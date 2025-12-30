Mercedes-Benz V-Class facelift có 2 phiên bản là V 300 Avantgarde tiêu chuẩn và V 300 AMG cao cấp hơn, giá lần lượt là 3,399 tỷ và 3,999 tỷ đồng. Sự khác biệt lớn ở bên trong 2 bản là hàng ghế giữa. Bản V 300 Avantgarde không có 2 ghế thương gia, tuy nhiên vẫn tách làm 2 ghế độc lập với tựa tay riêng. Cửa dạng trượt đóng/mở điện. Ảnh: Đại lý