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David Beckham cởi trần khoe body săn chắc ở tuổi 51

Tiên Tiên
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Khoảnh khắc tình tứ của vợ chồng David Beckham.

Trong chuyến nghỉ dưỡng lãng mạn tại thiên đường biển Portofino (Ý), vợ chồng David và Victoria Beckham trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn với loạt khoảnh khắc vừa quyến rũ, vừa tràn ngập tình cảm.

Tâm điểm của buổi tắm nắng trên bãi biển chính là vóc dáng cực kỳ phong độ của David Beckham. Ở tuổi 51, cựu danh thủ Anh khiến người hâm mộ trầm ồ khi cởi trần phô diễn hình thể vạm trắc, cơ bắp săn chắc không hề kém cạnh thời đỉnh cao sự nghiệp. Huyền thoại bóng đá khoe trọn vòm ngực nở rộ, khung vai rộng cùng cơ bụng hiện rõ. Những múi cơ rắn rỏi càng làm nổi bật bộ sưu tập hình xăm dày đặc bao phủ khắp cơ thể - vốn là "thương hiệu" tạo nên vẻ nam tính quyến rũ vượt thời gian của anh. Để duy trì hình thể U60 vạn người mê, David vẫn giữ kỷ luật tập luyện nghiêm ngặt hàng ngày với các bài tập thể lực và chạy bộ.

- Ảnh 1.

Loạt khoảnh khắc đi nghỉ dưỡng của vợ chồng Beckham (Ảnh: BackGrid)

- Ảnh 2.

Beckham vẫn phong độ ở tuổi 51 (Ảnh: BackGrid)

- Ảnh 3.

(Ảnh: BackGrid)

- Ảnh 4.

Khoảnh khắc tình cảm của hai vợ chồng (Ảnh: BackGrid)

- Ảnh 5.

(Ảnh: BackGrid)

Sóng đôi bên người chồng phong độ, Victoria Beckham (52 tuổi) cũng chứng minh đẳng cấp nhan sắc "không tuổi" trong bộ bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng thon gọn nhờ thói quen tập gym 1 tiếng 45 phút mỗi ngày.

Không chỉ gây sốt bởi sắc vóc cực đỉnh, cặp đôi quyền lực còn khiến công chúng "tan chảy" trước những cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau. Từ khoảnh khắc Victoria trìu mến nựng mặt chồng, trong khi David nhẹ nhàng đáp lại bằng ánh mắt đong đầy âu yếm. Sau gần 3 thập kỷ bên nhau và trải qua bốn lần sinh nở, cả hai vẫn giữ được ngọn lửa tình yêu nồng cháy như những ngày đầu.

Chuyến đi lần này mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi vợ chồng Beckham trở lại đúng khách sạn mà họ từng ghé thăm bí mật vào năm 1997 – thời điểm tình yêu của hai người chưa từng được công bố với thế giới. Gần 29 năm sau, David xúc động đăng tải bức ảnh kỷ niệm trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái "Portofino 97", đánh dấu một hành trình yêu bền chặt và đầy viên mãn bên cạnh các con.

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Tags

David Beckham

Victoria Beckham

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