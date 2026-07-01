David Beckham đọ visual với Timothée Chalamet trên khán đài World Cup: Ai hơn ai?

Với nhiều khán giả, đây là cuộc đọ sắc mà thật sự rất khó tìm ra người chiến thắng.

Rạng sáng ngày 15/7 (giờ Việt Nam), trận bán kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Pháp trên sân Dallas không chỉ thu hút sự chú ý bởi màn đối đầu căng thẳng dưới sân cỏ mà còn khiến mạng xã hội bùng nổ với "cuộc chiến visual" trên khán đài.

Tâm điểm chính là sự xuất hiện của hai biểu tượng sắc vóc thuộc hai thế hệ: David Beckham và Timothée Chalamet. Một người là huyền thoại bóng đá, biểu tượng nam tính lịch lãm suốt nhiều thập kỷ; người còn lại là tài tử trẻ được mệnh danh là "chàng thơ Hollywood". Mỗi người mang một phong cách riêng, khiến người hâm mộ khó lòng phân định ai nổi bật hơn.

2 ngôi sao đình đám trên khán đài sân Dallas rạng sáng nay (giờ Việt Nam). Clip: Instagram

David Beckham lựa chọn bộ suit chỉn chu với tông màu trung tính, kết hợp kiểu tóc vuốt gọn quen thuộc. Ở tuổi ngoài 50, cựu danh thủ vẫn giữ được phong thái điềm đạm, lịch lãm và cuốn hút. Chỉ cần ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu, Beckham cũng toát lên khí chất của một quý ông đẳng cấp, khiến nhiều ống kính liên tục hướng về phía anh.

Hơn 50 tuổi, David Beckham vẫn phong độ ngút ngàn. Clip: Instagram

David Beckham dự khán trận đấu cùng bà xã Victoria và gia đình. Ảnh: X

Như thường lệ, ngài Becks vẫn bảnh bao phong độ hết chỗ chê khi khoác lên mình bộ suit may đo cao cấp. Ảnh: X

Các con của gia đình Beckham mỗi người một vẻ. Ảnh: X

Trong khi đó, Timothée Chalamet lại mang đến một màu sắc hoàn toàn khác. Nam diễn viên diện chiếc áo khoác retro của đội tuyển Pháp, kết hợp phong cách tối giản nhưng đậm chất điện ảnh. Gương mặt thanh tú cùng mái tóc xoăn đặc trưng giúp ngôi sao Hollywood toát lên vẻ đẹp cổ điển, lãng tử đúng với hình ảnh "chàng thơ" đã làm nên thương hiệu của anh. Mỗi khoảnh khắc Timothée Chalamet xuất hiện trên màn hình lớn đều nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Timothée Chalamet diện áo khoác retro của đội tuyển Pháp. Ảnh: X

Tài tử này đẹp đậm chất điện ảnh. Ảnh: X

Một người đại diện cho vẻ đẹp trưởng thành, phong độ theo thời gian; một người sở hữu nét cuốn hút nghệ sĩ đầy chất thơ. Chính sự đối lập ấy khiến màn "so găng visual" giữa David Beckham và Timothée Chalamet trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Với nhiều khán giả, đây là cuộc đọ sắc mà thật sự rất khó tìm ra người chiến thắng.

Khán giả không thể chọn ra ai thắng cuộc đua visual này. Ảnh: X

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, David Beckham còn là một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá thế giới. Dù đã giải nghệ từ năm 2013, cựu đội trưởng tuyển Anh vẫn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với môn thể thao vua. Anh thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá của FIFA và nhiều giải đấu lớn, đồng thời luôn đồng hành, cổ vũ và hỗ trợ đội tuyển Anh trong các sự kiện quốc tế. Với sức hút vượt khỏi phạm vi sân cỏ, Beckham vẫn là một trong những gương mặt được săn đón nhiều nhất mỗi kỳ World Cup.

Ảnh: X

David Beckham giải nghệ đã lâu nhưng vẫn đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trong thế giới bóng đá. Ảnh: X

Gia đình Beckham nhiều lần gây sốt trong World Cup này. Ảnh: X

Trong khi đó, Timothée Chalamet là "chàng thơ" của Hollywood, một trong những tài tử hot nhất hiện nay. Anh sinh ra tại Mỹ nhưng có gốc gác Pháp, thường xuyên dành thời gian theo dõi các trận đấu của Les Bleus và không ít lần công khai thể hiện tình yêu dành cho đội tuyển quê hương. Vì vậy, anh có mặt trên khán đài Dallas để tiếp lửa cho tuyển Pháp trong trận bán kết.

Đáng tiếc, niềm vui đã không mỉm cười với Timothée khi đội tuyển Pháp không thể vượt qua Tây Ban Nha và phải dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết. Dẫu vậy, màn xuất hiện đầy cuốn hút của nam diễn viên cùng David Beckham vẫn trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của đêm bán kết, tạo nên "khung cảnh điện ảnh" hiếm thấy trên khán đài World Cup.

Timothée Chalamet sinh ra ở Mỹ nhưng có gốc gác Pháp. Ảnh: X