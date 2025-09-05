HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
David - Victoria Beckham tiếc thương "ông trùm" Giorgio Armani, cả dàn minh tinh - thiên thần Victoria's Secret không khỏi bàng hoàng

Minh Hồng |

Giorgio Armani đã ra đi, nhưng những di sản thời trang ông để lại sẽ còn mãi.

Nhà thiết kế huyền thoại Giorgio Armani đã qua đời ở tuổi 91. Thông tin được Tập đoàn Armani xác nhận, cho biết ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Ý, trong vòng tay gia đình vào ngày thứ Năm vừa qua.

Thông tin này đã làm những người yêu thích thời trang toàn cầu đau buồn, những tên tuổi lừng danh của showbiz thế giới cũng không ngoại lệ. Trên mạng xã hội, họ đã gửi những lời tri ân, chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của huyền thoại thời trang lừng lẫy.

- Ảnh 1.

Nhà thiết kế huyền thoại qua đời ở tuổi 91

 
Những ngôi sao đình đám của làng thế thao, giải trí thế giới
 
- Ảnh 2.

Cựu danh thủ David Beckham đau buồn: "1 ngày rất buồn khi chúng ta phải nói lời tạm biệt đến 1 người rất đặc biệt... Tử tế, hào phóng, khiêm tốn và là quý ông đích thực... Giorgio Armani, 1 người độc nhất"

- Ảnh 3.

Bà xã anh là Victoria Beckham cũng vô cùng buồn bã: "Thế giới trời trang đã mất đi huyền thoại đích thực Giorgio Armani - nhà thiết kế có tầm nhìn xa trông rộng, với di sản sẽ trường tồn mãi mãi. Tôi cảm thấy vinh dự khi được gọi ông là một người bạn.

 
- Ảnh 4.

"Người đàn bà đẹp" Julia Roberts chia buồn ngắn gọn: "1 người bạn đích thực. 1 huyền thoại"

- Ảnh 5.

Minh tinh Demi Moore chia sẻ hàng loạt khoảnh khắc diện thiết kế của Giorgio Armani cùng lời chia buồn sâu sắc nhất

- Ảnh 6.

Minh tinh Cate Blanchett cũng vô cùng thương tiếc Giorgio Armani và di sản của ông

- Ảnh 7.

Nữ diễn viên Camilla Belle đau buồn trước cái chết của nhà thiết kế quá cố

- Ảnh 8.

Với cựu danh thủ Kaka, Giorgio Armani còn hơn cả một biểu tượng thời trang, là một người bạn thực sự và luôn đồng hành trong suốt sự nghiệp của anh. Cách nhà thiết kế huyền thoại đối xử những người xung quanh mới là điều đáng được trân trọng nhất

 
Dàn người mẫu hàng đầu thế giới, những thiên thần Victoria's Secret nóng bỏng
 
- Ảnh 9.

Siêu mẫu huyền thoại Cindy Crawford chia sẻ hình ảnh thời hoàng kim những năm 1990: "Thật đau lòng khi nghe tin huyền thoại Giorgio Armani qua đời. Bậc thầy thực sự trong từng tác phẩm"

- Ảnh 10.

1 siêu mẫu huyền thoại khác là Claudia Schiffer cũng chia sẻ hình ảnh từ thập niên 1990 để tưởng niệm nhà thiết kế

- Ảnh 11.

Cựu đệ nhất phu nhân Pháp kiêm người mẫu Carla Bruni đăng ảnh diện thiết kế của Giorgio Armani cùng những lời chia buồn chân thành nhất

- Ảnh 12.

Siêu mẫu Karolina Kurkova gọi Giorgio Armani là "huyền thoại không thể thay thế"

- Ảnh 13.

Irina Shayk trong bộ suit biểu tượng của nhà thiết kế người Ý

- Ảnh 14.

Alessandra Ambrosio là 1 trong những người mẫu yêu thích của Giorgio Armani lúc sinh thời

- Ảnh 15.

Người mẫu Blanca Padilla...

- Ảnh 16.

... và Sara Sampaio trân trọng cơ hội làm việc với nhà thiết kế huyền thoại

- Ảnh 17.

Nyle DiMarco - quán quân America's Next Top Model mùa 22 bày tỏ lòng thành kính đến nhà thiết kế quá cố

 
Những nhà thiết kế, fashionista đình đám của giới thời trang
 
- Ảnh 18.

Nhà thiết kế Donatella Versace gửi lời tri ân: “Thế giới vừa mất đi một tượng đài. Ông đã viết nên lịch sử và sẽ được ghi nhớ mãi mãi”

- Ảnh 19.

Nhà thiết kế Tom Ford thương tiếc: "Xin tôn vinh ngài Giorgio Armani, người có tầm nhìn và nhà tiên phong của sự thanh lịch tự nhiên"

- Ảnh 20.

Nhà thiết kế Jeremy Scott gửi lời tạm biệt đến 1 trong những nhà thiết kế huyền thoại của thời trang thế giới

- Ảnh 21.

Anthony Vaccarello của Saint Laurent đăng bức chân dung Giorgio Armani cùng biểu tượng trái tim thay lời muốn nói

- Ảnh 22.

Nhà thiết kế Michael Kors tưởng niệm Giorgio Armani bằng 1 khoảnh khắc đời thường

- Ảnh 23.

Fashionista hàng đầu thế giới Chiara Ferragni gọi nhà thiết kế là "Vua"



Nguồn: Instagram
Mai Chi - nữ ca sĩ 17 tuổi, người Hải Phòng: "Âm nhạc đến với tôi từ khi còn trong bụng mẹ"
 

 

 

