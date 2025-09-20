Đầu tư kỷ lục 8,4 tỷ USD: Không chỉ xe điện, Trung Quốc muốn thiết kế 'khu đô thị hàng không' ở Thái Lan

Tờ South China Morning Post (SCMP) mới đây đưa tin, một quan chức Thái Lan cho biết Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại một cụm công nghiệp đang phát triển do nhà nước hỗ trợ của quốc gia Đông Nam Á này, với cam kết hỗ trợ xây dựng tuyến đường sắt nhẹ, thiết kế một "khu đô thị hàng không" và có thể phát triển bất động sản trong khu vực.

Tổng quan về Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC) của Thái Lan. Ảnh: Bộ Ngoại giao Thái Lan



Theo Korthong Thongtham na Ayutthaya - quyền giám đốc một bộ phận của Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC) của Thái Lan, bao gồm ba tỉnh Chon Buri, Rayong và Chachoengsao, từ năm 2019 đến năm 2024, các nhà đầu tư Trung Quốc đã nhận được giấy phép triển khai các dự án trị giá 8,4 tỷ USD - chiếm 16% tổng vốn đầu tư vào hành lang kinh tế này.

Chỉ có chính Thái Lan được quyền đầu tư nhiều hơn vào hành lang này, với 37% tổng vốn đầu tư. Nhật Bản đứng thứ ba với 12%.

Ông Thongtham na Ayutthaya cho biết phần lớn đầu tư của Trung Quốc được dành cho các dự án liên quan đến xe điện (EV) và năng lượng, với công ty hàng đầu trong ngành xe điện BYD dẫn đầu về đầu tư vào nhà máy sản xuất EV tại hành lang kinh tế này.

Về mặt cơ sở hạ tầng, một nhóm các nhà đầu tư Trung Quốc đã tham gia vào một liên doanh của Thái Lan để xây dựng tuyến đường sắt cao tốc dài 220 km xuyên qua hành lang kinh tế rộng 3.285 km2, nằm ở phía nam thủ đô Bangkok, vị quan chức Thái Lan này trả lời phỏng vấn SCMP bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Vành đai và Con đường ở Hồng Kông (Trung Quốc) hôm 10/9. Liên doanh này bao gồm Tổng công ty Xây dựng Đường sắt Trung Quốc (CRCC).

Thái Lan đã khởi công hành lang kinh tế này vào năm 2017 nhằm tái thiết các tỉnh Chonburi, Rayong và Chachoengsao thông qua việc tập trung vào các cơ sở sản xuất công nghiệp tiên tiến.

Ông Thongtham na Ayutthaya cho biết dự án đường sắt được khởi công cách đây 7 năm nhưng đã bị đình trệ trong đại dịch Covid-19 và dự kiến sẽ mất thêm 5 năm nữa để hoàn thành.

Các công ty Trung Quốc đã đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng và các dự án khác tại Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Trong lĩnh vực hàng không dân dụng, Khu Kinh tế Sân bay Trịnh Châu của Trung Quốc đã ký biên bản ghi nhớ để thiết kế một "khu đô thị hàng không" - một thành phố nhỏ tập trung vào hậu cần - xung quanh sân bay U-Tapao phục vụ ba tỉnh của Thái Lan, ông Thongtham na Ayutthaya cho biết.

Sự hợp tác giữa hai bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến bay giữa trung tâm công nghiệp Trịnh Châu ở miền trung Trung Quốc và hành lang kinh tế của Thái Lan.

Các quan chức của Hành lang Kinh tế phía Đông đã bật đèn xanh cho các khoản đầu tư của Trung Quốc vì họ mang lại công nghệ mới, ông Thongtham na Ayutthaya cho biết.

"Chúng tôi sẽ được hưởng lợi không chỉ từ các công ty Trung Quốc", ông nói. "Chúng tôi cố gắng tìm thấy trong các đề xuất của họ rằng họ có thể đóng góp công nghệ mới hoặc mang lại lợi ích cho người dân địa phương - [cung cấp] chuyển giao công nghệ cho người Thái."

Một số công ty Trung Quốc là nhà thầu phụ thi công đường bộ trong hành lang này có thể xem xét phát triển bất động sản tại đó "trong tương lai gần", vị quan chức Thái Lan này cho biết.

Song Seng Wun - cố vấn kinh tế tại công ty dịch vụ tài chính CGS có trụ sở tại Singapore - cho biết các công ty Trung Quốc có thể đang đầu tư vào hành lang kinh tế này của Thái Lan vì lợi thế tiếp cận cảng biển, nguồn lao động tương đối rẻ và tránh việc Mỹ tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc gần đây.

"Mọi người sẽ thấy các công ty tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng bên ngoài Trung Quốc, dù liên quan đến thuế quan hay không", Song nói.