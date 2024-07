Tuổi Tý

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 29/7 đến 4/8/2024 cho thấy, công việc của tuổi Tý trong tuần tiến triển khá tốt, kế hoạch đề xuất được cấp trên phê duyệt và đặt nhiều kì vọng.

Bản mệnh được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên mọi sự diễn ra vô cùng thuận lợi. Tuy gặp một vài rắc rối bởi kẻ tiểu nhân nhưng vận trình cát khí vượng nên có thể xử lý triệt để mọi hung hạn có thể gặp phải.

Vận trình tài lộc về cơ bản tương đối ổn định, nhưng nếu tuổi Tý muốn kiếm tiền nhiều hơn cho mình thì phải chờ đến thời điểm cuối tuần, những ngày đầu tuần không có nhiều vận may tiền bạc, vẫn có thể thu lợi về cho bản thân nhưng con giáp này phải tốn nhiều công sức hơn cả so với bình thường.

Tuy nhiên, tuần này phương diện tình cảm của tuổi Tý có lẽ không vui cho lắm khi mà vận trình tình duyên gặp phải nhiều trở ngại, khó khăn. Những cặp đôi yêu nhau không thực hiện được kế hoạch đã chuẩn bị mà phải trì hoãn khá lâu.

Người độc thân muốn có được một mối quan hệ lâu dài và bền vững nhưng dường như những gì con giáp này đang đặt ra là tiêu chuẩn quá cao và khó ai có thể đáp ứng được.

Bản mệnh có suy nghĩ buông xuôi, phó mặc mọi thứ và không chờ đợi tình yêu lý tưởng như mình từng mong ước nữa.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp tuần mới từ ngày 29/7 đến 4/8/2024 dự báo, tuổi Sửu trong khoảng thời gian này đối mặt với họa hao tài tốn của do hung tinh mà ra, con giáp này cần phải lưu ý hơn đến những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Những vấn đề rủi ro trong làm ăn thường sẽ xuất hiện vào cuối tuần, gây ra những hiểu lầm và khiến bản mệnh không có được sự tỉnh táo, sáng suốt.

Với những kế hoạch làm những việc trọng đại như khai trương, mở cửa hàng, tốt hơn hết con giáp này nên chọn những ngày đầu tuần, khi cát tinh vượng khí mang đến nhiều may mắn về tài lộc, kinh doanh thuận lợi và giúp cho người tuổi Sửu đạt được những mục tiêu mình đề ra.

Nhưng hãy xác định công việc tiến triển không được tốt cho lắm khi có hung vận gây cản trở. Sửu dường như mất tập trung và để mình bị cuốn theo bởi những chuyện cá nhân, chính bản mệnh cũng cảm thấy mình cần phải chấn chỉnh lại tinh thần làm việc trước khi quá muộn để tránh phạm phải sai lầm không đáng có.

Tử vi tuần này cảnh báo tình cảm của tuổi Sửu có những nguy cơ rạn nứt. Con giáp này và đối phương thiếu sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau nên dễ nảy sinh hiểu lầm, hoài nghi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình yêu cũng như lòng tin của chính bản mệnh.

Tuổi Dần

Vận trình tuổi Dần hung cát đan xen. Con giáp này có cơ hội thăng tiến trong công việc. Cát tinh mang tới thời cơ tốt đẹp để thể hiện năng lực cá nhân và cũng đạt được những thành công bước đầu nhờ sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của thân mình trong suốt thời gian vừa qua.

Nhưng hung tinh vẫn đang rình rập đe dọa và chỉ cần một bước đi sai lầm là bản mệnh có thể sẽ tự phá hỏng hết những thành quả của mình.

Tuổi Dần có lẽ đang ngủ quên trên chiến thắng mà quên mất bản thân còn cần phải cố gắng nhiều hơn. Thái độ tự mãn, kiêu ngạo, thiếu cầu thị của tuổi Dần sẽ bị cấp trên đánh giá thấp.

Tài chính cũng là vấn đề mà con giáp này cần phải quan tâm trong tuần này. Cơ hội kiếm tiền không nhiều mà chỉ thấy điềm bác mất tiền của khiến cho tuổi Dần dễ dàng tin tưởng vào người không đáng tin, tiền mất tật mang vào những chỗ không thực sự mang lại lợi ích cho mình.

Vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến, nhưng cũng không có nhiều tin vui hay sự mới mẻ nào đáng nói. Đối phương vẫn quan tâm con giáp này đều đều như vậy, tình cảm dường như đang có dấu hiệu trùng xuống dù thời gian trôi qua ngày càng nhanh.

Tuổi Mão

Mão gặp phải hung tinh trong tuần. Đường tài lộc thăng trầm bất ổn, có vận may phát tài nhưng lại khó giữ được tiền trong tay. Vì thế, dù con giáp này kiếm về không ít tiền bạc nhưng nguy cơ mất tiền rất cao. Bản mệnh cần quản lý nghiêm khắc tài chính mới có thể cải thiện được tình trạng này.

Công việc của tuổi Mão đang có được những bước tiến lớn và bản mệnh cũng cảm thấy hào hứng khi biết cách tự thúc đẩy bản thân đi đến thành công.

Có nhiều cơ hội để người tuổi Mão thể hiện mình, chẳng những thoát được khó khăn, trở ngại mà từ đó con giáp này còn tìm thấy thời cơ thích hợp để phát triển.

Tuy nhiên tuần này vận trình tình cảm có phần sa sút. Tinh thần uể oải, chán nản khiến cho con giáp này không còn tâm trí nào để tìm kiếm tình yêu mà mình chờ đợi nữa. Sự thật là khi người khác nhìn vào cũng khó có thể nghĩ rằng bản mệnh là người sẽ nghĩ tới chuyện yêu đương.

Tình yêu đôi lứa cũng có thể gặp phải rắc rối bởi có lẽ tinh thần hứng khởi không còn nhiều, cảm giác yêu đương thuở đầu dần phai nhạt và biến mất hẳn lúc nào không hay. Dường như việc dành thời gian cho nhau cũng không còn là kế hoạch quan trọng trong ngày của bản mệnh và nửa kia, vì thế mà nhanh chóng tạo ra khoảng cách.

Tuổi Thìn

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp dự báo tuần mới này tuổi Thìn hung vận khá lớn. Đầu tuần công việc diễn ra khá suôn sẻ, nhưng càng về cuối tuần thì vận trình càng giảm sút do hung vận ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả làm việc.

Bản mệnh trở nên thiếu tập trung, xao nhãng, thờ ơ với nhiệm vụ cần phải hoàn thành mà lại quan tâm những chuyện ngoài lề.

Hung tinh cũng nhắc nhở bạn cần đề phòng tiểu nhân bày mưu tính kế hãm hại. Đôi khi những người tuổi Thìn cho là thân thiết với mình lại sẵn sàng bán rẻ sự tin tưởng cho kẻ xấu và đẩy bản mệnh vào rắc rối, trở ngại mà không có cách gì để thoát ra được.

Vận trình tài vận của tuổi Thìn vượng vào đầu tuần với các nguồn thu nhập chính và thu nhập phụ đều có xu hướng tăng tiến không ngừng nghỉ, tiền ào ào đổ về túi. Nhưng những ngày cuối tuần, con giáp này cần chú ý hạn chế bớt các khoản chi tiêu, mua sắm không cần thiết nếu không muốn lâm vào cảnh cháy túi.

Vận trình tình cảm cũng không khả quan, đường tình duyên khá kém sắc. Với người độc thân thì đây chưa phải thời điểm có thể kết thúc cuộc sống độc thân của mình mà cần tập trung hơn vào nhiều mối quan tâm khác. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng vì thế mà mất niềm tin vào tình yêu.

Tuổi Tỵ

Vận trình tuổi Tỵ có cát có hung. Công việc lại có những chuyển biến dần ổn định. Mặc dù có nhiều rắc rối xảy ra, cũng may có cát tinh luôn ở bên nâng đỡ nên mới giúp được con giáp này hóa nguy thành an, gặp dữ hóa lành, có cơ may thăng tiến.

Tuy nhiên, tuổi Tỵ sẽ phải đối mặt với một số rắc rối liên quan đến chuyện tiền bạc.

Thời điểm đầu tuần tài lộc khá dồi dào bởi có cát khí vượng, con giáp này bỏ ra rất nhiều công sức. Nhưng cuối tuần lại có thể vung tay quá trán mà chi tiêu không hợp lý khiến bản mệnh có thể đánh mất tiền bạc có trong tay.

Ngoài ra, bản mệnh cũng nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn.

Bù lại, tình cảm của tuổi Tỵ có chiều hướng tốt đẹp, đường tình duyên khởi sắc, có nhiều tín hiệu đáng mừng. Tình yêu đôi lứa có thể sẽ bàn tới chuyện trăm năm, xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc trong thời gian tới, tình cảm tuổi Tỵ và đối phương ngày càng trở nên nồng nàn và thắm thiết.

Nếu con giáp này còn độc thân cũng có thể tận dụng vận đào hoa nở rộ này để tìm lấy cho mình một nửa yêu thương ưng ý. Nhưng đừng quá chú trọng đến những tiêu chuẩn xa rời thực tế mà hãy quan tâm đến những ưu điểm và tình cảm chân thành của đối phương.

Đời sống tinh thần tốt cũng chính là nền tảng cho cuộc sống hạnh phúc.

Tuổi Ngọ

Đầu tuần là thời điểm tốt để con giáp này thực hiện các kế hoạch cầu tài lộc. Không chỉ người kinh doanh có được lợi trong việc này mà ngay cả người làm công ăn lương cũng sẽ nhận được cơ hội kiếm tiền nhiều hơn, dù rằng bản mệnh có phần vất vả hơn nhưng thành quả mang lại thì vô cùng xứng đáng.

Tuy nhiên từ giữa tuần trở đi, người tuổi Ngọ có thể bị hung vận đe dọa và muốn chiếm đoạt khoản tiền bản mệnh đang có trong tay. Có lẽ con giáp này cần chuẩn bị các kế hoạch dự phòng cùng những phương án giải quyết vấn đề kịp thời và triệt thay vì để cho mọi việc trôi qua để lại nguy cơ tiềm ẩn khác.

Công việc của tuổi Ngọ trong tuần vướng những khó khăn nhất định mà chỉ tới thời điểm cuối tuần khi có quý nhân giúp đỡ thì mới có thể giải quyết ổn thỏa được.

Trước khi nhận được sự hỗ trợ, bản mệnh cũng cần tự mình cố gắng tìm cách tháo gỡ vấn đề, điều đó sẽ giúp tuổi Ngọ học hỏi được nhiều điều hữu ích.

Về phương diện tình cảm, tuổi Ngọ có được tinh thần vô cùng hào hứng, vận đào hoa vượng sắc giúp cho con giáp này có thể cùng với người mình yêu vượt qua được mọi khó khăn, thử thách và trở ngại mà hai người đang phải đối mặt ở phía trước. Chỉ cần tình yêu của bản mệnh và đối phương đủ lớn thì không có điều gì ngăn cản cả.

Tuổi Mùi

Tử vi tuần mới từ ngày 29/7 đến 4/8 của 12 con giáp cho thấy, tài vận của tuổi Mùi khá tốt, thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng lên đáng kể. Con giáp này sẽ thể sẽ phải vất vả để đạt được mục tiêu của mình nhưng khi nhìn lại thành quả, hẳn con giáp này sẽ thấy những cố gắng của mình là vô cùng quý giá.

Vận trình công việc không được thuận lợi cho lắm, có điềm báo về những tin đồn, chuyện thị phi có thể sẽ làm ảnh hưởng khá nhiều đến hình ảnh và khả năng thăng tiến của bản mệnh trong tương lai gần.

Con giáp này cần phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói của mình và hạn chế tham gia vào những câu chuyện tán gẫu bao đồng.

Hung vận tuần này tác động khá nhiều đến sự nghiệp của tuổi Mùi, bởi những ảnh hưởng từ những tin đồn thất thiệt. Bản mệnh có thể phải xuất hành xa vì yêu cầu công việc và cũng sẽ có một vài khó khăn, cản trở.

Tử vi hàng tuần khuyên con giáp này cần phải giữ được thái độ bình tĩnh để đưa ra những quyết định tỉnh táo và sáng suốt.

Về phương diện tình cảm, người tuổi Mùi không được may mắn trong chuyện tình yêu. Đối phương để lại trong con giáp này vết thương lòng quá lớn khiến cho thời gian trôi qua đã lâu nhưng bản mệnh vẫn không thể quên đi và quá khứ vẫn luôn thường trực bên cạnh. Con giáp này vẫn chưa đủ dũng khí đi tìm hạnh phúc cho mình.

Tuổi Thân

Cát tinh giúp cho tuổi Thân sáng suốt và tỉnh táo hơn trong những quyết định của mình. Cũng nhờ thế mà công việc diễn ra hanh thông, trôi chảy và con giáp này không gặp phải khó khăn nào trong quá trình làm việc, hơn thế nữa còn nhận được sự tin tưởng từ cấp trên.

Nhưng kèm với sự thành công đó là không thiếu bóng dáng của những kẻ tiểu nhân ganh ghét vẫn đang cố làm chậm bước tiến của con giáp này. Bản mệnh cần phải thận trọng hơn với những mối quan hệ đồng nghiệp xung quanh, lợi ích mà bản mệnh đang có sẽ trở thành cái gai trong mắt của nhiều người xấu.

Tình hình tài chính của con giáp này vẫn đang rất ổn định và tiến triển vô cùng tốt. Tuổi Thân có nhiều tin vui khi mà tiền bạc của mình không ngừng sinh sôi nảy nở và chảy về túi. Tuy nhiên nếu có ý định đầu tư lớn thì cần phải nghiên cứu và suy tính thật kỹ càng để tránh sai lầm không đáng có xảy ra.

Vận trình tình cảm của tuổi Thân tuần tới có được cát vận khá lớn, mang đến nhiều niềm vui cho cho con giáp này. Đường tình duyên khởi sắc, những người đã có đôi có cặp tìm lại được tiếng nói chung, bầu không khí yêu đương vô cùng ấm áp, hạnh phúc khi ở bên nhau mà không cần phải lo lắng quá nhiều vấn đề như trước nữa.

Tuổi Dậu

May mắn ghé thăm tuổi Dậu, công việc cũng nhờ thế mà giành được những thành quả khá lớn. Nhất là những ngày đầu tuần, khả năng thành công luôn rất cao khi cát tinh chỉ dẫn cho con giáp này đường đi nước bước vô cùng thuận lợi, bớt đi con đường vòng.

Song càng về thời điểm cuối tuần thì vận trình càng có phần giảm sút, con giáp này không còn kiểm soát bản thân mình khi đã có được những thành công nhất định.

Bản mệnh dường như đang ngủ quên trên đỉnh cao chiến thắng và sẽ cảm thấy hối hận nhận ra rằng mình đã thụt lùi về phía sau rất nhiều.

Nguồn thu tài chính của con giáp này duy trì ổn định và vẫn đang phát triển, nhất là với những người làm kinh doanh buôn bán thì thu về lợi nhuận khổng lồ, khiến cho việc làm ăn càng ngày càng thuận lợi, phát tài phát lộc. Người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái để cải thiện thu nhập cho mình.

Vận trình tình cảm bình ổn, những người yêu nhau có khoảng thời gian hạnh phúc, hai người luôn thấu hiểu và thông cảm cho những khó khăn mà cả hai đang gặp phải, cùng chia sẻ và giúp nhau vượt qua khó khăn, những khoảng cách cả về thời gian và không gian để có được cuộc sống yên bình bên nhau.

Tuổi Tuất

Công việc tuổi Tuất gặp phải những khó khăn nhất định khi bản mệnh thiếu tập trung. Có lẽ con giáp này dành nhiều thời gian làm việc vào thời điểm đầu tuần, khi mà cát khí vượng để đảm bảo những kế hoạch của mình tiến hành suôn sẻ và đạt được mục tiêu đã đề ra nhanh chóng mà không gặp trở ngại nào quá lớn.

Nhờ cát tính chấn chỉnh lại tinh thần làm việc và giúp cho người tuổi Tuất giảm bớt những sai lầm có thể mắc phải. Ai cũng có những lúc xao nhãng, nhất là chuyện tình cảm bất ổn tác động lên tâm trạng của con giáp này, tuy nhiên cần cố gắng để không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc.

Vận trình tài vận vượng khí, đây là lúc mà tuổi Tuất có thể kiếm tiền về đầy túi cho mình. Nhưng tài lộc có xu hướng chững lại vào cuối tuần, thời điểm mà họa tài xuất hiện và gây ra những ảnh hưởng nhất định đến việc kiếm tiền và tiêu tiền của con giáp này. Nếu không tỉnh táo sẽ dễ bốc đồng mà tiêu tốn tiền của hoang phí.

Phương diện tình cảm của tuổi Tuất lại không được vui vẻ cho lắm. Chuyện tình cảm của con giáp này đang có những nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng, nguy cơ rạn nứt giữa cặp đôi ngày càng lớn. Điều này khiến cho hai người ít dành thời gian cho nhau so với trước đây nhưng đó cũng chính là nguyên nhân khiến rạn nứt ngày càng lớn hơn.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp tuần này từ ngày 29/7 đến 4/8 đoán định, vận trình công việc của tuổi Hợi được may mắn nên tiến triển rất tốt, dường như con giáp này đã kiểm soát mình hơn khi làm việc, tìm ra nguồn cảm hứng và tinh thần hăng say làm việc để quên đi những nỗi buồn trong chuyện tình cảm của mình, hơn thế nữa kết quả cuối cùng thu được vô cùng đáng tự hào.

Đầu tuần tiền bạc tiêu nhiều không xuể, nhưng con giáp này có thể lâm vào cảnh cháy túi nếu lấy mua sắm, chi tiêu làm niềm vui cho mình. Bản mệnh sớm nhận ra sai lầm và ngay lập tức sửa chữa với hy vọng cuối tuần sẽ có dấu hiệu tốt hơn nhưng có vẻ vẫn phải cần thời gian mới có thể bù đắp được thiệt hại vừa rồi.

Tuy nhiên, trong tuần mới này, người tuổi Hợi phải đấu tranh rất nhiều với chính bản thân mình để vượt qua những nỗi buồn tình cảm. Chuyện tình yêu đổ vỡ khiến cho con giáp này trở nên bi quan và thiếu cảm giác an toàn. Những tổn thương mà bản mệnh phải chịu đựng cũng không phải là ít.

Thậm chí, hung tinh còn nhắc nhở tuổi Hợi cần phải chú ý hơn khi tham gia giao thông hay khi xuất hành xa. Con giáp này để cho tâm trí của mình bay bổng quá nhiều, đặc biệt là khi điều khiển xe cộ chẳng những làm hại người khác mà còn hại cho chính bản thân mình, mà cái giá phải trả không hề rẻ chút nào.

