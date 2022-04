Đây là 5 lý do để tàu hỏa trở thành phương tiện lý tưởng để bạn vi vu trong dịp nghỉ lễ

Di chuyển bằng máy bay luôn là ý tưởng đầu tiên cho các chuyến du lịch, đặc biệt là khi hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều các hãng máy bay giá rẻ giúp chúng ta có thể vi vu khắp nơi với mức giá hợp lý. Tuy nhiên, vào những dịp nghỉ lễ dài ngày, khi mà người người nhà nhà đổ xô đi du lịch thì việc mua được vé máy bay thực sự rất có khó, thậm chí giá vé còn bị đẩy lên cao.



Cũng chính vì lẽ đó, ngày càng nhiều du khách lựa chọn đi du lịch bằng tàu hỏa thay vì đi máy bay. Trên thực tế, đi du lịch bằng tàu hỏa có khá nhiều ưu điểm. Dưới đây là 5 lý do nên đi du lịch bằng tàu hỏa. Thử xem chúng có thuyết phục được bạn không!

1. Giá vé rẻ và ổn định

Ảnh: Internet

Giá vé máy bay, tàu, xe luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm mỗi khi đi du lịch. Nhiều người thường chọn đi du lịch bằng máy bay vì nhanh gọn nên nhiều khi mất thời gian cả tháng trời để có thể "săn" được vé máy bay giá rẻ. Nhưng nếu bạn chọn tàu hỏa làm phương tiện di chuyển, bạn có thể "giải quyết" vấn đề này một cách nhanh gọn.



Nếu chọn đi du lịch bằng tàu hỏa, bạn sẽ vừa tiết kiệm được tiền vé, lại luôn chủ động được việc sắp xếp thời gian đi chơi cho bản thân. So với máy bay, du lịch bằng tàu hỏa rẻ hơn rất nhiều, đặc biệt khi bạn đi quãng đường càng dài thì sự chênh lệch giá cả càng rõ rệt và cũng ít khi xuất hiện các chi phí phát sinh khác.

Bên cạnh đó, giá vé tàu hỏa được đánh giá là rẻ hơn so với các phương tiện khác, lại khá ổn định. Dù bạn chọn xuất phát ban đêm hay ban ngày, thứ hai hay thứ bảy thì vé tàu vẫn chỉ một, ít khi có sự thay đổi. Hơn nữa, nếu đối tượng là trẻ em, sinh viên, bộ đội hoặc chọn mua vé theo tập thể thì còn được hưởng những chế độ ưu đãi giảm giá khi đi tàu hỏa.

2. Mang được nhiều hành lý

Nếu bạn muốn đi du lịch dài ngày hoặc cần mang theo nhiều hành lý thì đi tàu hỏa là một lựa chọn vô cùng hợp lý.



Khi đi tàu hỏa, bạn được mang tối đa tới 20 kg hành lý, một con số ấn tượng so với đi máy bay. Theo đó, di chuyển bằng đường hàng không chỉ cho phép 7kg đối với hạng phổ thông và 14kg đối với hạng thương gia.

Nhiều hãng hàng không quy định về cân nặng hành lý của khách hàng trước khi bay và bạn sẽ phải trả thêm phí nếu số cân quá quy định. Trong khi đó, bạn có thể thoải mái về số cân hành lý và rất nhiều chỗ để đồ khi đi tàu hỏa. Ngoài ra, bạn sẽ không phải lo lắng về kiểm tra đồ hay những hàng bị cấm mang trong hành lý xách tay như việc đi máy bay. Đây là một điểm cộng lớn cho những người "ghét" sự phiền phức.

3. Thủ tục đơn giản

Ảnh: Internet

Nếu đã quá chán ngán với cảm giác phải chờ đợi check-in lúc đi máy bay hay lo sợ nhà xe đi vòng vèo bắt khách khi di chuyển bằng xe khách thì tàu hỏa là lựa chọn phù hợp nhất với bạn. Du lịch bằng tàu hỏa, bạn sẽ thoải mái hơn trong việc thu xếp thời gian vì thủ tục rất đơn giản.



Trước khi đi du lịch, bạn chỉ cần đặt vé trên website để nhận vé điện tử qua email hoặc mua vé trực tiếp tại nhà ga. Đến ngày xuất phát, bạn chỉ cần đến sớm 15 - 20 phút và thoải mái ngồi đợi đến giờ tàu chạy, lại không cần kiểm tra hành lý. Để lên tàu, bạn chỉ cần đưa vé hoặc mã QR và chứng minh thư rồi tìm đúng toa tàu, ghế ngồi/nằm của mình là yên tâm tận hưởng chuyến đi của mình.

4. An toàn

Ảnh: Internet

Tàu hỏa là loại hình vận tải khá an toàn với một tuyến đường riêng biệt. Không giống như vận tải đường bộ, tàu hỏa nằm gọn gẽ trên đường ray cố định và chỉ đi theo một lộ trình đến đích cuối cùng, do đó ít khi xảy ra va chạm với những phương tiện giao thông khác. Đặc biệt, khi đi tàu hỏa, bạn chỉ cần lên đúng tàu là có thể an tâm rằng mình sẽ đi đến nơi, về đến chốn.



Bên cạnh đó, đường sắt và xe lửa thường xuyên được bảo dưỡng, bảo trì, thay thế khi cần thiết... nên rất hiếm có tai nạn bất ngờ xảy ra với người tham gia phương thức vận chuyển này.

5. Tha hồ ngắm cảnh

Ảnh: Internet

Chọn đi du lịch bằng tàu hỏa là một cách để bạn có thể trải nghiệm hình thức đi "du lịch chậm". Di chuyển bằng máy bay sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhưng bạn sẽ không có cơ hội ngắm cảnh. Đổi lại, cùng một điển đi - đến, khi đi tàu hỏa khách du lịch có thể thỏa sức chiêm ngưỡng sự thay đổi cảnh vật từ vùng này sang vùng khác, mỗi lần đổi con ga là mỗi lần ta tiếp xúc thêm một văn hóa khác. Bạn có thể lựa chọn dừng tại điểm ga này để khám phá hay tiếp tục đi đến các điểm khác trên chuyến hành trình của mình thay vì một lộ trình 1 điểm đến như đi máy bay.



Không chỉ đi nhiều nơi hơn mà tàu hỏa còn đi qua nhiều cung đường đẹp, từ băng qua rừng tới đi dọc bờ biển. Nhờ đó, bạn sẽ được ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp mà chắc chắn trên máy bay không thể thấy. Những chuyến đi này sẽ giúp bạn mở mang tầm mắt và trải nghiệm nhiều điều thú vị.

Một ưu điểm ở việc đi du lịch bằng tàu hỏa đó là hành khách có thể thuận tiện đi lại trên các toa tàu để ngắm cảnh.

Nguồn: Tổng hợp

