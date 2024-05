David Beckham bất ngờ khen ngợi đồ ăn Việt Nam, ngon tới mức phải thốt lên câu này!

Một điều rất đáng tự hào của nền ẩm thực Việt Nam chúng ta đó là đã và đang ngày càng chinh phục được rất nhiều vị khách quốc tế. Không chỉ với các du khách nước ngoài tới Việt Nam, có không ít các hàng quán bán món ăn, đồ uống Việt Nam mọc lên ở khắp nơi trên thế giới và cũng thu hút đông đảo thực khách. Trong đó, có rất nhiều thực khách là những ngôi sao nổi tiếng, và không chỉ ghé tới ăn, họ còn bày tỏ cảm xúc thích thú và dành những lời khen đặc biệt tới đồ ăn Việt Nam.

Điển hình như vừa mới đây, cư dân mạng Việt lại được dịp thích mê khi David Beckham tới ăn món Việt ở một quán bán đồ Việt ở Trung Quốc. Điều đáng nói là sau khi ăn, anh đã bày tỏ sự xuýt xoa và thích thú trước những món Việt tại đây.

David Beckham bày tỏ sự thích thú trước món ăn Việt (Ảnh chụp màn hình)

Có thể thấy, chỉ cần thông qua cách mà David Beckham viết lại cảm xúc trên story cũng phần nào biết được anh đang rất thích thú. Trong hình ảnh về món nem rán, anh viết: "Sooooooo Good" (Quáaaaa ngon). Chữ "so" được viết kéo dài bày tỏ một cảm xúc nhấn mạnh và vô cùng thích thú. Kế đến hình ảnh món phở, Beckham tiếp tục viết: "Just what I needed" (Đúng thứ mà tôi cần rồi), càng cho thấy anh thích những món ăn này thế nào.

Không rõ đây là lần thứ mấy mà David Beckham ăn món ăn Việt Nam, nhưng có thể thấy rằng anh rất yêu thích hương vị này.

David Bekham đã bày tỏ sự thích thú trước hương vị món ăn Việt Nam

Được biết, quán ăn mà David Beckham đã ghé tới là một quán bán các món ăn, đồ uống Việt Nam tại Trung Quốc. Tại đây có rất nhiều món ăn Việt Nam đặc trưng như các món bún, nem rán, nem lụi... và đặc biệt nổi bật nhất chính là phở. Đó cũng là món ăn đã khiến David Beckham tỏ ra rất thích thú khi ăn tại đây.

Ngoài các món ăn Việt Nam, tại quán ăn này còn bán rất nhiều đồ uống quen thuộc, trong đó có thể kể đến cà phê phin, cà phê cốt dừa...

Một số món ăn, đồ uống của ẩm thực Việt Nam được bán tại quán ăn này (Nguồn: Instagram @cafehanoimacau)