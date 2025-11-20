Có những khoản chi trông rất vô hại, thậm chí “nhỏ xíu”, nhưng cộng dồn nhiều năm lại ngốn một số tiền đủ để làm tôi giật mình.

Chỉ khi mạnh tay cắt 6 khoản dưới đây, tôi mới bắt đầu sống ổn, nhẹ ví, và dư tiền mỗi tháng.

1. Những buổi “đi cà phê cho vui” không có mục đích

Trước đây, lịch của tôi kín mít các buổi hẹn cà phê “tám chuyện”, tuần nào cũng 2–3 lần. Một ly 60–80 nghìn, thêm bánh 40 nghìn, gửi xe 10 nghìn — tưởng nhỏ, nhưng:

→ Trung bình 250.000đ/lần x 10 lần/tháng = 2,5 triệu/tháng. 2,5 triệu x 12 tháng = 30 triệu/năm.

Cắt không phải vì keo kiệt, mà vì tôi nhận ra: đa số buổi gặp đó không mang lại giá trị gì cho bản thân.

Từ khi giảm xuống 1–2 lần/tháng, tôi bỗng dư ra một khoản để chuyển sang tích lũy.

2. Mua đồ cho… tương lai

Tôi từng rất hay mua trước: “Để đó, thế nào cũng dùng”. Kết quả? Một đống khăn mới, ly mới, hộp đựng mới, quần áo mới… chất đầy tủ.

Thống kê lại, tôi gần như không dùng tới 40% số đồ đó.

Từ tuổi 40 trở đi, tôi áp dụng luật 3 ngày: Nếu ba ngày sau vẫn không nghĩ đến nó → không mua nữa. Nhà gọn lại, ví cũng đỡ đau.

3. Các gói “tiện ích hàng tháng” tôi quên mất mình đã đăng ký

Ứng dụng xem phim, nhạc, tập luyện, cloud… Tổng cộng 7 gói, tôi chỉ dùng 2.

→ Mỗi tháng mất gần 600.000đ cho thứ… không hề dùng.

Giờ tôi kiểm tra ví điện tử mỗi đầu tháng: Cái nào không chạm vào trong 30 ngày → hủy.

4. Mua đồ sale theo cảm xúc

Tuổi 40, cuộc sống quá bận để mua vì “đẹp”, “rẻ”, “người ta có thì mình cũng nên có”.

Một lần tôi tổng kết lại giỏ hàng:

- 1 váy sale 40%

- 1 túi “màu đang hot”

- 1 bộ đồ ngủ “dễ thương quá không kìm được”

Kết quả là 60% số đồ sale tôi mua… không ra khỏi tủ.

Tôi cắt mọi kiểu mua sắm cảm xúc bằng nguyên tắc: Nếu phải nghĩ lý do để biện minh → nghĩa là không cần.

5. Các khoản “đóng góp xã giao” không cần thiết

Tôi từng ngại từ chối nên đám cưới xa cũng đi, hội nhóm nào cũng góp, quỹ lớp nào cũng tham gia.

Rồi tôi nhận ra: đó không phải phép lịch sự, đó là sự tiêu hao năng lượng và tài chính.

Giờ tôi thu gọn:

- Chỉ đóng góp cho gia đình – bạn thân – đồng nghiệp thân thiết

- Không đi những sự kiện khiến tôi mệt mỏi hoặc phải vay thời gian của chính mình

- Ví tiền và tinh thần đều nhẹ hơn nhiều.

6. “Nhà cửa phải thật đẹp để người khác khen”

Tôi từng chi rất nhiều cho decor theo xu hướng: bình cắm hoa, khay gỗ, đèn lồng, thảm lông, gối sofa. Cuối cùng thì… chính tôi là người phải lau chùi hết đống đó.

Bây giờ:

- Chỉ giữ những gì dễ lau chùi – dùng hằng ngày – không chiếm diện tích

- Mỗi khi muốn mua một món decor, tôi tự hỏi: “Nó làm mình vui hay làm mình mệt?”

- Nhà sạch, thoáng, thời gian rảnh cũng nhiều hơn.

Kết lại: Cắt để sống tốt hơn, không phải sống thiếu thốn

Sau tuổi 40, tôi hiểu một điều: Không phải cứ tiết kiệm là phải khổ. Nhưng muốn sống ổn, phải cắt đúng chỗ.

Khi bỏ 6 khoản này:

- Tôi dư thêm gần 3–4 triệu/tháng

- Tâm trí bớt rối

- Nhà gọn hơn

- Cuộc sống cân bằng hơn

Cắt bớt không phải mất mát — đó là cách trả lại sự bình yên cho chính mình.