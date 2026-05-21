Dạy CĐM cách chơi Pickleball, hot girl gây phẫn nộ vì góc quay quá phản cảm, chẳng khác nào chiêu trò câu view bất chấp

Pickleball vốn là bộ môn thể thao đang phát triển cực nhanh trong giới trẻ nhờ tính giải trí cao, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều đối tượng. Không khó để bắt gặp hình ảnh các hot girl, KOL hay streamer tham gia chơi Pickleball, đăng tải những video luyện tập, thi đấu hoặc chia sẻ kinh nghiệm trên mạng xã hội. Chính điều này cũng giúp bộ môn vốn còn khá mới mẻ tại Việt Nam trở nên phổ biến hơn rất nhiều trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, đi kèm với sức hút ấy cũng là không ít tranh cãi. Khi Pickleball dần trở thành "trend", một bộ phận người sáng tạo nội dung bắt đầu tận dụng bộ môn này như công cụ để gây chú ý thay vì thực sự lan tỏa tinh thần thể thao tích cực. Và mới đây, một đoạn video được cho là "hướng dẫn cách chơi Pickleball" của một hot girl đã khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội vì cách quay bị đánh giá là quá phản cảm.

Thể thao hay chỉ là chiêu trò "câu view"?

Trong đoạn clip ngắn đang lan truyền trên mạng xã hội, cô nàng xuất hiện trên sân Pickleball với trang phục thể thao khá quen thuộc. Ban đầu, nhiều người tưởng rằng đây sẽ là một video chia sẻ kỹ thuật chơi hoặc hướng dẫn cho người mới nhập môn. Thế nhưng chỉ sau vài giây, không ít người đã nhận ra điều bất thường nằm ở góc máy quay.

Thay vì tập trung vào cây vợt, đường bóng hay cách di chuyển trên sân, camera lại được đặt ở vị trí cực thấp và hướng thẳng từ phía dưới lên. Kết quả là người xem gần như không thể quan sát rõ các thao tác chơi Pickleball, mà thứ chiếm trọn khung hình lại là những góc quay nhạy cảm của nhân vật chính.

Điều khiến cộng đồng mạng khó chịu hơn cả là cảm giác đây không phải sự vô tình. Bởi xuyên suốt video, góc máy gần như không thay đổi, liên tục tập trung vào những khung hình dễ gây tranh cãi thay vì nội dung chuyên môn. Nhiều ý kiến cho rằng clip này gắn mác "dạy chơi Pickleball" nhưng thực chất chỉ là chiêu trò câu view rẻ tiền nhằm thu hút lượt xem và tương tác.

Dù cô nàng vẫn mặc trang phục thể thao và đồ bảo hộ đầy đủ, phần đông người xem vẫn cho rằng vấn đề nằm ở chủ đích quay dựng nội dung. Thậm chí, nhiều bình luận còn nhận xét rằng nếu chỉ xem riêng video này, họ gần như chẳng biết Pickleball được chơi như thế nào vì không hề thấy bóng hay chiến thuật di chuyển trên sân.

Đừng biến những bộ môn thể thao lành mạnh trở nên tiêu cực

Trên thực tế, việc các hot girl hay influencer tham gia thể thao không phải điều xấu. Ngược lại, nhiều người còn góp phần truyền cảm hứng tập luyện, xây dựng lối sống năng động và giúp các bộ môn mới tiếp cận đông đảo giới trẻ hơn. Pickleball cũng từng được hưởng lợi rất nhiều từ làn sóng nội dung tích cực như vậy.

Thế nhưng ranh giới giữa nội dung thu hút và nội dung phản cảm đôi khi lại rất mong manh. Khi người sáng tạo cố tình sử dụng các góc quay nhạy cảm, tận dụng hình thể để câu tương tác thay vì tập trung vào giá trị thực sự của bộ môn, mọi thứ dễ dàng trở nên tiêu cực.

Mạng xã hội hiện nay vốn đã ngập tràn những chiêu trò gây chú ý bất chấp. Chính vì thế, cộng đồng càng nhạy cảm hơn với các nội dung bị cho là cố tình "đánh vào thị giác" để kiếm view. Và trường hợp của cô nàng hot girl kể trên rõ ràng là ví dụ điển hình cho kiểu nội dung khiến người xem khó chịu nhiều hơn là thích thú.

Suy cho cùng, thể thao nên được nhìn nhận bằng tinh thần tích cực, khỏe khoắn và văn minh. Việc sáng tạo nội dung để tăng tương tác là điều dễ hiểu, nhưng nếu bất chấp mọi giới hạn chỉ để nổi tiếng nhanh hơn, những giá trị tốt đẹp ban đầu của bộ môn cũng rất dễ bị biến tướng theo hướng tiêu cực.