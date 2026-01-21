David - Victoria Beckham ra tối hậu thư cực gắt cho con trai cả bất hiếu, cuộc chiến gia tộc căng như dây đàn

Tôi đã im lặng suốt nhiều năm và làm mọi cách để giữ mối bất hòa gia đình này ở phạm vi riêng tư. Thế nhưng, bố mẹ tôi và đội ngũ nhân viên của họ vẫn liên tục đăng tải những thông tin riêng tư lên MXH và truyền thông. Động thái của họ khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự lên tiếng. Tôi muốn nói ra 1 phần sự thật trong số những điều dối trá đã được đăng tải trước đây.

Tôi không muốn hàn gắn với gia đình mình. Tôi không bị ai kiểm soát cả, đây là lần đầu tiên trong đời tôi đứng lên vì bản thân.

Suốt cả cuộc đời, bố mẹ tôi là những người kiểm soát câu chuyện về gia đình chúng tôi trên truyền thông. Những bài đăng trên MXH đều mang tính trình diễn, các sự kiện gia đình và những mối quan hệ thiếu chân thật đã trở thành một phần cố định trong cuộc sống của tôi, kể từ lúc tôi chào đời và lớn lên. Gần đây, chính mắt tôi đã chứng kiến cha mẹ mình sẵn sàng đơm đặt vô số lời nói dối trên truyền thông, phần lớn là gây tổn hại đến những người vô tội, chỉ để bảo vệ bộ mặt của họ. Nhưng tôi tin rằng, sự thật rồi cũng sẽ được phơi bày.

Bố mẹ tôi đã liên tục tìm cách phá hoại mối quan hệ của vợ chồng tôi từ trước khi đám cưới diễn ra vào tháng 4/2022, và chuyện đó đến nay vẫn chưa dừng lại. Mẹ tôi đã hủy bỏ việc may váy cưới cho vợ tôi - Nicola vào phút chót, dù bà từng rất hào hứng đối với việc con dâu mặc thiết kế của mình. Hành động của mẹ tôi, buộc Nicola phải gấp rút tìm một chiếc váy khác cho ngày trọng đại.

Vài tuần trước ngày cưới, bố mẹ tôi nhiều lần gây áp lực, thậm chí tìm cách "mua chuộc" tôi để tôi ký giấy từ bỏ quyền đối với tên của mình. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tôi, vợ tôi và cả những đứa con trong tương lai. Thế nhưng, họ vẫn nhất quyết yêu cầu tôi ký trước ngày cưới để các điều khoản trong thỏa thuận được kích hoạt. Việc tôi không chấp nhận đã ảnh hưởng đến khoản thù lao của họ, và kể từ đó họ cũng không còn đối xử với tôi như trước nữa.

Trong quá trình chuẩn bị đám cưới, mẹ tôi thậm chí còn gọi tôi là "đồ độc ác", chỉ vì tôi và Nicola muốn mời 2 người bà nội đã chăm sóc chúng tôi từ nhỏ đến lớn ngồi cùng bàn tiệc với mình. Trong khi đó, bố mẹ của hai bên gia đình đều có bàn riêng, đặt ngay cạnh bàn của chúng tôi.

Đêm trước đám cưới của chúng tôi, một số người trong gia đình tôi nói với tôi rằng: "Nicola không phải là 'máu mủ' và cũng không phải 'gia đình'". Kể từ khi tôi bắt đầu đứng lên bảo vệ bản thân trước gia đình mình, tôi liên tục phải hứng chịu những cuộc tấn công từ chính bố mẹ tôi, cả trong riêng tư lẫn công khai, theo đúng cách họ chỉ đạo truyền thông. Thậm chí, các em trai tôi cũng bị sai khiến để công kích tôi trên mạng xã hội, trước khi họ bất ngờ chặn liên lạc với tôi vào mùa hè năm 2025.

Mẹ tôi còn chiếm lấy điệu nhảy đầu tiên của tôi với vợ trong đám cưới. Chuyện này vốn đã được lên kế hoạch từ nhiều tuần trước khi hôn lễ diễn ra. Trước mặt hơn 500 khách mời, Marc Anthony gọi tôi lên sân khấu, nơi lẽ ra là điệu nhảy đầu tiên của tôi và vợ, nhưng thay vào đó mẹ tôi đã đứng sẵn ở đó để nhảy cùng tôi. Bà ấy đã có những hành động vô cùng không phù hợp trước mặt mọi người. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay bị sỉ nhục đến như vậy trong cả cuộc đời mình.

Chúng tôi đã muốn làm 1 lễ tái khẳng định lời thề để có thể tạo ra những ký ức mới về ngày cưới - những ký ức mang lại niềm vui và hạnh phúc, chứ không phải sự lo lắng và xấu hổ.

Vợ tôi liên tục bị gia đình tôi đối xử thiếu tôn trọng, bất chấp việc chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để hàn gắn và cùng nhau trở thành một gia đình đúng nghĩa. Mẹ tôi còn nhiều lần mời những người phụ nữ từng xuất hiện trong quá khứ của tôi quay lại cuộc sống của chúng tôi, theo những cách rất rõ ràng nhằm khiến tôi và Nicola cảm thấy khó chịu.

Dù vậy, chúng tôi vẫn sang London (Anh) để mừng sinh nhật bố tôi, nhưng lại bị từ chối gặp mặt suốt một tuần. Chúng tôi phải ở trong phòng khách sạn trong lúc đang cố gắng sắp xếp thời gian riêng tư với ông. Thế nhưng, bố tôi phớt lờ mọi nỗ lực của chúng tôi, trừ khi đó là bữa tiệc sinh nhật lớn của ông với hàng trăm khách mời và máy quay ở khắp nơi. Khi bố đồng ý gặp tôi, điều kiện đưa ra là Nicola không được mời. Điều đó giống như một cái tát thẳng vào mặt chúng tôi. Sau đó, khi gia đình tôi sang Los Angeles (Mỹ) sống, chính họ mới là người từ chối gặp mặt tôi hoàn toàn.

Gia đình tôi đặt việc quảng bá hình ảnh công khai và các hợp đồng quảng cáo lên trên tất cả. Thương hiệu Beckham luôn là ưu tiên số một. Khái niệm yêu thương trong gia đình được quyết định bởi việc bạn đăng bao nhiêu bài trên mạng xã hội, hay bạn có thể gác lại mọi thứ nhanh đến mức nào để xuất hiện và tạo dáng trong một bức ảnh gia đình, ngay cả khi điều đó ảnh hưởng đến công việc cá nhân của chúng tôi.

Trong nhiều năm, chúng tôi đã cố gắng hết sức để có mặt và ủng hộ mọi show thời trang, mọi bữa tiệc và mọi hoạt động truyền thông, nhằm xây dựng hình ảnh gia đình hoàn hảo cùng với bố tôi. Nhưng đến lần duy nhất vợ tôi nhờ mẹ tôi hỗ trợ để cứu những chú chó không còn nơi ở trong vụ cháy tại Los Angeles (Mỹ), thì bà lại từ chối.

Câu chuyện cho rằng vợ tôi kiểm soát tôi là hoàn toàn sai lệch. Phần lớn cuộc đời mình, tôi mới là người bị cha mẹ kiểm soát. Tôi lớn lên trong trạng thái lo âu kéo dài. Lần đầu tiên trong đời, kể từ khi bước ra khỏi gia đình đó, sự lo âu ấy đã biến mất. Mỗi sáng thức dậy, tôi cảm thấy biết ơn cuộc sống mà mình đã lựa chọn. Tôi đã tìm thấy sự bình yên, nhẹ nhõm.

Vợ tôi và tôi không muốn một cuộc sống bị chi phối bởi hình ảnh, truyền thông hay sự thao túng. Điều duy nhất chúng tôi mong muốn là sự bình yên, riêng tư và hạnh phúc cho hiện tại và cho gia đình tương lai của mình.