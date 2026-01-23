Đau xé lòng cảnh chủ vườn hoa tại Sa Đéc bật khóc giữa vườn hoa cúc hơn 2.000 chậu hoa cúc nở sớm không ai mua

Còn gần 1 tháng nữa sẽ đến dịp Tết âm lịch 2026, khi nhiều nhà vườn tất bật bước vào giai đoạn cận thu hoạch hoa bán ra thị trường, thì tại làng hoa Sa Đéc, một người đàn ông lại đứng lặng giữa vườn cúc nở rộ, ôm chặt một chậu hoa lớn và bật khóc. Chân anh vẫn ngập trong nước giữa những dãy hoa cúc lớn, giọng nghẹn lại khi cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người.

Người đàn ông trong đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội tên là anh Hổ, chủ một vườn hoa cúc tại Sa Đéc.

Anh cho biết năm nay anh trồng khoảng 3.000 chậu hoa cúc để bán dịp Tết. Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi, hoa nở sớm đồng loạt, trong khi sức mua trên thị trường ở thời điểm hiện tại lại chậm khiến lượng hoa tồn đọng quá lớn.

“Chỉ mong bà con cô bác mua giúp được đồng nào hay đồng đó, chứ giờ không biết làm sao hơn. Trồng tới 3.000 chậu, mà năm nay thời tiết không thuận lợi, hoa nở sớm hết. Bà con trong làng ai cũng vậy chứ không riêng gì tôi” anh Hổ nghẹn ngào chia sẻ.

Nguồn: Minh Tân TV

Dù đã tìm mọi cách để kìm hoa, nhưng thời tiết thất thường vẫn khiến hoa vẫn bung nở sớm hơn dự tính. Theo anh Hổ, tình trạng này xảy ra trên diện rộng tại làng hoa Sa Đéc, khiến nhiều nhà vườn rơi vào cảnh lao đao, đứng trước nguy cơ mất trắng vốn liếng sau nhiều tháng chăm sóc.

“Tôi chỉ mong lấy lại được chút vốn để còn làm ăn sang năm.” anh nói trong nước mắt.

Vào thời điểm đó, vườn hoa của anh Hổ vẫn còn hơn 2.000 chậu cúc chưa có người mua. Anh rao bán với giá 40.000 đồng mỗi chậu. Những chậu hoa khỏe, lá xanh, không bị cháy, chỉ tiếc là nở sớm hơn thời điểm cao điểm Tết.

Anh Hổ cho biết bản thân không rành công nghệ, cũng không thành thạo sử dụng điện thoại thông minh để tự bán hàng.

Hình ảnh người đàn ông ôm chậu hoa khóc giữa vườn cúc ngập nước đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nhiều ý kiến cho rằng đằng sau những chậu hoa rực rỡ ngày Tết là biết bao mồ hôi, nước mắt và rủi ro mà người nông dân phải gánh chịu, đặc biệt trong những năm thời tiết diễn biến thất thường như hiện nay.

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải và lan truyền, theo cập nhật từ chủ kênh đăng tải, đã có rất nhiều người từ khắp nơi gọi điện trực tiếp để hỏi mua hoa. Không ít người “chốt đơn” nhanh chóng, thậm chí có trường hợp mua ủng hộ với số lượng lên đến hàng trăm chậu.

Đáng chú ý, nhiều người cho biết mua hoa không chỉ để trưng Tết tại nhà mà còn mang vào chùa, nhà thờ hoặc các cơ sở thờ tự, với mong muốn vừa làm đẹp không gian vừa san sẻ phần nào khó khăn với người nông dân.

Nguồn: Minh Tân TV