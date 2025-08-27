Đây là 2 mẫu xe điện VinFast dưới 15 triệu không cần bằng lái, phù hợp học sinh

Trong bối cảnh thị trường xe máy điện dành cho học sinh, sinh viên ngày càng sôi động, VinFast mang đến hai lựa chọn sáng giá trong phân khúc dưới 15 triệu đồng là Motio và Evo Lite Neo. Cả hai đều không yêu cầu bằng lái, nhưng mỗi mẫu xe lại sở hữu những thế mạnh riêng, phù hợp với các nhu cầu và cá tính khác nhau.

VinFast Motio (Giá: 12.000.000 đồng)

Với mức giá chỉ 12.000.000 đồng (đã bao gồm VAT, sạc và ắc quy), VinFast Motio là mẫu xe hướng đến nhóm người dùng phổ thông cần một phương tiện tiết kiệm và thực dụng. Xe có thiết kế nhỏ gọn, năng động với trọng lượng nhẹ, rất phù hợp với vóc dáng người Việt, giúp việc điều khiển và dắt xe trở nên dễ dàng.

Xe sở hữu tốc độ tối đa 49 km/h và đạt quãng đường di chuyển lên tới 82 km sau mỗi lần sạc đầy, đủ sức đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày. Một trong những ưu điểm lớn nhất của xe là khoang chứa đồ dưới yên rộng tới 22 lít, có thể để vừa mũ bảo hiểm, túi xách và nhiều vật dụng cá nhân khác.

Xe sử dụng động cơ điện BLDC không chổi than công suất tối đa 1.500W, tích hợp vào bánh sau giúp tối ưu hiệu suất và vận hành êm ái. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-49 km/h trong 19 giây. Ngoài ra, Motio cũng được trang bị các tính năng an toàn cần thiết như phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, hệ thống đèn Full LED, màn hình đồng hồ kỹ thuật số và giảm xóc thủy lực, mang lại trải nghiệm êm ái trên nhiều loại địa hình.

VinFast Evo Lite Neo (Giá: 14.400.000 đồng)

Là mẫu xe có giá cao hơn một chút ở mức 14.400.000 đồng, VinFast Evo Lite Neo nổi bật với thiết kế trẻ trung, hiện đại và khả năng vận hành nhỉnh hơn. Mẫu xe này được trang bị động cơ BLDC công suất tối đa 1.600W, cho khả năng tăng tốc từ 0-49 km/h chỉ trong 18 giây, phù hợp với các bạn trẻ năng động.

Evo Lite Neo còn được tích hợp 2 chế độ lái Eco và Sport, giúp người dùng linh hoạt tùy chỉnh theo điều kiện giao thông và sở thích cá nhân. Quãng đường di chuyển mỗi lần sạc của xe là 78 km và tốc độ tối đa cũng được giới hạn ở 49 km/h, đúng chuẩn cho một chiếc xe điện đô thị không cần bằng lái.

Cốp xe có dung tích 17 lít, đủ để đựng các vật dụng thiết yếu. Điểm đặc biệt đáng giá trên Evo Lite Neo là xe đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, cho phép hoạt động ổn định trong điều kiện ngập nước đến 0,5 mét trong 30 phút. Tương tự Motio, xe cũng được trang bị hệ thống đèn Full LED, màn hình đồng hồ kỹ thuật số 4,5 inch, phanh đĩa trước - tang trống sau, và sử dụng lốp không săm để tăng độ bám đường, đảm bảo an toàn khi di chuyển.