HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đáy biển cao thêm 2m sau động đất cực mạnh ở Philippines

Bình Giang
|

Bộ Môi trường Philippines cho biết, trận động đất mạnh 7,8 độ vừa xảy ra ở nước này đã nâng đáy biển lên tới 2m, khiến các rạn san hô lộ ra khỏi mặt nước và gây tổn hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái biển.

Bờ biển ở Sarangani ngổn ngang sau trận động đất. (Ảnh: Xinhua)

Trận động đất ngoài khơi phía nam đảo Mindanao ngày 8/6 khiến ít nhất 78 người thiệt mạng và ít nhất 40 người mất tích.

Hiện tượng địa chất được gọi là “nâng bờ biển” xuất hiện 2 ngày sau trận động đất. Bộ Môi trường Philippines cho biết hiện tượng này đã khiến đường bờ biển ở một số khu vực mở rộng thêm tới 200m.

TIN LIÊN QUAN

Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines (PHIVOLCS) cho biết sự dịch chuyển của rãnh sâu Cotabato đã đẩy một phần bờ biển của các tỉnh Sarangani và Davao lên cao, làm lộ ra phần đáy biển trước đây nằm dưới mặt nước. Theo cơ quan này, mức nâng được ghi nhận lên tới khoảng 2m.

Rãnh Cotabato nằm cách bờ biển phía nam đảo Mindanao chỉ khoảng 50km và là khu vực thường xuyên xảy ra hoạt động địa chấn. Tháng 1 năm nay, nơi đây từng ghi nhận chuỗi động đất với hàng nghìn đợt rung chấn nhỏ.

Nhóm chuyên gia được cử tới hiện trường cho biết họ phát hiện những dải bờ biển dài cùng các rạn san hô và thảm cỏ biển đã bị lộ hoàn toàn khỏi mặt nước.

Một quan chức cho biết, đến nay vẫn chưa thể xác định chính xác phạm vi khu vực bị ảnh hưởng do diện tích cần khảo sát quá lớn. Những hình ảnh do văn phòng khu vực của Bộ Môi trường công bố cho thấy các dải san hô rộng lớn bị phơi lộ, bên trên có nhiều cá chết và các sinh vật thủy sinh khác.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

01:31
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại