẫu xe tiếp theo là Lynk & Co 03 phiên bản tiêu chuẩn. Từ tháng 11/2025, các đại lý Lynk & Co trên toàn quốc đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe này. Đây là phiên bản thấp hơn của Lynk & Co 03+ đang bán tại Việt Nam, với giá dự kiến chỉ hơn 800 triệu đồng.

Với mức giá này, Lynk & Co 03 bản tiêu chuẩn được xem là đối thủ trực tiếp của Honda Civic RS bản máy xăng và Hyundai Elantra N Line, khi sức mạnh động cơ ở mức tương đương.

So với bản 03+, phiên bản tiêu chuẩn được tinh chỉnh theo hướng “hiền” hơn khi loại bỏ cánh gió, bộ khuếch tán gió và ống xả kép, nhưng vẫn giữ bộ mâm 18 inch mang phong cách thể thao đặc trưng.

Lynk & Co 03 bản tiêu chuẩn sắp về Việt Nam. Ảnh: AI Car

Nội thất tiếp tục theo hướng hiện đại với hai màn hình lớn và ghế thể thao, trang bị ở mức đủ dùng. Một số chi tiết như ghế da lộn hoặc ghế đua có thể bị lược bỏ, nhưng tổng thể vẫn giữ được phong cách thiết kế đặc trưng của Lynk & Co. Theo tư vấn bán hàng, phiên bản này thậm chí có thể sở hữu màn hình trung tâm lớn hơn bản 03+. Tại thị trường quốc tế, Lynk & Co 03 có màn hình 12,3 inch sau vô-lăng, màn hình cảm ứng 12,8 inch và hệ thống âm thanh Harman Infinity 10 loa.

Về vận hành, Lynk & Co 03 bản tiêu chuẩn dự kiến sử dụng động cơ 1.5L tăng áp, cho công suất khoảng 178 mã lực, mô-men xoắn 196 Nm, kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Trong khi đó, bản 03+ đang bán tại Việt Nam dùng động cơ 2.0L tăng áp mạnh mẽ hơn nhiều, với giá 1,899 tỷ đồng.

Sự xuất hiện của Lynk & Co 03 bản tiêu chuẩn được kỳ vọng sẽ giúp thương hiệu này tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn, thay vì chỉ tập trung vào phiên bản hiệu năng cao như trước.

Lynk & Co 900

Lynk & Co 900 từng được trưng bày tại Việt Nam. Ảnh: MXH

Mẫu xe cuối cùng trong danh sách này tiếp tục đến từ Lynk & Co, đó là Lynk & Co 900. Thời gian gần đây, mẫu SUV này liên tục xuất hiện tại nhiều sự kiện của hãng tại thị trường Việt Nam, đáng chú ý nhất là lần trưng bày trong lễ ra mắt Lynk & Co 08 vào cuối tháng 10. Động thái này cho thấy tham vọng mở rộng dải sản phẩm SUV hybrid cắm sạc (PHEV) của Lynk & Co tại Việt Nam. Dù chưa mở bán chính thức, mẫu xe này đã được hé lộ sẽ ra mắt trong đầu năm nay.

Lynk & Co 900 là mẫu SUV lớn nhất từng được thương hiệu này sản xuất, phát triển trên nền tảng SPA EVO chia sẻ cùng Volvo. Xe có kích thước dài 5.240 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.810 mm và trục cơ sở 3.160 mm, tiệm cận các mẫu SUV full-size tại châu Âu và Bắc Mỹ.

Tại thị trường Trung Quốc, tùy phiên bản, hệ truyền động PHEV của Lynk & Co 900 cho công suất từ 710–870 mã lực, mô-men xoắn hơn 1.200 Nm. Tầm hoạt động thuần điện theo chuẩn WLTP đạt khoảng 185km ở bản thấp và 220km ở bản cao. Khi kết hợp cả xăng và điện, tổng quãng đường di chuyển có thể lên tới 1.400 km, con số rất ấn tượng với một mẫu SUV cỡ lớn.

Nội thất Lynk & Co 900 tại Việt Nam. Ảnh: MXH

Khoang nội thất bản Trung Quốc được bố trí 6 ghế ngồi độc lập, nổi bật với ghế trước massage 16 điểm, ghế hành khách xoay 180 độ, tủ lạnh mini 9 lít, màn hình Sky Screen 30 inch độ phân giải 6K cùng hệ thống âm thanh Harman Kardon 31 loa.

Có thể nói, Lynk & Co 900 sở hữu danh sách trang bị cực kỳ dày, thậm chí có những tùy chọn hiếm thấy trên các mẫu xe phổ thông, vốn thường chỉ xuất hiện trên những dòng xe cao cấp hơn rất nhiều.

Về giá bán, giới chuyên môn nhận định Lynk & Co 900 sẽ có giá cao hơn mẫu 09. Hiện tại, Lynk & Co 09 đang là mẫu xe đắt nhất của hãng tại Việt Nam, với giá 2,199 tỷ đồng, và Lynk & Co 900 nhiều khả năng sẽ vượt mốc này khi chính thức mở bán.