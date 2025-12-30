Đây là 17 xe 7 chỗ mới ra mắt Việt Nam năm nay: Đa dạng cả SUV, MPV ở nhiều tầm giá, động cơ từ xăng, dầu đến hybrid, điện Thùy Trag | 30/12/2025 23:00 Báo lỗi cho Soha Phân khúc xe 7 chỗ tại Việt Nam năm 2025 càng "nóng" lên với rất nhiều lựa chọn, trong đó có các mẫu xe trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng dễ tiếp cận. Xe điệnNăm 2025, VinFast Limo Green có lẽ là mẫu xe được chú ý nhất phân khúc xe 7 chỗ. Xe có kích thước dài 4.740 mm và rộng 1.872 mm. Limo Green dùng động cơ điện công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 280 Nm. Pin LFP dung lượng 60,13kWh cho tầm hoạt động 450km. Ảnh: VinFastBYD Sealion 8 thuộc phân khúc CUV cỡ D, giá bán 1,569 tỷ đồng. Xe trang bị hệ thống dẫn động điện 4 bánh toàn thời gian, công suất 509 mã lực và mô-men xoắn 700Nm. Pin dung lượng 108,8kWh, tầm hoạt động 530km. Ảnh: Đại lýMercedes-Benz EQB 20205 bản nâng cấp, có giá bán 2,309 tỷ đồng. Xe sử dụng 1 động cơ điện ở cầu trước, công suất 190 mã lực và mô-men xoắn 385Nm. Động cơ này giúp xe tăng tốc 0–100 km/h trong 8,9 giây, tốc độ tối đa 160 km/h. Theo hãng xe Đức, xe có tầm vận hành tối đa lên tới 537km/sạc, tăng 64km so với bản trước đó. Ảnh: Mercedes-BenzXe hybridKia Carnival HEV tại Việt Nam có giá niêm yết 1,799 tỷ đồng. Ngoài phiên bản 7 chỗ, xe có thêm bản 6 chỗ với giá bán 1,879 tỷ đồng. Động cơ kết hợp máy xăng 1.6L tăng áp với mô-tơ điện, cho công suất kết hợp 242 mã lực và mô-men xoắn 367Nm. Ảnh: KiaBYD M9 có 2 phiên bản, giá bán 1,99-2,388 tỷ đồng. Mẫu xe được trang bị công nghệ Super Hybrid DM-i thế hệ thứ 5, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L tăng áp và mô-tơ điện. Mẫu MPV này có khả năng leo dốc nghiêng lên đến 30 độ, tăng tốc 0-100 km/h trong 8,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 180km/h. Ảnh: Đại lýHyundai Santa Fe bổ sung bản Hybrid có giá bán 1,369 tỷ đồng. Về vận hành, Hyundai Santa Fe Hybrid trang bị máy xăng 1.6L tăng áp đi kèm mô-tơ điện. Tổng công suất của xe đạt được là 235 mã lực và mô-men xoắn 367Nm. Ảnh: HyundaiGeely Monjaro thuộc phân khúc CUV cỡ D, giá bán 1,099-1,199 tỷ đồng. Bản thuần xăng sử dụng máy 2.0L tăng áp, công suất 238 mã lực, 350 Nm mô-men xoắn đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4WD. Tiếp đến bản HEV dùng hệ dẫn động hybrid, động cơ 1.5L tăng áp đi kèm mô-tơ điện cho công suất lần lượt 163 mã lực/136 mã lực và 255 Nm/320Nm (xăng/điện). Ảnh: Hoàng DũngXe xăng, dầuSkoda Kodiaq có 2 phiên bản gồm Premium giá 1,45 tỷ đồng và Sportline giá 1,48 tỷ đồng. Điểm chung của cả hai phiên bản là việc sử dụng máy xăng 2.0L tăng áp, công suất 187 mã lực và 320 Nm mô-men xoắn, đi cùng hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động 4x4.MG G50 chính thức ra mắt tại Việt Nam vào tháng 3/2025, 3 phiên bản giá 559-749 triệu đồng. Xe sử dụng máy xăng 1.5L tăng áp, cho công suất 169 mã lực và mô-men xoắn 285Nm, hệ dẫn động cầu trước. Ảnh: MGMercedes-Benz GLS bản nâng cấp ra mắt hồi tháng 7 bằng phiên bản GLS 450 giá 5,689 tỷ đồng và Maybach GLS 600 giá 12,379 tỷ đồng. Ngoài ra, hãng còn bổ sung thêm phiên bản GLS 450 kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam, giá tăng thêm hơn 300 triệu đồng ở mức 5,999 tỷ đồng. 2 bản GLS 450 dùng máy xăng i6 3.0L cho công suất 381 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500Nm. Bản GLS 600 dùng máy xăng V8 4.0L, mạnh 577 mã lực 770Nm. Ảnh: Hoàng DũngNgày 22/9, Mitsubishi Xpander bản nâng cấp ra mắt với một số điều chỉnh nhỏ về giá bán cũng như trang bị nội ngoại thất. Bản AT Premium có giá 659 triệu đồng và Xpander Cross là 699 triệu đồng, tăng 1 triệu đồng so với bản cũ. Ảnh: Hoàng DũngMercedes-Benz V-Class facelift có 2 phiên bản là V 300 Avantgarde tiêu chuẩn và V 300 AMG cao cấp hơn, giá lần lượt là 3,399 tỷ và 3,999 tỷ đồng. Sự khác biệt lớn ở bên trong 2 bản là hàng ghế giữa. Bản V 300 Avantgarde không có 2 ghế thương gia, tuy nhiên vẫn tách làm 2 ghế độc lập với tựa tay riêng. Cửa dạng trượt đóng/mở điện. Ảnh: Đại lýMitsubishi Destinator ra mắt Việt Nam có hai phiên bản Premium và Ultimate, với giá niêm yết lần lượt là 780 triệu và 855 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, công suất 163 PS, mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Xe được cung cấp 5 chế độ lái: Normal, Wet, Gravel, Tarmac và Mud; trong đó chế độ Tarmac lần đầu có mặt trên mẫu xe này.Toyota Innova Cross có thêm bản tiêu chuẩn mang tên 2.0G, giá niêm yết 730 triệu đồng. Xe chỉ dùng mâm 16 inch (nhỏ hơn 17 inch của bản 2.0V và 18 inch của bản 2.0HEV). Cụm đèn chiếu sáng vẫn là loại LED. Đèn hậu cũng công nghệ LED nhưng bớt đi dải LED so với bản cao cấp hơn. Động cơ của bản 2.0G giống hệt bản 2.0V, với máy 2.0L công suất 172 mã lực, mô-men xoắn 205 Nm, kết hợp số vô cấp CVT. Ảnh: Đại lýKia Sorento là mẫu xe duy nhất có cả 2 động cơ xăng và dầu. Xe có 4 phiên bản, giá bán 1,249-1,469 tỷ đồng. Bản Xăng dùng động cơ SmartStream 2.5G cho công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 232 Nm, hộp số tự động 6 cấp. Bản Dầu dùng động cơ SmartStream 2.2D cho công suất 198 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm, hộp số tự động DCT 8 cấp. Ảnh: KiaFord Everest bổ sung bản Sport Special Edition, ngoại thất trắng kết hợp các chi tiết sơn đen tương phản, động cơ turbo đơn mạnh 170 mã lực, giá 1,199 tỷ đồng.Isuzu mu-X mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với 5 phiên bản, đi cùng mức giá từ 928 triệu đến 1,269 tỷ đồng. Xe sử dụng động cơ máy dầu 1.9L tăng áp, công suất 147 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp cùng hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Tags xe điện Kia Sorento Mercedes-Benz Ford Everest Hyundai Santa Fe Mitsubishi Destinator Limo Green Theo Đời sống pháp luật Copy link Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/day-la-tat-ca-xe-7-cho-ra-mat-viet-nam-nam-2025-cho-gia-dinh-nhieu-nguoi-can-lap-ghe-tre-em-a603251.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha