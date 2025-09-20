Đây có thể là Toyota Corolla Cross thế hệ mới: Lớn hơn, thiết kế 'đầu búa', thừa hưởng công nghệ và động cơ trên RAV4

Toyota Corolla Cross đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2020 và được cập nhật vào năm 2024. Ở những nơi khác, Corolla Cross có thể xuất hiện vào thời điểm khác, chẳng hạn Nhật Bản là vào năm 2021. Nhưng bất kể ở thị trường nào, Toyota Corolla Cross cũng đã xuất hiện đủ lâu để bước sang thế hệ hoàn toàn mới vào năm 2026 - 2027.

Toyota Corolla Cross thế hệ mới có thiết kế đầu búa?

Hình ảnh phác hóa dự đoán thiết kế của Toyota Corolla Cross thế hệ tiếp theo cũng đã được công bố, hé lộ diện mạo tương lai của mẫu SUV này.

Đây là hình ảnh render phác họa dáng vẻ của Toyota Corolla Cross thế hệ thứ 2 khi ra mắt. Ảnh: Apollo News Service

Về tổng thể, hình ảnh render dựa trên nền tảng Toyota Corolla Cross hiện hành, và vì vẫn phát triển từ khung gầm TNGA-C, nên nhiều khả năng hệ dẫn động cầu trước sẽ tiếp tục được giữ nguyên.

Quan sát phần đầu xe, có thể thấy thiết kế "đầu búa" - ngôn ngữ mới của Toyota - được áp dụng, tương tự như trên Prius thế hệ mới hay bản nâng cấp lớn của mẫu Aqua. Đèn định vị LED ban ngày dạng chữ “C” được kết hợp với cụm đèn LED nối liền trung tâm, tạo hiệu ứng hiện đại và sắc sảo.

Có thể thấy, bản phác họa lấy cảm hứng từ thiết kế mới xuất hiện trên Prius, Aqua. Ảnh: Toyota

Điểm đáng chú ý khác nằm ở lưới tản nhiệt. Thiết kế lưới "tiệp vào" thân xe của mẫu hiện tại đã biến mất, thay vào đó là phần cản trước hình chữ U khá lạ mắt, kết hợp cùng lưới tản nhiệt dưới dạng Keen Look (kiểu thiết kế hiện đại với những đường nét bo tròn).

Toyota Corolla Cross hiện tại sở hữu thiết kế có nhiều điểm chung với Toyota Crown Estate. Ảnh: Toyota

Tất nhiên, vì chỉ là bản dựng dự đoán nên có khả năng thiết kế này sẽ không được áp dụng lên bản chính thức của Toyota Corolla Cross thế hệ mới. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: Tại sao nhóm dựng ảnh lại chọn phong cách mặt trước này, và đâu là mẫu xe gợi cảm hứng? Thông thường, các nghệ sĩ phác họa trên thế giới thường dựa trên những nguồn tin rò rỉ trong ngành để đưa ra thiết kế mới. Do đó, hình ảnh phác họa của Apollo News Service vẫn có giá trị tham khảo.

Toyota Corolla Cross thế hệ tiếp theo sẽ lớn hơn?

Theo thông tin từ Apollo News Service, nền tảng mới của Toyota Corolla Cross không chỉ nhẹ hơn và cứng vững hơn, mà còn có khả năng làm tăng kích thước tổng thể lên 4.470 × 1.830 × 1.620 (mm), và chiều dài cơ sở 2.645 mm. Nếu chính xác, Corolla Cross hoàn toàn mới có chiều dài tăng thêm 10 mm, chiều rộng tăng 5 mm và trục cơ sở tăng 5 mm so với đời hiện tại. Điều này có thể giúp nội thất rộng rãi hơn, nhưng đồng thời cũng dấy lên lo ngại rằng việc “phình to” thêm sẽ ảnh hưởng đến tính tiện dụng trong môi trường đô thị.

Toyota Corolla Cross thế hệ mới có thể lớn hơn một chút so với bản hiện tại (ảnh). Ảnh: Toyota

Ngày nay, những mẫu xe mới thường được cải thiện hiệu năng vận hành bằng cách tăng chiều rộng cơ sở và mở rộng diện tích tiếp xúc mặt đường. Hệ quả là, để giữ cân bằng tổng thể, kích thước chiều dài và chiều rộng cũng tăng lên, trong khi chiều cao lại có xu hướng hạ thấp để tối ưu khí động học và hạ trọng tâm.

Tuy nhiên, điều này cũng kéo theo thực tế rằng xe ngày càng trở nên khó xoay trở, khó lên xuống, và cồng kềnh khi phải di chuyển trong bãi đỗ hoặc những con đường hẹp. Có thể nói, nhiều thiết kế dường như chưa đặt đủ sự quan tâm đến trải nghiệm thực tế của người lái và hành khách, theo Creative Trend.

Mục tiêu cải thiện hiệu năng có thể bị xem là “sự thuận tiện hay lối mòn của các hãng xe”, nhưng xét ở một khía cạnh khác, đây cũng là con đường gần như không thể tránh nếu muốn tạo khác biệt trước các đối thủ cạnh tranh.

Toyota Corolla Cross thế hệ mới sẽ có những trang bị nào?

Theo thông tin từ Apollo News Service, Toyota Corolla Cross thế hệ mới nhiều khả năng sẽ thừa hưởng loạt công nghệ từ RAV4 mới. Trong đó nổi bật là Arene - hệ điều hành xe mới, động cơ thế hệ mới, hứa hẹn cải thiện hiệu suất và hiệu quả nhiên liệu.

Mỗi phiên bản của Toyota RAV4 lại có thiết kế khác nhau. Liệu Corolla Cross có đi theo hướng tương tự? Ảnh: Toyota

Về thời điểm ra mắt và giá bán, nhiều nguồn tin dự đoán mẫu xe sẽ xuất hiện vào khoảng nửa cuối năm 2026 đến nửa đầu năm 2027. Mức giá khởi điểm dự kiến cũng sẽ tăng, lên khoảng 2,8 triệu yên (tương đương 500 triệu đồng, tăng 100.000 yên/18 triệu đồng so với mẫu hiện tại bán ở Nhật).

Nếu so với các nâng cấp bao gồm cải tiến hoặc làm mới nền tảng, bổ sung hệ truyền động mới, tích hợp hệ thống thông tin giải trí thế hệ mới “Arene” hỗ trợ AI, thì mức tăng khoảng 100.000 yên thực tế lại khá dễ chấp nhận.

Thực tế, ở các bản nâng cấp gần đây, Toyota thường tiến hành tinh giản phiên bản, tiêu chuẩn hóa nhiều tùy chọn nhằm tối ưu sản xuất. Điều này khiến mức giá công bố tăng thêm từ 200.000 đến 300.000 yên (36 - 54 triệu đồng). Nhưng trên thực tế, do nhiều trang bị vốn là tùy chọn "nay" trở thành tiêu chuẩn, ở một góc độ nào đó, có thể nói giá lăn bánh thực tế (tính cả những option vốn chỉ xuất hiện trên bản cao) thậm chí còn “dễ chịu” hơn.

Tăng "18 triệu đồng" cho một thế hệ hoàn toàn mới có thể nói là "khiêm tốn". Tuy nhiên, về Việt Nam, giá 500 triệu chắc chắn không xảy ra. Bởi Toyota Corolla Cross hiện tại đã có giá 820 triệu đồng - Ảnh: Toyota

Theo Creative Trend, những mẫu xe chủ lực của Toyota nhờ áp dụng chiến lược này đã ghi nhận doanh số tăng trưởng mạnh mẽ trở lại ở thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, cũng chính vì bán quá chạy mà thực tế lại thường xuyên xảy ra tình trạng ngừng nhận đơn đặt hàng, dẫn đến cảnh “muốn mua cũng không mua được ngay”.

Nhiều khả năng Corolla Cross thế hệ mới cũng sẽ rơi vào kịch bản tương tự. Chính vì vậy, điều người dùng mong đợi là Toyota sẽ chuẩn bị trước năng lực sản xuất để có thể đáp ứng nhu cầu thị trường ngay từ khi mở bán.