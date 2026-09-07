"Đầu Xuân Tươi Sáng": Vị trí nam thần của "tổng tài Bắc Kinh" Loan Niệm bắt đầu lung lay khi nam phụ chính thức lên sàn

Nhân vật nam phụ được fan nguyên tác Đầu Xuân Tươi Sáng mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện và nhanh chóng khiến khán giả "đổi thuyền".

Sau hơn nửa chặng đường phát sóng, Đầu Xuân Tươi Sáng cuối cùng cũng đưa Will - nhân vật được đông đảo fan nguyên tác chờ đợi lên sàn. Dù thời lượng xuất hiện chưa nhiều, vai diễn do Lưu Sướng đảm nhận đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, thậm chí khiến không ít khán giả cho rằng Loan Niệm của Tỉnh Bách Nhiên đã bị "đá ra chuồng gà".

Trước đó, Loan Niệm gần như là trung tâm trong mọi cuộc bàn luận. Thế nhưng chỉ với vài phút xuất hiện trong những tập mới, Will đã khiến khán giả bắt đầu lung lay. Vị trí "nam thần" của Loan Niệm xem ra đang gặp phải đối thủ đáng gờm.

Will lên sóng là Loan Niệm trở nên mờ nhạt hơn hẳn.

Will là 1 trong bộ 3 nhân vật nam nổi bật của công ty quảng cáo Linh Mỹ. Anh phụ trách thị trường Trung Quốc, sở hữu lý lịch ấn tượng, năng lực tốt và xuất thân danh giá. Từ ngoại hình, phong thái đến cách làm việc, Will đều mang dáng dấp của một quý công tử điển hình.

Nhưng điều khiến khán giả đặc biệt yêu thích nhân vật này lại nằm ở cách anh yêu. Trong khi Loan Niệm khiến người xem nhiều lần phải đau đầu vì tính cách độc miệng, hay vòng vo và không bao giờ công khai mối tình với Thượng Chi Đào thì Will lại hoàn toàn ngược lại. Anh yêu một cách thẳng thắn, rõ ràng và không thích kéo dài những hiểu lầm không cần thiết.

Linh Mỹ vốn có quy định không cho hẹn hò chốn công sở. Tuy nhiên, khi xác định tình cảm với Lư Mễ, Will không lựa chọn giấu giếm hay yêu đương lén lút. Anh thậm chí từng nghĩ đến chuyện nghỉ việc để có thể công khai mối quan hệ. Đến khi có cơ hội tại buổi tiệc cuối năm của công ty, Will thẳng thắn thừa nhận Lư Mễ chính là bạn gái của mình.

Chỉ một cách xử lý tình cảm đã đủ để nhiều khán giả đem Will và Loan Niệm lên bàn cân. Nếu Loan Niệm đại diện cho kiểu đàn ông khiến người ta rung động nhưng cũng phải đoán xem anh đang nghĩ gì, Will lại là người mang đến cảm giác an tâm. Bởi vậy mới có bình luận hài hước rằng: "Yêu Loan Niệm thì được, nhưng kết hôn chắc chắn phải chọn Will".

Lưu Sướng cũng được đánh giá là lựa chọn phù hợp với nhân vật. Xuất thân là người mẫu, nam diễn viên sở hữu chiều cao nổi bật và vóc dáng cân đối. Mỗi khi diện vest, Lưu Sướng gần như không cần cố gắng vẫn toát ra cảm giác của một nhân vật thuộc giới tinh hoa.

Gương mặt điềm đạm, phong thái nhẹ nhàng và ngoại hình trẻ trung khiến nhiều người bất ngờ khi Lưu Sướng đã bước sang tuổi 40. Anh không cần quá nhiều biểu cảm khoa trương để tạo điểm nhấn, chỉ riêng việc xuất hiện với phong thái ung dung cũng đủ khiến khán giả liên tưởng đến hình tượng Will trong nguyên tác.

Không ít người nhận xét Lưu Sướng giống như Will "bước ra từ sách".

Sự chú ý mà Lưu Sướng nhận được lần này cũng không hoàn toàn là điều bất ngờ. Trước khi trở thành cái tên được bàn luận nhờ Đầu Xuân Tươi Sáng, anh đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và từng thử sức với những kiểu nhân vật khác nhau.

Khán giả từng biết đến Lưu Sướng qua vai Anthony trong bộ phim Cùng Anthony Đi Qua Những Năm Tháng Dài. Hình ảnh nhẹ nhàng và có phần văn nghệ của nhân vật giúp anh để lại dấu ấn với một bộ phận người xem. Sau đó, Lưu Sướng tiếp tục xuất hiện trong Phòng Khám Điên Loạn. Vai bác sĩ thực tập Mạnh Nam hoàn toàn khác với những nhân vật trước đó, cho thấy anh không muốn đóng khung bản thân trong hình ảnh một người đàn ông lịch lãm.

Từ Anthony nhẹ nhàng, Mạnh Nam nhiều màu sắc cho đến Will, Lưu Sướng được nhận xét ngày càng linh hoạt trong cách lựa chọn và thể hiện nhân vật.

Đời tư của ngôi sao sinh năm 1986 cũng khiến nhiều người ngạc nhiên. Lưu Sướng kết hôn với vợ là Ngô Tử Giai khi anh mới 23 tuổi và 1 năm sau thì họ đón con gái đầu lòng chào đời. Tính đến hiện tại, con gái của Lưu Sướng đã 16 tuổi.

Điều gây bất ngờ hơn cả là khi khán giả nhìn vào diện mạo hiện tại của Lưu Sướng. Dù đã có một cô con gái tuổi teen và bước sang tuổi 40, Lưu Sướng vẫn giữ được phong độ cùng vẻ ngoài trẻ trung, thậm chí còn đang gây sốt với hình tượng "chồng quốc dân" trên màn ảnh.

Có thể nói, sự xuất hiện của Will đã mang đến một màu sắc mới cho Đầu Xuân Tươi Sáng. Nếu Tỉnh Bách Nhiên giúp Loan Niệm trở thành kiểu nam chính khiến khán giả vừa mê vừa tức, thì Lưu Sướng lại khiến Will ghi điểm nhờ sự điềm đạm, rõ ràng và cảm giác đáng tin cậy.

Chỉ mới xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng Will đã đủ sức khiến khán giả "đổi gu" tập thể. Và với những diễn biến sắp tới, có lẽ Loan Niệm sẽ phải cố gắng nhiều hơn nếu muốn giữ vững vị trí trong lòng người xem. Bởi nam phụ đã chính thức lên sàn, còn nam chính bây giờ xem ra chỉ còn lại cái tên.