HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đầu xe cứu thương biến dạng kỳ quái, 4 người bị thương sau tai nạn trên cao tốc Trung Lương

Chúc Trí
|

Xe cứu thương và xe tải va chạm khi đang lưu thông cùng chiều trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua tỉnh Đồng Tháp, sáng 16/9. Vụ tai nạn khiến 4 người trên xe cứu thương bị thương, phần đầu xe biến dạng.

Theo báo cáo nhanh từ đơn vị quản lý tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, vụ va chạm xảy ra vào lúc 5h19 hôm nay (16/9), trên cao tốc đoạn qua xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp.

Thời điểm trên, xe cứu thương biển kiểm soát 51B-011.72 và xe tải biển kiểm soát 29H-728.53 xảy ra va chạm trên cao tốc khi đang lưu thông cùng chiều.

Ghi nhận tại hiện trường, cú tông mạnh khiến phần đầu xe cứu thương biến dạng. Cơ quan chức năng xác định có 4 người trên xe cứu thương bị thương phải đưa tới bệnh viện cấp cứu.

- Ảnh 1.

Xe cứu thương biến dạng phần đầu, 4 người trên xe bị thương.

Ngay khi phát hiện tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt trên cao tốc để phân luồng và điều tiết giao thông. Do tai nạn trên tuyến cao tốc huyết mạch đã khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài, các phương tiện di chuyển chậm.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, công tác cứu hộ và xử lý hiện trường tai nạn hoàn tất, giao thông trên cao tốc hướng Trung Lương đi Mỹ Thuận trở lại bình thường.

- Ảnh 2.

Chiếc xe tải va chạm với xe cứu thương.

Công an thông tin vụ cháy nhà 4 tầng trong đêm: 5 người tử vong, 4 người thoát được ra ngoài
Tags

Trung Lương

xe cứu thương

trên cao tốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

Vua và Hoàng hậu Thái Lan lái chuyên cơ tới thăm Việt Nam

01:03
Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Nghẹt thở giây phút trấn áp, bắt giữ đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

01:17
Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

Miền Bắc đón mưa lớn, Hà Nội lượng mưa có thể trên 150mm

01:17
Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

Mitsubishi ra mắt Triton 4WD AT Premium: Giá thực tế 736 triệu đồng: 4WD, 7 chế độ lái, máy dầu 184 mã lực

01:41
Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

Toàn cảnh mưa lũ Quảng Trị

01:08
Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

Giây phút bắt giữ nghịch tử đánh mẹ ruột, hung hãn tấn công cảnh sát 113

01:16
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại